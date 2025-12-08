Xuất hiện đoạn video cho thấy Messi lạc lõng tại Inter Miami 08/12/2025 12:04

Siêu sao người Argentina, nhà vô địch World Cup 2022 Lionel Messi lạc lõng tại Inter Miami, lúng túng nhảy điệu conga cùng David Beckham sau khi Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup. Và người hâm mộ đã có những bình luận thú vị về tình huống này.

Có rất nhiều cảnh tượng vui mừng khi Inter Miami giành được chức vô địch MLS đầu tiên trong lịch sử CLB nhờ sự tỏa sáng của siêu sao Lionel Messi. Đội bóng của ông chủ David Beckham đã đánh bại Vancouver Whitecaps với tỷ số 3-1 trong trận chung kết MLS Cup khi Messi kiến ​​tạo cho đồng đội Rodrigo De Paul ghi bàn. Cả hai cầu thủ người Argentina đều tham dự bữa tiệc sau trận đấu và trông có vẻ hơi ngượng ngùng khi tham gia lễ ăn mừng.

Messi lạnh lùng ăn mừng cùng các đồng đội tại Inter Miami. VIDEO: SUN SPORTS

Messi tỏ ra gượng gạo hưởng ứng điệu nhảy conga. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đồng sở hữu Inter Miami, David Beckham, tươi cười rạng rỡ khi cùng nhảy conga, theo sau là một số cầu thủ khác. Messi và De Paul cũng tham gia nhưng không đặt tay lên vai người trước mặt và trông có vẻ không mấy hứng thú.

Một người hâm mộ bình luận: "Messi bị lạc ở đó", kèm biểu tượng khóc. Một người khác nói đùa, "Messi đã tham gia quá nhiều buổi conga rồi. Anh ấy chỉ muốn về nhà ngủ thôi". Một người thứ ba viết: "Messi trông có vẻ kém nhiệt tình nhất ở đó". Và một người khác bình luận: "Trông anh ấy như bị ép phải tham dự vậy".