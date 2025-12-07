Hé lộ điều công chúng chưa từng thấy về Beckham 07/12/2025 06:39

(PLO)- "Tôi là đồng đội của David Beckham, những gì công chúng không thấy đã nói lên rất nhiều điều về anh ấy", người hé lộ điều công chúng chưa từng thấy về Beckham là ai?

David Beckham là biểu tượng của đội tuyển Anh và Manchester United và một trong những đồng đội cũ của anh ở Real Madrid đã làm sáng tỏ điều công chúng chưa từng thấy về Beckham.

Roberto Carlos nói rằng David Beckham là cầu thủ xuất sắc nhất mà anh từng chơi cùng ở Real Madrid. Huyền thoại người Brazil cũng thừa nhận công chúng không thấy được cầu thủ người Anh này là một đồng đội tuyệt vời đến mức nào.

Cựu danh thủ 50 tuổi người Anh vừa mới được phong tước hiệp sĩ này đã rời bỏ thời kỳ hoàng kim tại MU vào năm 2003 khi anh thực hiện vụ chuyển nhượng đình đám đến thủ đô Tây Ban Nha để gia nhập Real Madrid với tư cách là tân binh Galactico mới nhất.

Mặc dù thời gian ở Real Madrid không thành công như ở Manchester, David Beckham vẫn giành được chức vô địch La Liga năm 2007 và Siêu cúp Tây Ban Nha trước khi chuyển đến LA Galaxy (Mỹ).

Roberto Carlos đã hé lộ điều công chúng chưa từng thấy về Beckham. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng hậu vệ huyền thoại Carlos, người từng chơi cho Real Madrid từ năm 1996 đến năm 2007, đã gọi David Beckham là cầu thủ xuất sắc nhất mà anh từng hợp tác ở Tây Ban Nha.

"David Beckham, tất nhiên là Beckham rồi", Roberto Carlos trả lời trên The Obi One Podcast khi được hỏi cầu thủ nào chơi cùng anh giỏi nhất. "Zinedine Zidane là số một. Nhưng David Beckham là bạn thân và là hình mẫu của tôi. Anh ấy là người giỏi nhất trong tập luyện và giỏi nhất trong các trận đấu.

David Beckham luôn chạy và thực hiện những đường chuyền tuyệt vời. Anh ấy chơi bóng bằng cả trái tim. Bất kể mọi người nói gì về Ronaldo, Zidane, Raul, Luis Figo, trong bốn năm của Galacticos, theo tôi Beckham là người ổn định nhất và xuất sắc nhất.

Beckham luôn làm tất cả vì đội bóng. Beckham sẽ tấn công và phòng ngự. Anh ấy sẽ chuyền bóng. Anh ấy làm mọi thứ đội bóng cần. Những điều mà công chúng không thấy, nhưng chúng tôi, với tư cách là một đội bóng trên sân, đã thấy tất cả những phẩm chất này".

Roberto Carlos tiếp tục nói thêm rằng mong muốn hỗ trợ các đồng đội của Beckham đã nhận được sự ngưỡng mộ từ các đồng đội, đó là lý do khiến cầu thủ người Brazil này rất tôn trọng cầu thủ người Anh.

"David Beckham rất đặc biệt. Beckham không chơi vì người hâm mộ. Anh ấy chơi cho Real Madrid, vì các đồng đội, để giành chiến thắng. Đó là điều chúng tôi trân trọng nhất", Roberto Carlos nói thêm, "Đó là sự khác biệt giữa Beckham và những cầu thủ khác. Anh ấy nghĩ cho đội bóng trong khi những người khác chỉ chơi cho riêng mình.

Có một sự khác biệt rất lớn. Beckham là người Anh, tập trung cao độ dù có bóng hay không, có tinh thần đồng đội tuyệt vời và là một cầu thủ vì đồng đội. David Beckham thi đấu cho Real Madrid với chất lượng, khả năng di chuyển, kiến ​​tạo và sút phạt của anh ấy thật sự tuyệt vời. Với tôi, anh ấy là một cầu thủ toàn diện".

Roberto Carlos và David Beckham là đồng đội thân thiết tại Real Madrid. ẢNH: EPA

Huyền thoại bóng đá người Brazil Roberto Carlos hiện là đại sứ của Real Madrid và anh tiếp tục truyền đạt thái độ tương tự như David Beckham. Carlos nói thêm: "Giờ tôi là đại sứ của Real Madrid. Tôi đi khắp thế giới để đại diện cho đội bóng. Tôi làm việc nhiều hơn bây giờ so với khi còn chơi bóng đá.

Real Madrid là CLB đầu tiên trên thế giới có cựu cầu thủ đại diện cho tên tuổi của mình. Chúng tôi cũng dạy các cầu thủ học viện đào tạo trẻ và cầu thủ mới của đội một hiểu Real Madrid là như thế nào. Tôi nhớ việc tập luyện và thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Tôi rất nhớ nơi đó".