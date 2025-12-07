Cầu thủ thất bại của MU sẽ đá cặp với Messi 07/12/2025 12:09

(PLO)- Cầu thủ thất bại của MU sẽ đá cặp với Messi sau khi người này đang phải tập luyện một mình trong lúc tìm đội bóng mới.

Nhà vô địch World Cup Lionel Messi sẽ mất đi hai người đồng đội thân thiết vào cuối mùa giải Major League Soccer (MLS) nhưng có thể sẽ được thay thế bởi một cựu cầu thủ thất bại của MU, đó là Sergio Reguilon. Sáng nay 7-12, Inter Miami lần đầu tiên trong lịch sử vô địch MLS sau khi thắng Vancouver Whitecaps 3-1 trong trận chung kết, trong đó có cú đúp kiến tạo của Messi.

Có thông tin cho rằng quãng thời gian rời xa sân cỏ của Sergio Reguilon sắp kết thúc. Cựu hậu vệ trái của Manchester United và Tottenham không chơi cho CLB nào kể từ khi rời Bắc London vào tháng 6 và anh phải kiên nhẫn chờ cơ hội

Tuy nhiên, giờ đây, Sergio Reguilon đã sẵn sàng nhận lấy "phần thưởng" cho sự kiên nhẫn của mình. Các thông tin từ truyền thông quốc tế cho biết Inter Miami của Lionel Messi rất muốn đưa cầu thủ người Tây Ban Nha này đến với Major League Soccer (MLS), và thông báo được cho là sắp được công bố.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Reguilon là "Kế hoạch A" của Inter Miami khi họ tìm kiếm người thay thế cho Jordi Alba. Nhà vô địch Champions League Alba đã giải nghệ sau trận chung kết MLS Cup mà Inter Miami thắng Vancouver Whitecaps, cùng với đồng đội Sergio Busquets, và tờ báo Tây Ban Nha này đưa tin rằng việc Reguilon đến thay thế Alba là một "thỏa thuận đã xong".

Cầu thủ thất bại của MU Sergio Reguilon sẽ đến Inter Miami chơi cùng Messi. ẢNH: EPA

Cũng theo bài báo này, Reguilon đã "tự tập luyện rất nhiều" khi không có cầu thủ nào. Cầu thủ 28 tuổi này chưa chơi một phút nào cho đội một kể từ tháng Năm, khi anh có lần ra sân hiếm hoi cho Spurs trước Aston Villa - một trong sáu lần ra sân mùa trước. Thông báo của Inter Miami về vụ chuyển nhượng Reguilon có thể sẽ không được đưa ra ngay lập tức, nhưng có thể sẽ đến trong vài ngày tới. Đầu tiên, Inter Miami dự định sẽ có một lời chia tay chính thức cho Alba khi anh giải nghệ.

"Tôi không thể nói cho bạn biết trải nghiệm đó sẽ như thế nào vì tôi sẽ sống trọn từng khoảnh khắc", Alba chia sẻ. Cầu thủ 36 tuổi, người đã cùng Barcelona vô địch Champions League năm 2015, đã ghi 11 bàn thắng và 29 pha kiến ​​tạo sau 65 trận đấu tại MLS - cũng như một bàn thắng và sáu pha kiến ​​tạo trong các trận play-off - sau khi sát cánh cùng các đồng đội cũ tại Barca là Messi, Sergio Busquets và Luis Suarez trong màu áo hồng của Inter Miami.

“Trận đấu cuối cùng của tôi với Barcelona thật sự rất xúc động và hào hứng, bởi vì tôi biết đó là lần cuối cùng tôi khoác lên mình chiếc áo đã mang lại cho tôi rất nhiều điều. Nhưng đây mới là tất cả. Vấn đề không phải là chuyển từ đội bóng này sang đội bóng khác. Mà là rời xa bóng đá. Rõ ràng, đó là một bước tiến lớn hơn”, Alba nói thêm.

Trong khi đó, Sergio Reguilon bắt đầu sự nghiệp với Real Madrid, đối thủ lớn nhất của Barcelona, ​​trước khi giành chức vô địch Europa League trong thời gian được cho mượn tại Sevilla. Điều đó giúp anh chuyển đến Spurs của Jose Mourinho vào năm 2020, nhưng anh chỉ có 73 lần ra sân cho CLB thành London.

Reguilon có ba lần được Tottenham cho mượn, thi đấu cho Atletico Madrid, Manchester United và Brentford. Thời gian ở Manchester United khá ngắn ngủi, Reguilon chỉ chơi 655 phút dưới thời Erik ten Hag trước khi "quỷ đỏ" kích hoạt điều khoản rút ngắn hợp đồng mượn.

"Được chơi cho Manchester United thật tuyệt vời và tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến CLB, người hâm mộ và các đồng đội của tôi", Reguilon chia sẻ sau khi hợp đồng kết thúc sớm, "Được chơi cho CLB lớn này là một vinh dự. Tôi chúc Quỷ Đỏ mọi điều tốt đẹp nhất".