Sốc: Messi chia tay Inter Miami, trở lại Barcelona 08/12/2025 11:44

(PLO)- Kế hoạch giải nghệ của Lionel Messi đã được hé lộ, và theo đó siêu sao người Argentina sau khi chia tay Inter Miami sẽ trở lại Barcelona để tận hưởng quãng đời sau khi treo giày.

Thông tin Messi trở về Barca được chia sẻ bởi David Beckham, đồng chủ sở hữu CLB Inter Miami. Cựu danh thủ người Anh thừa nhận anh từng hy vọng Messi sẽ chọn Miami làm nơi an dưỡng sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, nhưng mong muốn này dường như không khả thi.

Beckham cho biết Messi luôn dành tình cảm đặc biệt sâu đậm cho Barcelona, đội bóng đã gắn bó với anh suốt hơn hai thập kỷ. Theo lời Beckham được Marca dẫn lại, M10 từng nói với ông rằng điều duy nhất anh muốn khi giải nghệ là sống gần sân Camp Nou. Beckham kể rằng Messi thậm chí thường mang theo những vật dụng có logo Barca như một cách thể hiện sự gắn bó không thể tách rời với đội bóng xứ Catalonia.

Dù bộc lộ mong muốn về nơi sẽ sống sau khi giã từ sân cỏ, Messi hiện vẫn còn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028. Điều này đồng nghĩa siêu sao 38 tuổi vẫn có ý định thi đấu thêm ít nhất ba mùa giải nữa trước khi chính thức nói lời chia tay sự nghiệp.

Beckham tiết lộ M10 muốn trở lại Barca sau khi treo giày. Ảnh: EPA.

Trong quá khứ, Messi từng phải rời Barcelona trong hoàn cảnh đầy nước mắt vì những rắc rối liên quan tới quỹ lương và quy định của Luật Công bằng Tài chính. Dù anh đã chấp nhận giảm đến một nửa mức thu nhập, Barca vẫn không thể đăng ký hợp đồng mới cho M10. Chính vì vậy, anh buộc phải nói lời chia tay Camp Nou vào mùa hè 2021 và chuyển sang PSG theo dạng tự do. Sau hai mùa giải ở Paris, Messi tìm đến Inter Miami, mở ra chương mới trong sự nghiệp tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Kể từ khi đặt chân đến nước Mỹ vào năm 2023, ngôi sao người Argentina đã nhanh chóng tạo ảnh hưởng lớn lên Inter Miami. Anh giúp đội bóng giành League Cup ngay trong mùa đầu tiên. Mùa tiếp theo, anh cùng CLB đoạt Supporters' Shield 2024. Sang năm thứ ba, Messi tiếp tục dẫn dắt Inter Miami vô địch MLS Cup, danh hiệu được xem là giá trị nhất của giải đấu. Anh ghi 29 bàn và giành Chiếc giày vàng, đồng thời nhận giải Cầu thủ giá trị nhất (MVP) cho màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt mùa giải.

Ngôi sao người Argentina có hơn 2 thập kỷ gắn bó với Barca. Ảnh: EPA.

Giây phút nâng cao chiếc Cúp MLS, Messi đã không giấu được xúc động. Anh nói rằng đây là thành quả mà toàn đội đã chờ đợi từ lâu và khẳng định các đồng đội xứng đáng với chiến thắng này.

Sau mùa giải, M10 có khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi đưa ra quyết định quan trọng: tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 hay chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế. Dự kiến, câu trả lời sẽ được anh công bố vào tháng 3-2026, thời điểm đội tuyển công bố danh sách cho đợt thi đấu quốc tế đầu tiên trong năm.