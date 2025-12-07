U-22 Việt Nam tăng tốc, HLV Kim Sang-sik nhận tin vui 07/12/2025 19:29

(PLO)- Sau một ngày được nghỉ hoàn toàn nhằm tái tạo năng lượng, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã trở lại sân tập với tinh thần tập trung cao độ để hướng đến cuộc chạm trán quan trọng với U-22 Malaysia tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc đã có thể trở lại với giáo án chung sau chấn thương gặp phải trong trận mở màn trước U-22 Lào. Đây là tin vui của HLV Kim Sang-sik khi cầu thủ này từng phải rời sân sớm để được chăm sóc và điều trị hồi phục tại khách sạn, nhưng hiện đã tái xuất để tập luyện bình thường cùng toàn đội.

Trong điều kiện thời tiết nắng gắt tại Bangkok, các học trò của thầy Kim vẫn hoàn thành khối lượng vận động nặng theo yêu cầu. Bên cạnh những bài phối hợp chiến thuật, đội cũng dành nhiều thời gian cho phần thi đấu đối kháng và cải thiện khả năng dứt điểm, yếu tố khiến U-22 Việt Nam chưa thể chuyển hoá các cơ hội rõ rệt ở trận ra quân dù kiểm soát thế trận vượt trội.

Tiền vệ Phạm Minh Phúc đã chia sẻ về không khí toàn đội sau ngày nghỉ. Anh cho biết các cầu thủ đã lấy lại trạng thái tốt nhất cả về tinh thần lẫn thể lực và đều rất háo hức hướng đến trận đấu kế tiếp.

Minh Phúc tự tin sẽ "bắt bài" Malaysia ở trận quyết định. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nhắc đến đối thủ U-22 Malaysia, Minh Phúc cho rằng việc trực tiếp theo dõi trận đấu của Malaysia giúp ban huấn luyện thu thập thêm dữ liệu quan trọng để xây dựng chiến thuật sát với thực tế. Anh nhấn mạnh đội sẽ phân tích kỹ lưỡng đối thủ để đưa ra kế hoạch phù hợp hơn cho màn so tài ngày 11-12.

SEA Games 33 cũng là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Minh Phúc. Tiền vệ trẻ của CLB Công an Hà Nội không giấu được sự tự hào và quyết tâm cống hiến: anh đặt mục tiêu thể hiện hết khả năng để đóng góp cho đội tuyển. Nói về điểm còn hạn chế, anh thẳng thắn thừa nhận khả năng dứt điểm và những pha xử lý cuối cùng chưa đạt yêu cầu, và đó chính là điều toàn đội đang tập trung cải thiện từng ngày.

Theo Minh Phúc, HLV Kim Sang-sik luôn nhắc nhở các cầu thủ phải bình tĩnh, đưa ra quyết định nhanh và chính xác khi tiếp cận cầu môn, yếu tố quyết định sự sắc bén của hàng công.

Tiền vệ Xuân Bắc đã trở lại sân tập với đồng đội, mang tin vui đến cho thầy Kim. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đã trực tiếp có mặt tại sân Rajamangala để theo dõi trận U-22 Malaysia ngược dòng thắng U-22 Lào 4-1. Đây là dịp quan trọng để ban huấn luyện nắm bắt chính xác lối chơi của đối thủ, qua đó hoàn thiện phương án chiến thuật cho trận đấu mang tính bước ngoặt của bảng B.

Theo đó, U-22 Việt Nam phải thắng đối thủ khó chịu mới giành vé chính thức vào bán kết. Nếu hòa, thầy trò ông Kim phải hồi hộp chờ vé vớt.