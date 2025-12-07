Sốc: MU chính thức vinh danh Rashford ngang hàng với các huyền thoại 07/12/2025 11:20

(PLO)- MU chính thức vinh danh Rashford, xem anh như một huyền thoại của "quỷ đỏ", giữa lúc khả năng chuyển nhượng vĩnh viễn sang Barcelona của ngôi sao người Anh này đang đến gần.

Tờ Mirror (Anh) bình luận, MU đã giao cho Marcus Rashford một vai trò mới trong thời gian tiền đạo người Anh này được cho mượn tại Barcelona và điều này có thể cho thấy những gì đang chờ đợi anh vào mùa hè tới. MU chính thức vinh danh Rashford ngang hàng với các huyền thoại trong một động thái gây sốc.

Manchester United đã vinh danh ngôi sao Marcus Rashford bằng cách đưa anh vào mục huyền thoại trên trang web chính thức của CLB, khi anh tiếp tục tỏa sáng khi được cho mượn tại FC Barcelona. Rashford gia nhập học viện đào tạo trẻ của đội chủ sân Old Trafford khi mới bảy tuổi.

Tiền đạo này đã có trận ra mắt đội một MU vào năm 2016 trong trận đấu tại Europa League với Midtjylland, ghi hai bàn và trở thành cầu thủ trẻ nhất của "quỷ đỏ" ghi bàn tại đấu trường châu Âu vào thời điểm đó. Trong thập kỷ tiếp theo, Rashford trở thành một nhân vật được yêu mến tại Old Trafford và là một trong những tiền đạo hàng đầu của Premier League.

Mùa giải 2022/23 của Rashford đặc biệt ấn tượng, với 30 bàn thắng và chín pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường cho MU. Tuy nhiên, kể từ khi Ruben Amorim tiếp quản vị trí HLV trưởng của MU vào tháng 11 năm ngoái, vị thế của Rashford tại "quỷ đỏ" đã suy giảm, dẫn đến việc anh phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

MU chính thức vinh danh Rashford ngang hàng với các huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford. ẢNH: Judit Cartiel

Mặc dù HLV Ruben Amorim không coi Rashford là một phần trong kế hoạch dài hạn của mình, MU hiện đã quyết định ghi nhận những đóng góp của Rashford. MU đã thêm Rashford vào mục huyền thoại trên trang web của họ, xếp anh ngang hàng với những tên tuổi lớn và những cầu thủ được kính trọng nhất trong lịch sử "quỷ đỏ".

Rashford hiện đang chia sẻ vị thế với những biểu tượng của MU như Sir Bobby Charlton, Roy Keane, Bryan Robson, Wayne Rooney, Denis Irwin và nhiều ngôi sao khác của đội chủ sân Old Trafford.

Rashford là một trong bốn cầu thủ duy nhất trong danh sách vẫn còn thi đấu - cùng với Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo và David De Gea. Trong số đó, tất nhiên chỉ có Bruno Fernandes hiện đang thi đấu cho MU và hiện tiền vệ người Bồ Đào Nha đang là đội trưởng.

Trong khi Rashford vẫn còn trong biên chế của MU, tương lai lâu dài của anh phụ thuộc vào quyết định của Barcelona về việc có biến hợp đồng mượn thành chính thức hay không. Gã khổng lồ xứ Catalan có quyền lựa chọn mua cầu thủ người Anh này với giá khoảng 26 triệu bảng Anh nhưng bất chấp màn trình diễn ấn tượng của anh, Barcelona vẫn lo ngại liệu việc chuyển nhượng vĩnh viễn có hợp lý về mặt tài chính hay không.

Barca hiện đang trả toàn bộ lương cho Marcus Rashford sau khi anh chấp nhận giảm 25% lương - mặc dù anh vẫn bỏ túi khoảng 240.000 bảng Anh mỗi tuần - đưa anh trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất CLB.

HLV Hansi Flick của Barcelona đã hết lời khen ngợi cầu thủ được MU cho mượn này. Đầu mùa giải này, chiến lược gia người Đức tiết lộ: "Tôi đã nói với Deco (giám đốc bóng đá Barca) hồi mùa hè, "Làm ơn hãy tìm cho tôi một cầu thủ như Marcus Rashford... Làm ơn!".

Tôi rất vui khi có Rashford ở đây. Rashford là một cơ hội trên thị trường chuyển nhượng và chúng tôi phải nắm bắt. Tôi mừng vì chúng tôi đã làm vậy. Tôi đã nói chuyện với Rashford và nói rằng: "Tôi cần anh trong đội của tôi". Đây là một bước tiến tốt cho Rashford. Và nó sẽ giúp cậu ấy tự tin hơn rất nhiều".