7 trận đấu hấp dẫn nhất vòng bảng World Cup 2026: Mbappe đấu Haaland 07/12/2025 07:29

48 đội tuyển giành được suất tham dự World Cup 2026 giờ đây đã biết được bảng đấu của mình sau lễ bốc thăm chính thức được tổ chức tại Washington, D.C rạng sáng ngày 6-12. World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico đánh dấu một cột mốc lịch sử bởi đây là lần đầu tiên giải đấu áp dụng thể thức 48 đội. Từ những đội bóng hàng đầu đến những đội bóng mới ra mắt, mỗi quốc gia đều đã biết được hành trình của mình trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới.

Argentina của Lionel Messi, bước vào giải đấu vào mùa hè sang năm với tư cách đương kim vô địch. Bốn năm trước, La Albiceleste khởi đầu bằng thất bại nhục nhã 1-2 trước Saudi Arabia trước khi lội ngược dòng và kết thúc chiến dịch bằng chức vô địch đầy cảm xúc tại Qatar.

Điều này như một lời nhắc nhở rằng những trận đấu vòng bảng có thể là khởi đầu của một câu chuyện phi thường hoặc một trận đấu kịch tính đầy hấp dẫn. Các trận đấu vòng bảng World Cup là một phần của hành trình dài hướng đến thành công hay thất bại của mỗi đội. Mỗi bảng đấu đều ẩn chứa những điều thú vị và tiềm năng bất ngờ, khiến World Cup 2026 trở nên vô cùng thú vị.

Sau đây là 7 trận đấu ở vòng bảng World Cup 2026 được họ cho là hấp dẫn nhất, bao gồm những cuộc đấu lịch sử, những cuộc chạm trán giữa hai trong số những ngôi sao hàng đầu thế giới, và câu chuyện lãng mạn về những quốc gia nhỏ bé thách thức những gã khổng lồ.

Mbappe sẽ cùng tuyển Pháp đấu với Haaland của Na Uy ngay từ vòng bảng World Cup 2026. ẢNH: AFP

7. Đức vs Curacao (Bảng E)

Đức là đội tuyển có danh tiếng lẫy lừng nhưng cũng mang trong mình bóng dáng của sự thất bại sau hai kỳ World Cup gần nhất kết thúc không mấy tốt đẹp. Trên lý thuyết, tân binh của World Cup Curacao là đối thủ mà Đức có thể dễ dàng vượt qua.

Tuy nhiên, cuộc chạm trán giữa đội bóng bốn lần vô địch thế giới và quốc gia nhỏ bé nhất từng góp mặt tại World Cup vẫn mang một sức hút nhất định. Đây là một cuộc đấu khiến những người yêu bóng đá phải mỉm cười, bởi đó là nơi những giấc mơ lớn gặp gỡ trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

6. Hà Lan vs Nhật Bản (Bảng F)

Nhật Bản đã tỏa sáng rực rỡ tại World Cup ở Qatar sau khi đánh bại Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng. Họ cũng tạo nên cú sốc lớn khi lội ngược dòng từ tỷ số 0-2 để đánh bại Brazil 3-2 trong trận giao hữu vào tháng 10 vừa qua. Hà Lan chắc chắn sẽ cần phải cảnh giác trước Nhật Bản.

Đội tuyển Samurai Xanh nổi tiếng với lối chơi tốc độ cao và kỹ thuật tinh tế. Tuyển Hà Lan, ứng cử viên sáng giá nhất bảng đấu này, cần phải chuẩn bị cho một cuộc đọ sức có thể diễn ra căng thẳng ngay từ phút đầu tiên.

Nhật Bản được xem là ngựa ô có thể gây bất ngờ tại World Cup 2026. ẢNH: AFP

5. Anh vs Croatia (Bảng L)

Tuyển Anh vẫn còn những ký ức cay đắng khi bị Croatia loại ở bán kết World Cup 2018. Kể từ đó, Tam Sư đã nhiều lần lội ngược dòng, bao gồm cả ở Nations League và Euro 2020. Tuy nhiên, cuộc chạm trán này vẫn gợi lên một bầu không khí xúc động đặc biệt.

Croatia vẫn được dẫn dắt bởi Zlatko Dalic, và một số cầu thủ thuộc thế hệ vàng, bao gồm Luka Modric, vẫn đang thể hiện mình là đội bóng có kinh nghiệm dày dặn. Trận đấu này là sự góp mặt của cặp đôi xếp hạng FIFA cao nhất vòng bảng, nên chắc chắn sẽ rất căng thẳng.

4. Argentina vs Áo (Bảng J)

Lịch sử cho thấy thất bại ở trận mở màn vòng bảng không phải lúc nào cũng là thảm họa, như Argentina đã chứng minh bốn năm trước. Tuy nhiên, Áo là một đội bóng tự tin, đủ sức gây áp lực lên bất kỳ ai.

Đội bóng của HLV Ralf Rangnick đã thể hiện xuất sắc tại Euro 2024, đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Hà Lan và Pháp. Áo cũng thi đấu rất hiệu quả ở vòng loại World Cup. Argentina được dự đoán sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn ngay từ đầu.

3. Pháp vs Na Uy (Bảng I)

Kylian Mbappe và Erling Haaland là hai trong số những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới hiện tại. Nếu cả hai tiếp tục duy trì phong độ ở CLB, trận đấu này sẽ là sân chơi lý tưởng cho hai trong số những ngôi sao sáng nhất của thế hệ hiện tại.

Na Uy cũng không phải là đội bóng một người. Chiến thắng kép trước Ý ở vòng loại World Cup đã chứng minh sức mạnh tập thể của họ. Pháp cần chuẩn bị cho một cuộc đối đầu không chỉ xoay quanh hai tiền đạo đẳng cấp thế giới.

Pháp là đương kim á quân World Cup. ẢNH: AFP

2. Tây Ban Nha vs Uruguay (Bảng H)

Uruguay là nhà vô địch World Cup đầu tiên, trong khi Tây Ban Nha là một cường quốc bóng đá châu Âu và là một trong những đội bóng thành công nhất thế kỷ 21. Cuộc gặp gỡ giữa hai đội mang ý nghĩa lịch sử và sẽ là màn so tài chất lượng cao ngay từ đầu.

Tây Ban Nha được dự đoán có chút lợi thế. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Marcelo Bielsa sẽ thách thức họ với cường độ cao và sự quyết liệt, được hỗ trợ bởi ngôi sao Federico Valverde của Real Madrid. Bielsa đã dập tắt hy vọng của Tây Ban Nha vào năm 2014, và trận đấu này có khả năng tạo ra một kịch tính tương tự.

Brazil vs Maroc (Bảng C)

Brazil vẫn là đội bóng thu hút nhiều sự chú ý nhất tại World Cup bất chấp thành tích ở vòng loại không mấy ấn tượng của họ. Carlo Ancelotti hiện dẫn dắt đội tuyển và được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định mới. Tuy nhiên, việc được đánh giá cao hơn không đảm bảo giúp Brazil có một suất vào vòng tiếp theo tại World Cup 2026.

Maroc có một hành trình tuyệt vời ở World Cup 2022, lọt vào bán kết, và chiến dịch vòng loại gần đây của họ cho thấy điều đó không phải là may mắn. Đội tuyển thuộc khu vực Bắc Phi hiện đang xếp hạng 11 thế giới và sẵn sàng trở thành thử thách đầu tiên của Brazil.

Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày thứ ba của giải đấu, được cho là một trong những cuộc đấu căng thẳng nhất và có thể thực sự thắp sáng bầu không khí của World Cup 2026.