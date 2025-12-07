Khủng khiếp danh hiệu vô địch thứ 48 của Messi 07/12/2025 12:52

(PLO)- Lionel Messi hiện đã sở hữu tổng cộng 48 danh hiệu trong sự nghiệp, và trong số gồm có bốn chiếc cúp giành được cùng Inter Miami.

Ngôi sao người Argentina Messi đóng vai trò trung tâm trong hành trình đăng quang MLS Cup 2025 của đội bóng nước Mỹ, nơi anh góp hai đường kiến tạo quyết định giúp Inter Miami vượt qua Vancouver Whitecaps 3-1 trong trận chung kết tại sân Chase vào sáng 7-12.

Chiến thắng này đánh dấu danh hiệu thứ tư trong lịch sử Inter Miami kể từ khi thành lập năm 2018, và trùng hợp thay, tất cả đều đến sau khi Messi gia nhập CLB. Danh hiệu đầu tiên của anh với đội bóng là chức vô địch Leagues Cup 2024. Ngay sau đó, Inter Miami tiếp tục tạo dấu ấn khi giành Supporters' Shield 2024, rồi thống trị Eastern Conference mùa 2025 trước khi bước lên ngôi cao nhất tại MLS Cup 2025.

Ngôi sao người Argentina góp công lớn trong chức vô địch mới nhất của Inter Miami. Ảnh: EPA.

Sự xuất hiện của Messi, cùng các đồng đội cũ ở Barcelona như Luis Suárez, Sergio Busquets và Jordi Alba, đã giúp Inter Miami vươn tầm trở thành một trong những đội bóng đáng gờm nhất MLS. Mùa giải này, sức mạnh của họ càng được củng cố khi Rodrigo De Paul gia nhập, mang đến sự chắc chắn và sáng tạo cho tuyến giữa.

Diễn biến trận chung kết diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. Inter Miami chiếm ưu thế và sớm có bàn mở tỷ số khi Edier Ocampo lóng ngóng đá phản lưới nhà sau nỗ lực tạt bóng từ Tadeo Allende. Vancouver sau đó vùng lên và có bàn gỡ hòa ở phút 60 nhờ pha dứt điểm quyết đoán của Ali Ahmed.

Đồng sở hữu Beckham đã đúng khi sở hữu ngôi sao sáng giá trong đội hình Inter Miami. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Inter Miami nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn khi Rodrigo De Paul phối hợp ăn ý cùng Messi trước khi tung cú sút sắc bén nâng tỉ số lên 2-1. Đến thời gian bù giờ, Messi thêm một lần nữa tỏa sáng với đường chuyền xé toang hàng thủ Vancouver, tạo điều kiện để Allende ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Với chiếc cúp MLS Cup 2025, Messi tiếp tục kéo dài danh sách danh hiệu khủng khiếp của mình lên con số 48, qua đó củng cố vị thế cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá. Ngoài những thành tựu tại Inter Miami, anh từng có 35 danh hiệu cùng Barcelona, ba danh hiệu tại PSG, cùng ba chiếc cúp lớn với đội tuyển Argentina, bao gồm Copa America và đặc biệt là World Cup 2022.