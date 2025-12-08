Lộ trình đưa tuyển Anh vào chung kết World Cup 2026 08/12/2025 07:29

(PLO)- Lộ trình đưa tuyển Anh vào chung kết World Cup 2026 đã được vạch ra khi thầy trò HLV Thomas Tuchel có thể đối đầu với đội đồng chủ nhà hoặc Brazil nếu dẫn đầu vòng bảng.

Con đường tiến tới trận chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Anh đã trở nên rõ ràng hơn sau khi liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tiến hành bốc thăm vòng bảng và lịch thi đấu cho giải đấu lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau.

Đội tuyển Anh đã được giao nhiệm vụ đầy thử thách sau lễ bốc thăm vào rạng sáng thứ bảy tuần trước tại Washington (Mỹ). Đội của Thomas Tuchel sẽ gặp Croatia trong trận mở màn World Cup 2026 tại Dallas vào ngày 17-6-2026, tái hiện trận bán kết năm 2018, nơi hy vọng của vô địch của Tam sư bị dập tắt trong hiệp phụ.

Sau đó, đội tuyển Anh sẽ đến Boston đối đầu với Ghana trong trận đấu thứ hai, trước khi đá trận cuối vòng bảng với Panama tại New York. Panama cũng là đối thủ của tuyển Anh tại World Cup 2018, khi đội bóng của Gareth Southgate giành chiến thắng 6-1 ở vòng bảng.

HLV Thomas Tuchel hứa đội tuyển Anh sẽ không đánh giá thấp đối thủ của mình, nhưng chiến lược gia người Đức tự tin đặt mục tiêu đứng đầu bảng. Bây giờ, chúng ta cùng phân tích kỹ hơn về con đường tiềm năng của đội tuyển Anh vào trận chung kết World Cup 2026, tùy thuộc vào vị trí cuối cùng của họ ở Bảng L.

Anh dẫn đầu vòng bảng

Đội của Thomas Tuchel sẽ phải đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng khi vòng bảng của họ kết thúc vào ngày 27-6-2026 và trận đấu vòng 32 đội diễn ra vào ngày 1-7. Tuyển Anh có thể sẽ có trận đấu thuận lợi với đội đứng thứ ba từ các Bảng E, H, I, J và K, nghĩa là có tới 20 đội mà họ có thể phải đối mặt.

Các quốc gia này bao gồm Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador, Tây Ban Nha, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, Pháp, Senegal, Na Uy, Argentina, Algeria, Áo, Jordan, Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, cũng như hai đội vượt qua vòng play-off liên lục địa.

Nhiệm vụ duy nhất của HLV Thomas Tuchel là phải đưa tuyển Anh lên ngôi vô địch World Cup 2026. ẢNH: EPA

Nếu Anh tham dự trận đấu này, nó sẽ diễn ra tại Sân vận động Mercedes-Benz ở Atalanta. Đây là thời điểm thuận lợi cho người hâm mộ ở Anh, khi trận đấu bắt đầu lúc 17 giờ GMT. Đối thủ có thứ hạng FIFA cao nhất mà Anh có thể phải đối mặt ở vòng 16 đội sẽ là đội đồng chủ nhà Mexico.

Trận đấu sẽ diễn ra tại Sân vận động Azteca (Mexico), nơi đội tuyển Anh thua đau Argentina 1-2 sau pha lập công "Bàn tay của Chúa" hay còn gọi là "Bàn thắng thế kỷ" của huyền thoại Diego Maradona tại tứ kết World Cup 1986. Mexico sẽ được hưởng lợi từ việc có thêm một ngày nghỉ ngơi và ít phải di chuyển trong giải đấu nếu họ lọt vào vòng này.

Hai trận đấu vòng bảng của Mexico sẽ được tổ chức tại sân vận động Azteca, trận còn lại sẽ diễn ra tại Guadalajara. Trận đấu vòng 32 đội của Mexico cũng sẽ diễn ra tại Azteca. Trận đấu gặp Mexico sẽ là thử thách lớn nhất đối với người hâm mộ đội tuyển Anh tại quê nhà, vì trận đấu sẽ bắt đầu lúc 1 giờ sáng theo giờ GMT.

Đối thủ tiềm năng của đội tuyển Anh ở vòng tứ kết trên con đường này sẽ là Brazil, đội bóng đã 5 lần vô địch. Trận đấu tiềm năng với đội của HLV Carlo Ancelotti sẽ diễn ra tại Sân vận động Hard Rock ở Miami vào ngày 11-7. Trận đấu này là sự lặp lại của trận tứ kết World Cup 2002, khi Anh bị Brazil đánh bại với tỷ số 2-1 và sau đó Brazil cũng lên ngôi vô địch.

Trận đấu bắt đầu lúc 17 giờ chiều giờ địa phương tại Miami, đội tuyển Anh nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với thời tiết nóng ẩm. Tháng 7 thường là tháng nóng nhất ở Miami, khi nhiệt độ có thể lên tới 32 độ.

Một đối thủ Nam Mỹ khác sẽ chờ đợi tuyển Anh ở vòng bán kết, với đương kim vô địch Argentina được xem là đối thủ có nhiều khả năng nhất. Trận đấu dự kiến ​​diễn ra tại Sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta vào ngày 15-7. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20 giờ tối theo giờ GMT.

Đây là lần thứ năm hai quốc gia này gặp nhau tại World Cup, Anh giành chiến thắng vào các năm 1966 và 2002, trong khi Argentina giành chiến thắng vào các năm 1986 và 1998.

Tây Ban Nha được dự đoán là đối thủ của Anh trong trận chung kết, tạo nên sự lặp lại của Euro 2024. Đội của Luis de la Fuente đã làm tan nát trái tim người Anh tại Đức bằng chiến thắng 2-1 trong trận chung kết, khép lại triều đại của Southgate với tư cách là HLV của Tam Sư.

Tây Ban Nha hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới của FIFA trước thềm World Cup 2026. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại Sân vận động MetLife ở New York vào ngày 19-7, bắt đầu lúc 20 giờ tối GMT.

Anh dẫn đầu vòng bảng Vòng 32 đội - Giải ba bảng E/H/I/J/K, Atalanta, ngày 1-7 lúc 17 giờ Vòng 16 đội - Mexico, TP Mexico, ngày 5-7 lúc 1 giờ Tứ kết – Brazil, Miami, ngày 11-7 lúc 22 giờ Bán kết – Argentina, Atalanta, ngày 14-7 lúc 20 giờ Chung kết – Tây Ban Nha, New York, ngày 19-7 lúc 20 giờ * Giờ GMT

2. Tuyển Anh xếp nhì bảng

Đội giành vị trí thứ hai bảng L sẽ tới Canada để đối đầu với một đội nhì bảng khác đến từ Bảng K. Theo bảng xếp hạng FIFA, Colombia có khả năng là đối thủ mạnh nhất ở vòng 32 đội của tuyển Anh trong trường hợp này, với bảng đấu có Bồ Đào Nha, Uzbekistan và đội chiến thắng trong trận play-off giữa Cộng hòa Dân chủ Congo, Jamaica và New Caledonia.

Anh đã phá vỡ lời nguyền thường thua trong loạt luân lưu ở giải đấu lớn trước Colombia tại World Cup 2018, đánh bại đội bóng Nam Mỹ sau loạt sút luân lưu ở vòng 16 đội. Trận đấu vòng 32 đội sẽ được tổ chức tại Sân vận động BMO ở Toronto vào ngày 2-7, bắt đầu lúc 12 giờ.

Sau đó, Anh có thể sẽ phải đối mặt với trận đấu khó khăn ở vòng 16 đội với Tây Ban Nha, đội được dự đoán sẽ giành đứng đầu ở Bảng H. Tam sư sẽ trở lại Sân vận động AT&T ở Dallas trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ, ngày 6-7.

Bỉ sẽ là đối thủ có nhiều khả năng nhất của tuyển Anh ở vòng tứ kết World Cup 2026, mặc dù chủ nhà Mỹ cũng là một khả năng khác. Anh đối đầu với Bỉ hai lần tại World Cup 2018, thua cả hai lần ở vòng bảng và trận play-off tranh vị trí thứ ba. Vòng tứ kết sẽ được tổ chức tại Sân vận động SoFi ở Inglewood, Los Angeles vào ngày 10-7, bắt đầu lúc 17 giờ.

Đối thủ cùng khu vực châu Âu thứ ba liên tiếp của tuyển Anh có thể là Pháp ở vòng bán kết. Pháp đã lọt vào hai trận chung kết World Cup gần nhất, vô địch tại Nga năm 2018 và giành ngôi á quân tại Qatar năm 2022. Đội bóng của Didier Deschamps đã chấm dứt hy vọng của Anh tại Qatar ở vòng tứ kết.

Trận đấu sẽ diễn ra tại Sân vận động AT&T ở Dallas, đánh dấu lần thứ ba đội tuyển Anh thi đấu tại địa điểm này trong suốt giải đấu. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19 giờ ngày 14-7. Nếu đội tuyển Anh vượt qua chặng đường đầy thử thách này, trận chung kết có thể sẽ là cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Argentina tại New York.

Nếu Anh nhì bảng L Vòng 32 đội – Colombia, Toronto, ngày 2-7 lúc 12 giờ Vòng 16 đội - Tây Ban Nha, Dallas, ngày 6-7 lúc 19 giờ Tứ kết – Bỉ, Los Angeles, ngày 10 tháng 7 lúc 17 giờ Bán kết – Pháp, Dallas, ngày 14-7 lúc 19 giờ Chung kết – Argentina, New York, ngày 19-7 lúc 20 giờ * Giờ GMT

3. Anh kết thúc vòng bảng World Cup 2026 với vị trí thứ ba

Hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng và vô địch World Cup 2026 là giấc mơ của mọi đội bóng. ẢNH: FIFA VIA GETTY

Đây là kịch bản mà HLV Tuchel sẽ rất muốn tránh khi tuyển Anh phải chật vật mới có thể giành vé với tư cách là một trong tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo kết quả bốc thăm, nếu Anh giành vị trí thứ ba, họ sẽ đối mặt với đội nhất bảng K ở vòng 32 đội. Đội bóng này nhiều khả năng sẽ là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Trận đấu sẽ diễn ra tại Kansas vào ngày 3-7, bắt đầu lúc 1 giờ 30 sáng.

Chiến thắng sau đó sẽ đưa đội tuyển Anh đến Vancouver, nơi họ có thể đối đầu với đội đồng chủ nhà Canada ở vòng 16 đội, trong khi Thụy Sĩ cũng là một khả năng khác. Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 18 giờ, ngày 7-7.

Sau đó, Anh sẽ phải trở lại Kansas để đá trận tứ kết vào ngày 11-7, với Argentina được xem là đối thủ tiềm năng nhất. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 1 giờ sáng tại Anh. Brazil hoặc đội đứng đầu bảng đấu của Anh sẽ nổi lên là đối thủ có nhiều khả năng nhất tại bán kết ở Atlanta, diễn ra lúc 20 giờ ngày 14-7. Sau đó, Anh có thể sẽ có trận đấu quyết định với Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026.