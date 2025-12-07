Messi và Beckham cuối cùng đã chinh phục nước Mỹ 07/12/2025 10:40

Messi và Beckham cuối cùng đã chinh phục nước Mỹ sáng nay 7-12 khi đội Inter Miami giành chức vô địch MLS. Inter Miami đã đánh bại Vancouver Whitecaps ở chung kết với tỷ số 3-1 trong một đêm gia đình Beckham có mặt tại Florida.

Cựu ngôi sao đội tuyển Anh và Manchester United David Beckham có mặt cùng vợ Victoria, hai con trai Romeo và Cruz, và bạn gái Jackie Apostel. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cậu cả Brooklyn xích lại gần với gia đình khi anh vắng mặt trong ngày vui.

Chiến thắng này là khoảnh khắc đỉnh cao của Beckham khi sở hữu đội bóng có trụ sở tại Florida và là chặng đường 12 năm kể từ khi anh giải nghệ. Khi Beckham kết thúc sự nghiệp cầu thủ vào năm 2013, hợp đồng với MLS ghi rõ Beckham có thể sở hữu một đội bóng của Mỹ với mức giá ưu đãi khi sự nghiệp của anh kết thúc.

Messi có 2 đường kiến tạo trong trận chung kết MLS Cup. ẢNH: EPA

Beckham đã chọn Miami và phải mất nhiều năm anh mới có thể biến điều đó thành hiện thực; mãi đến tháng 1 năm 2018, Inter Miami mới chính thức ra đời, sau khi Beckham hợp tác với các doanh nhân người Miami là Jorge Mas và Jose Mas, và thậm chí khi đó đội bóng vẫn chưa có kế hoạch xây dựng sân vận động.

Inter Miami bắt đầu thi đấu vào năm 2020 và Lionel Messi đến vào giữa mùa giải 2023. "Đó là một hành trình đáng kinh ngạc", Beckham chia sẻ.

Messi đã kiến ​​tạo để ghi bàn thắng quyết định chức vô địch bằng đường chuyền xuyên qua một khoảng trống nhỏ giữa hàng rào hậu vệ của Vancouver ở phút thứ 72 cho đồng đội người Argentina Rodrigo De Paul. De Paul đã nhanh chóng thực hiện cú sút, đẩy bóng vào góc xa của lưới. Và Messi đã nhảy lên không trung rồi nhảy vào vòng tay De Paul chỉ vài giây sau đó, với nụ cười rạng rỡ.

Và khi những phút cuối cùng trôi qua, các cổ động viên Inter Miami mặc áo hồng - hầu hết đều mặc áo số 10 của Messi trên lưng - đứng dậy, giậm chân và reo hò. Thành phố này đã từng chứng kiến ​​các chức vô địch NFL, NBA, MLB và NHL trong quá khứ, và giờ đây nó cũng là một thành phố bóng đá.

Inter Miami vô địch MLS Cup lần đầu tiên trong lịch sử. ẢNH: EPA

Tadeo Allende ghi bàn ở phút bù giờ thứ sáu, từ một pha kiến ​​tạo khác của Messi, để ấn định tỷ số 3-1 cho Inter Miami. Khi Messi nâng cao chiếc cúp MLS, xung quanh là các đồng đội, mưa giấy vụn rơi xuống và pháo hoa nổ vang. Inter Miami đã trở thành đội thứ 16 trong lịch sử 30 năm của giải đấu giành được chức vô địch MLS.

Đây là danh hiệu thứ 47 của Messi cho cả CLB và đội tuyển quốc gia, qua đó củng cố kỷ lục thế giới của anh. Messi hiện đã giành được ít nhất 21 danh hiệu trong các trận chung kết chỉ có một trận đấu, nhiều danh hiệu trong số đó là khi Messi chơi cùng những người đồng đội lâu năm của anh tại Barcelona - Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez và Javier Mascherano.

Busquets và Alba sẽ giải nghệ khi hết mùa giải này và đã chơi trận cuối cùng với tư cách nhà vô địch. Tương lai của Suarez vẫn còn bấp bênh. Mascherano hiện là HLV, người đã thay đổi đội hình và chiến thuật của Inter Miami vào giữa mùa giải.

Messi và Beckham đã chinh phục nước Mỹ. ẢNH: EPA

Và Messi, 38 tuổi, Cầu thủ xuất sắc nhất MLS năm 2024, dường như chắc chắn sẽ giành giải thưởng này một lần nữa trong mùa giải này. Messi vẫn không giống bất kỳ ai khác khi anh sẽ chơi cho Inter Miami cho đến đầu những năm 40 tuổi. Khi mùa giải tới bắt đầu, Inter Miami sẽ chơi tại một sân vận động mới gần Sân bay quốc tế Miami với mục tiêu giành chức vô địch liên tiếp.

"Lionel Messi không chỉ đến đây để tận hưởng cuộc sống ở Miami", Beckham nói, "Vợ và các con anh ấy rất yêu Miami, nhưng anh ấy đến đây để chiến thắng, và đó mới thực sự là mục tiêu của Leo. Anh ấy muốn chiến thắng. Anh ấy có sự tận tụy, lòng trung thành mà anh ấy dành cho đồng đội, cho thành phố, cho CLB. Leo là một người chiến thắng. Đơn giản chỉ có vậy.'