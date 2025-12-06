Ancelotti lên tiếng về khả năng dự World Cup 2026 của Neymar 06/12/2025 15:30

Đội tuyển quốc gia Brazil bước vào giai đoạn quan trọng hướng tới World Cup 2026 vào mùa hè sang năm với nhiều dấu hỏi lớn, một trong số đó là tương lai của Neymar trong đội hình chính và HLV Carlo Ancelotti đã chính thức lên tiếng.

Vị thế của ngôi sao Neymar ở tuyển Brazil vẫn là chủ đề gây tranh cãi bởi phong độ của anh không ổn định sau chấn thương dài hạn đeo bám anh từ năm 2023. Tình hình này đã khiến công chúng bóng đá Brazil đặt câu hỏi về định hướng chiến lược của Carlo Ancelotti trước thềm World Cup vào mùa hè sang năm.

Chiến lược gia người Ý nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái và vẫn chưa triệu tập Neymar vào tuyển Brazil. Trong khi đó, Brazil đang bắt đầu cho thấy một diện mạo mới với đội hình cân bằng hơn, mặc dù họ vẫn chưa tìm được một cầu thủ thực sự có thể trở thành động lực cho đội bóng.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada đòi hỏi những quyết định kỹ thuật ngay lập tức. Tại World Cup 2026, Brazil nằm ở bảng C cùng với Maroc, Haiti và Scotland, một bảng đấu đòi hỏi sự tập trung tối đa và không phụ thuộc vào một tên tuổi lớn nào. Do đó, vị trí của Neymar trong dự án đầy tham vọng của Ancelotti vẫn là một vấn đề đáng lo ngại.

Mặc dù Neymar đang bắt đầu cho thấy những dấu hiệu hồi sinh tại Santos, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn về thể lực lâu dài của anh. Đó là lý do tại sao Ancelotti tỏ ra thận trọng trước khi quyết định liệu ngôi sao này có đủ sức khỏe để trở lại đấu trường thế giới hay không.

Neymar hồi hộp chờ đợi xem mình có được dự World Cup hay không. ẢNH: EPA

Ancelotti: Không có gì đảm bảo cho Neymar

Carlo Ancelotti nhấn mạnh rằng việc triệu tập Neymar tham dự World Cup 2026 không thể chỉ dựa vào danh tiếng của anh. Ông cho biết tất cả cầu thủ đều có cơ hội ngang nhau, nhưng tất cả phụ thuộc vào thể trạng, phong độ và những đóng góp thực tế của họ trên sân cỏ. Ancelotti tin rằng đội tuyển Brazil không nên chỉ tập trung vào một cầu thủ duy nhất.

"Nếu Neymar xứng đáng có mặt trong đội hình, nếu cậu ấy thể hiện tốt hơn những người khác, thì cậu ấy sẽ được chơi ở World Cup 2026. Vậy thôi. Tôi không nợ ai bất cứ điều gì cả", HLV Carlo Ancelotti tuyên bố.

2. Brazil phải sẵn sàng dù có hay không có Neymar

Ancelotti tuyên bố rằng các cuộc thảo luận về Neymar phải đi kèm với các cuộc thảo luận về những cầu thủ khác. Ông nhấn mạnh rằng dự án đội tuyển Brazil không nên chỉ dựa trên một nhân vật, bao gồm cả cầu thủ xuất sắc nhất Brazil trong thập kỷ qua.

Neymar, hiện 33 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương dây chằng chéo trước mà anh gặp phải trong trận đấu vòng loại World Cup với Uruguay vào tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, Neymar vẫn là nhân vật chủ chốt của Santos trong cuộc chiến tránh xuống hạng ở giải VĐQG Brazil.

"Nếu chúng ta nói về Neymar, chúng ta cũng phải nói về những cầu thủ khác. Chúng ta phải nghĩ đến Brazil, dù có hay không có Neymar, dù có hay không có những cầu thủ khác. Chúng tôi sẽ xác định danh sách cuối cùng sau trận đấu chính thức của FIFA vào tháng 3 (năm 2026)", Ancelotti nói.

3. Màn trình diễn của Neymar tại Santos vẫn đang được chú ý

Bất chấp những lo ngại về thể lực, Neymar đã có nhiều màn trình diễn ấn tượng. Thứ Tư tuần trước, anh đã lập hat-trick cho Santos dù đang bị chấn thương cơ. Neymar dự kiến ​​sẽ trở lại thi đấu khi đội bóng của anh đối đầu với Cruzeiro vào cuối tuần này.

Ancelotti thừa nhận Brazil hiện đang thiếu một cầu thủ có thể trở thành động lực cho lối chơi, giống như những kỷ nguyên trước. Neymar đã đảm nhiệm vai trò đó kể từ World Cup 2014, nhưng mọi thứ đang bắt đầu thay đổi.

"Chúng tôi có một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, nhiều hậu vệ hàng đầu, những tiền vệ chất lượng và một số tiền đạo giỏi. Tôi không muốn những cầu thủ chỉ muốn trở thành người giỏi nhất thế giới; tôi muốn những cầu thủ muốn vô địch World Cup", Ancelotti khẳng định.

Ancelotti vẫn mở cửa cho Neymar tham dự World Cup. ẢNH: EPA

4. Mục tiêu của Brazil: Giành ngôi đầu bảng

Khi được hỏi về cơ hội của Brazil ở bảng C World Cup 2026, Ancelotti vẫn kiên định với mục tiêu giành ngôi đầu bảng. Ông tin rằng chất lượng đội hình tuyển Brazil là đủ để giành chiến thắng trong ba trận đầu tiên, miễn là họ duy trì được sự ổn định.

"Chúng tôi có thể thắng cả ba trận. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi phải duy trì tính cạnh tranh trong suốt giải đấu. Mục tiêu là vào chung kết, và để làm được điều đó, chúng tôi vẫn phải đối đầu với những đội mạnh", Ancelotti nói.

Lần gần nhất Brazil nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup là vào năm 2002 sau khi thắng Đức 2-0 trong trận chung kết nhờ cú đúp của Ronaldo. Hai thập kỷ đã trôi qua và một thế hệ mới hiện đang cố gắng khôi phục lại vinh quang từng gắn liền với Selecao.