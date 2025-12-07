Salah nổi loạn, tiết lộ tin sốc khi rời Liverpool 07/12/2025 11:00

Mohamed Salah nổi loạn, giận dữ nói rằng anh không có mối quan hệ nào với HLV Arne Slot, đồng thời tiết lộ trận đấu với Brighton có thể là trận đấu cuối cùng của anh tại Liverpool, sau khi tiền đạo người Ai Cập này ngồi dự bị và không thi đấu phút nào trong trận hòa Leeds United 3-3 ở vòng 15 Premier League sáng nay 7-12.

Biểu tượng của The Kop Mohamed Salah đã ám chỉ rằng anh đã chơi trận đấu cuối cùng cho Liverpool và nói rằng anh đã bị CLB và HLV Arne Slot "bỏ rơi", tuyên bố anh "không có mối quan hệ" gì với họ.

Siêu sao người Ai Cập có thu nhập cao nhất Liverpool này là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận hòa 3-3 của nhà vô địch Premier League với Leeds United ở vòng 15 ngoại hạng Anh, trận đấu chứng kiến ​​Liverpool đánh mất chiến thắng khi để thủng lưới ở phút 90+6. Và Salah nổi loạn đã tìm đến các phóng viên sau trận đấu để nói về tình hình của mình khiến anh phải ngồi dự bị trong ba trận liên tiếp.

Salah nổi loạn khiến nội bộ Liverpool dậy sóng sau khi anh ngồi dự bị trận thứ ba liên tiếp. ẢNH: EPA

"Tôi không thể tin được mình phải ngồi dự bị suốt 90 phút", Mohamed Salah nói, "Đây là lần thứ ba rồi. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất thất vọng, tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB này trong những năm qua, đặc biệt là mùa giải trước. Có vẻ như Liverpool đã bỏ rơi tôi. Đó là cảm giác của tôi.

Có người muốn đổ hết lỗi cho tôi. CLB đã hứa hẹn với tôi rất nhiều hồi mùa hè. Giờ tôi ngồi dự bị nên tôi có thể nói rằng họ đã không giữ lời hứa. Tôi từng có mối quan hệ tốt đẹp (với HLV Arne Slot). Giờ chúng tôi không còn mối quan hệ nào nữa và tôi không biết tại sao.

Có vẻ như có ai đó không muốn tôi vào CLB. Tôi đã gọi điện cho bố mẹ và bảo họ đến xem trận đấu với Brighton. Việc tôi có ra sân hay không cũng không quan trọng. Tôi sẽ tận hưởng trận đấu. Tôi sẽ chỉ đến Anfield và chào tạm biệt người hâm mộ trước thềm Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi ở đó.

Tôi không thể chấp nhận được việc này. Nếu tôi ở nơi khác, mọi CLB đều sẽ bảo vệ cầu thủ của mình. Giờ thì lại nói "Hãy ném Mo Salah xuống gầm xe buýt vì anh ta là vấn đề của đội bóng". Tôi không nghĩ mình là vấn đề. Tôi không chiến đấu cho vị trí của mình mỗi ngày vì tôi xứng đáng với nó. Tôi không lớn hơn CLB. Tôi không lớn hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi xứng đáng với nó".

Trận hòa 3-3 với Leeds United tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại của Liverpool. Liverpool hiện đang xếp thứ tám trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 23 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 10 điểm, mặc dù pháo thủ vừa thua Aston Villa 1-2. Trong khi đó, Man City thắng Sunderland 3-0 và vươn lên vị trí thứ hai với 31 điểm kém Arsenal 2 điểm. Kết quả các trận đấu khác ở vòng 15 Premier League, Chelsea hòa Bournemouth 0-0, Newcastle thắng Burnely 2-1, Tottenham thắng Brentford 2-0 và Everton thắng Nottingham Forest 3-0.