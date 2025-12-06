Kế hoạch chuyển nhượng của MU với 3 thương vụ 06/12/2025 15:08

(PLO)- Kế hoạch chuyển nhượng của MU xuất hiện với ba giao dịch vào tháng 1 và điểm đến được lên kế hoạch.

Kế hoạch chuyển nhượng của MU vào tháng 1 lộ diện khi ba cầu thủ tuổi teen, bao gồm tiền đạo Chido Obi, đang chuẩn bị được cho mượn, với việc HLV Ruben Amorim ưu tiên thời gian thi đấu cho các ngôi sao trong đội hình 1.

Ba cầu thủ của Manchester United chuẩn bị rời CLB theo dạng cho mượn vào tháng tới. Chido Obi, Ayden Heaven và Diego Leon là ba cái tên được nhắc đến và HLV trưởng của Manchester United, Ruben Amorim, sẵn sàng tạo điều kiện cho họ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu cho đội một trong nửa sau của mùa giải, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Đầu tiên, Chido Obi chưa chơi một phút nào cho đội một MU trong mùa giải 2025/26 sau khi Amorim quyết định để anh ở lại đội U-21 trong mùa giải này. Kể từ đó, Chido Obi đã tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng sau 13 trận.

Cầu thủ 18 tuổi này, người đã có tám lần ra sân cho đội một của "quỷ đỏ" mùa giải trước, đang không ngừng tiến bộ và có tin đồn bước tiếp theo là của Chido Obi là ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vào đầu năm 2026 dưới dạng cho mượn.

Kế hoạch chuyển nhượng của MU vào tháng 1 lộ diện khi Chido Obi có thể ra đi theo dạng cho mượn. ẢNH: EPA

Thật vậy, tờ The Sun (Anh) đưa tin rằng MU sẵn sàng cho mượn Chido Obi vào tháng tới để giúp anh phát triển hơn bằng cách có thêm thời gian thi đấu cho đội một tại giải Championship hoặc National League.

Heaven, 19 tuổi, là một cầu thủ khác mà MU đang nhắm đến cho mượn. Cầu thủ trẻ này đã tạo dựng được tên tuổi khi được Amorim trao cơ hội ra sân mùa trước, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng trước đội bóng cũ Arsenal.

Tuy nhiên, giống như Chido Obi, Heaven khó có được suất đá chính thường xuyên ở đội một mùa này. Anh chỉ chơi 28 phút ở Premier League, vào sân thay người trong hiệp hai trận gặp Fulham và Brighton.

Và với sự trở lại của Lisandro Martinez sau chấn thương, Heaven đã bị giáng xuống vị trí trung vệ trái lựa chọn thứ ba, sau nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina và tuyển thủ quốc gia Anh Luke Shaw.

Vị trí dự bị của Heaven cũng có thể bị đe dọa khi Harry Maguire trở lại tập luyện bình thường trong vài tuần tới. Gần đây, Heaven đã có một khoảng thời gian thi đấu cho đội U-21 MU gặp Solihull Moors tại Cúp Liên đoàn Quốc gia.

Leon, một cầu thủ trẻ khác của MU, đang được đồn đoán sẽ được cho mượn. Thần đồng sinh năm 2007 này đã gia nhập Quỷ đỏ từ Cerro Porteno vào mùa hè, nhưng vẫn chưa có trận ra mắt đội một.

Mặc dù được đưa vào đội hình của MU bốn lần, Leon chỉ thi đấu cho đội U-21 mùa này. Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng của Travis Binnion trong chiến thắng 4-1 trước Tottenham vào tháng 10.

Thủ môn Radek Vitek đã thi đấu thăng hoa kể từ khi được cho mượn đến đội bóng hạng Nhất Bristol City vào mùa hè, trong khi hậu vệ cánh Harry Amass gây ấn tượng mạnh với Sheffield Wednesday. Cả Vitek và Amass đều sẵn sàng bước lên đội một của MU vào mùa hè tới. Có thông tin Quỷ đỏ có thể triệu hồi Amass do vấn đề ở vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng họ tin rằng tốt nhất là anh nên tiếp tục phát triển theo dạng cho mượn.

Ethan Wheatley, tiền đạo 19 tuổi của đội U-20 Anh, đã ghi ba bàn thắng và có hai pha kiến ​​tạo sau 17 trận cho đội bóng hạng Nhất Northampton Town dưới dạng cho mượn từ MU. Trong khi đó, các tiền vệ trẻ khác của MU là Ethan Ennis và Dan Gore cũng có nhiều cơ hội ra sân tại Fleetwood Town và Rotherham United.