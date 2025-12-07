Thầy của Messi tự tin vô địch World Cup lần nữa 07/12/2025 10:10

(PLO)- HLV Lionel Scaloni khẳng định đội tuyển Argentina sẽ tiếp tục duy trì phong cách thi đấu đã giúp họ đăng quang tại World Cup 2022, sau khi chính thức biết được các đối thủ cùng bảng ở mùa năm sau.

Lá thăm đưa nhà đương kim vô địch thế giới vào bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan, một bảng đấu được nhiều cổ động viên ở Buenos Aires đánh giá là khá thuận lợi, dù HLV Scaloni vẫn giữ lập trường thận trọng và nhắc lại rằng không có trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup.

Xuất hiện tại lễ bốc thăm với chiếc cúp vô địch trong tay, thầy của Messi cho biết đội bóng sẽ trung thành với công thức đã đưa họ đến đỉnh cao tại Qatar. Ông nhấn mạnh Argentina sẽ tiếp tục thi đấu hết mình, duy trì sự gắn kết và hạn chế tối đa việc để mất bóng, yếu tố từng giúp Albiceleste vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở giải đấu trước.

Con đường hướng đến trận chung kết World Cup 2026 được dự báo sẽ đầy thử thách. Nếu vượt qua vòng bảng, Argentina có thể phải đối đầu với một đội nằm trong nhóm mạnh nhất của bảng H, nơi quy tụ những tên tuổi lớn như Tây Ban Nha, Uruguay, cùng với Saudi Arabia và Cape Verde. HLV Scaloni thừa nhận bảng đấu này rất khắc nghiệt, nhưng ông cho rằng đội tuyển cần tập trung vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ xa hơn.

HLV Scaloni trong buổi Lễ bốc thăm chia bảng Cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Đánh giá về các đối thủ trực tiếp, Scaloni dành sự tôn trọng cho Algeria, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng dưới sự dẫn dắt của HLV Vladimir Petkovic, người từng làm việc cùng ông tại Lazio. Ông cũng ghi nhận Áo đã có chiến dịch vòng loại xuất sắc khi đứng đầu bảng đấu của họ. Đối với Jordan, đội lần đầu góp mặt tại World Cup, Scaloni thừa nhận đây là đối thủ còn nhiều ẩn số nhưng nhấn mạnh Argentina sẽ không đánh giá thấp bất kỳ đội bóng nào.

Bài học từ thất bại gây chấn động 1-2 của Messi và đồng đội trước Saudi Arabia ở mùa Cúp thế giới 2022 vẫn in đậm trong tâm trí ban huấn luyện và các cầu thủ. HLV Scaloni cho biết cú sốc đó là lời nhắc nhở quan trọng rằng mọi trận đấu đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu với thái độ nghiêm túc.

Thầy trò Messi từng ngã ngựa ở trận ra quân 4 năm trước bởi Saudi Arabia. Ảnh: EPA.

Tại quê nhà, phần lớn người hâm mộ tỏ ra hài lòng với kết quả bốc thăm. Họ cho rằng bảng đấu không xuất hiện “ông lớn” nào thực sự đáng sợ và điều đó sẽ giúp Argentina có màn khởi đầu thuận lợi hơn.

Argentina bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch, sau chiến thắng nghẹt thở trước Pháp ở trận chung kết World Cup 2022, nơi họ vượt qua Les Bleus 4-2 trong loạt sút luân lưu sau trận hòa 3-3 đầy cảm xúc. Với phong độ ổn định và tinh thần quyết tâm cao, đội bóng của HLV Scaloni đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương tại World Cup 2026.