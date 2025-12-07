Malaysia tự tin đánh bại U-22 Việt Nam dù chỉ cần hòa là nhất bảng 07/12/2025 12:37

Malaysia có màn khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi đánh bại Lào với tỷ số 4-1 tại sân vận động Rajamangala, Bangkok. Chiến thắng thuyết phục này không chỉ giúp đội bóng có được 3 điểm trọn vẹn mà còn tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ trước khi đối đầu với Việt Nam, đội tuyển được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu tại SEA Games lần này.

Nhận xét về đối thủ sắp tới, HLV Nafuzi khẳng định U-22 Việt Nam sở hữu tập thể chất lượng, có tốc độ, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu vượt trội. Tuy vậy, ông nhấn mạnh Malaysia sẽ nỗ lực tối đa để hướng đến mục tiêu giành chiến thắng.

Nhà cầm quân người Malaysia cũng dành lời khen cho các học trò sau trận mở màn ấn tượng, dù đội hình thiếu vắng một số trụ cột do vấn đề liên quan đến quyền triệu tập cầu thủ từ các CLB. Theo ông, kết quả thuận lợi trước Lào sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Malaysia trước thử thách lớn mang tên Việt Nam.

Các học trò HLV Nafuzi có màn ngược dòng thắng Lào 4-1. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở phía bên kia, HLV Ha Hyeok Jun của U-23 Lào thừa nhận Malaysia vượt trội hơn về nhiều mặt, dù các cầu thủ của ông đã chiến đấu kiên cường và tuân thủ chiến thuật. Ông cho rằng thất bại đậm không phản ánh đúng nỗ lực và khả năng thực tế của Lào, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng đội bóng cần thêm thời gian để phát triển thành một tập thể mạnh hơn trong tương lai.

Sau loạt trận đầu tiên, Malaysia tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm, vượt lên trên Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Việt Nam chỉ có chiến thắng sát nút Lào 2-1, vì vậy cuộc đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam tại Rajamangala sẽ trở thành trận đấu then chốt của bảng đấu, quyết định đội nào giành ngôi nhất bảng B.

Ban huấn luyện và các tuyển thủ U-22 Việt Nam có mặt trên khán đài sân Rajamangala theo dõi trận Malaysia - Lào 4-1. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Với phong độ cao, tinh thần hưng phấn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U-23 Malaysia đang hướng đến trận đấu với tâm thế tự tin nhưng không chủ quan. Trong khi đó, U-23 Việt Nam chắc chắn cũng đặt mục tiêu giành 3 điểm để khẳng định vị thế của một ứng viên vô địch.

Cuộc chạm trán giữa hai đội hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn, kịch tính và nhiều cảm xúc nhất vòng bảng SEA Games 2025. Đội thắng sẽ giành ngôi nhất bảng B cùng một vé chính thức vào vòng bán kết. Trong trường hợp hòa, U-22 Malaysia sẽ giữ vững ngôi đầu.