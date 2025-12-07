HLV Pep Guardiola đặt cược tuyển Anh vô địch World Cup 07/12/2025 08:08

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Manchester City đã bày tỏ mong muốn đội tuyển Anh có thể tiến sâu và thậm chí lên ngôi tại World Cup 2026.

Giải đấu lớn nhất hành tinh World Cup sẽ diễn ra vào năm sau tại ba quốc gia: Mỹ, Mexico và Canada. Đây đều là những nơi có điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt, đặc biệt là nắng nóng ở một số địa điểm tổ chức, và theo Pep Guardiola nó tạo nên thách thức lớn cho các đội tham dự.

Đội tuyển Anh bước vào kỳ World Cup sắp tới với vị thế là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Trong nhiều kỳ giải gần đây, Tam Sư luôn thi đấu đầy nỗ lực, từng lọt vào bán kết World Cup 2018 và vào chung kết Euro 2020, nhưng vẫn chưa thể chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài kể từ lần đăng quang duy nhất năm 1966. Năm 2026 được xem là cơ hội mới nhờ chất lượng đội hình ngày càng trưởng thành và việc HLV Thomas Tuchel tiếp quản đội tuyển quốc gia.

Pep Guardiola không ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ dành cho Tuchel và đội tuyển Anh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định ông muốn Anh góp mặt ở trận chung kết World Cup và nhấn mạnh đây không phải lời nói xã giao. Sau gần một thập kỷ sống và làm việc tại Anh, Guardiola cho biết ông rất mong Tuchel có thể dẫn dắt thế hệ cầu thủ tài năng hiện tại chinh phục đỉnh cao thế giới.

HLV Pep Guardiola tin tưởng đồng nghiệp Tuchel có nhiều cầu thủ giỏi sẽ đăng quang Cúp thế giới mùa hè năm sau. Ảnh: EPA.

Sự tin tưởng của Guardiola cũng phản ánh đánh giá của ông về môi trường bóng đá Anh, nơi sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng hàng đầu, cùng phong cách thi đấu đậm tính cạnh tranh. Tuchel, với kinh nghiệm dẫn dắt các CLB lớn như Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain và Chelsea, được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Anh xây dựng lối chơi hiện đại, khai thác tối đa tiềm năng của các ngôi sao trẻ.

Tuy nhiên, Guardiola cũng cảnh báo rằng World Cup 2026 là thử thách thực sự khó khăn. Ngoài sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đội mạnh, yếu tố thời tiết có thể tạo ra khác biệt lớn. Tại một số thành phố tổ chức giải, nhiệt độ có thể tăng lên mức cực cao, khiến các trận đấu diễn ra vào ban ngày trở nên đặc biệt khắc nghiệt.

HLV Tuchel trước đó cũng đã đề cập đến vấn đề này và không loại trừ khả năng áp dụng những biện pháp lạ nhằm bảo vệ thể lực cầu thủ. Ông nhắc đến cách Borussia Dortmund từng thực hiện tại Club World Cup mùa hè năm ngoái, khi một số cầu thủ dự bị được cho ở lại phòng thay đồ để tránh nắng nóng trực tiếp.

Nhà cầm quân của Man City chia sẻ kinh nghiệm ở mùa World Cup 1994 nắng nóng cho các đội tuyển. Ảnh: EPA.

Khi được hỏi về ý tưởng này, Pep Guardiola chia sẻ kinh nghiệm bản thân, nhớ lại thời điểm ông thi đấu tại Dallas trong World Cup 1994, nơi thời tiết cực kỳ oi bức. Ông cho rằng việc ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc nắng gắt và chú trọng bổ sung nước là điều vô cùng quan trọng. Ở các vùng thuộc Mỹ và Mexico, nơi khí hậu mùa hè có thể đạt mức nóng dữ dội, công tác quản lý thể lực, luân phiên đội hình và hồi phục cho cầu thủ sẽ đóng vai trò then chốt.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Guardiola tin rằng tuyển Anh có thể tận dụng cơ hội lớn tại World Cup năm tới, miễn là họ biết cách thích nghi với điều kiện thi đấu đặc biệt và phát huy tối đa sức mạnh của mình.