Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 8-12: Đương kim vô địch U-22 Indonesia bị đe dọa 08/12/2025 11:23

Trận ra quân của nhà đương kim vô địch U-22 Indonesia là thử thách không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Indra Sjafri, bởi đối thủ Philippines đã ra sân một trận và có được đà tâm lý thuận lợi, trong khi họ vẫn đang ở giai đoạn làm nóng.

Ở trận đấu đầu tiên của bảng đấu, U-22 Philippines đã gây ấn tượng khi vượt qua Myanmar với tỉ số 2-0, mang đến sự đe dọa lớn cho U-22 Indonesia. Đội bóng có biệt danh Young Azkals thể hiện một diện mạo chắc chắn, tổ chức tốt từ hàng thủ, khả năng kiểm soát nhịp ở tuyến giữa đến các pha triển khai bóng lên phía trước. So với hình ảnh còn nhiều hạn chế tại giải Vô địch U-23 Đông Nam Á 2025, họ đã tiến bộ rõ rệt dưới sự dẫn dắt của HLV Garrath McPherson, đặc biệt ở lối chơi nhanh, áp sát quyết liệt và cách họ khai thác khoảng trống trong vòng cấm đối phương.

Lực lượng của Philippines cũng có chiều sâu đáng kể. Sự góp mặt của các cầu thủ từng khoác áo tuyển quốc gia như Sandro Reyes, Dylan Dmuynck, Javier Mariona, Santiago Runlico hay Otu Banatao giúp họ trở nên cân bằng và giàu kinh nghiệm hơn. Trong tổng số 23 cầu thủ Philippines tham dự SEA Games lần này, có đến 14 người từng thi đấu ở các giải quốc tế khác nhau, mang lại sự tự tin và bản lĩnh khi bước vào những trận cầu then chốt.

HLV Indra không có nhiều thời gian chuẩn bị cho các học trò trước thềm SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Trong số đó, Mariona được đánh giá là mối đe dọa lớn nhất cho Indonesia. Cầu thủ mới 20 tuổi này từng khoác áo U-20 El Salvador trước khi chọn đại diện Philippines, sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng xoay sở nguy hiểm ở hành lang cánh. Bên cạnh anh, Sandro Reyes cũng là cái tên mà hàng thủ Indonesia phải đặc biệt dè chừng. Reyes, hiện chơi bóng cho FC Gutersloh tại giải hạng 4 Đức, có kinh nghiệm thi đấu ở mọi cấp độ của bóng đá Philippines và thậm chí ghi hai bàn tại vòng loại World Cup 2026.

Mục tiêu của Philippines lần này rất rõ ràng: đòi lại món nợ tại giải U-23 Đông Nam Á vừa qua, đồng thời phá dớp chưa từng đánh bại Indonesia tại các kỳ SEA Games. Việc thi đấu trên sân trung lập tại Thái Lan cũng được xem là lợi thế, khi áp lực đám đông không đè nặng và họ có thể trình diễn phong cách chơi đầy nhiệt huyết.

Trong khi đó, hành trình chuẩn bị của U-22 Indonesia dưới thời HLV Indra Sjafri lại không thật sự suôn sẻ. Họ đã chơi bốn trận giao hữu, thua hai và hòa hai. Cả hai thất bại đều đến trong trận gặp đầu tiên với U-23 Ấn Độ và U-23 Mali. Điều này tạo ra nỗi lo rằng Indonesia thường khởi đầu chậm, khó bắt nhịp ngay từ trận mở màn, một kịch bản mà họ không mong muốn lặp lại trước Philippines.

U-22 Philippines đang có lợi thế tâm lý lớn sau trận ra quân thắng Myanmar. Ảnh: CTT.

Tuy vậy, đội bóng xứ Vạn đảo cũng có điểm tựa quan trọng: họ đã có nhiều ngày tập luyện cùng nhau tại Bangkok trước khi di chuyển đến Chiang Mai. Đây là sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều so với những đợt giao hữu ngắn hạn, giúp sự gắn kết giữa các cầu thủ được cải thiện đáng kể. Các trụ cột thi đấu nước ngoài như Dion Markx, Mauro Zijlstra và Ivar Jenner đều đã hội quân sớm hơn một tuần và hoàn toàn không gặp vấn đề về chênh lệch múi giờ.

Khoảng thời gian này được xem là cơ hội vàng để HLV Indra truyền đạt triết lý và khích lệ tinh thần toàn đội. Trước một Philippines đang cho thấy sự trưởng thành mạnh mẽ, U-22 Indonesia cần thi đấu với sự tập trung tối đa. Nếu họ tái hiện được phong độ từng thể hiện khi cầm hòa Mali, cơ hội giành chiến thắng là hoàn toàn khả thi.

U-22 Indonesia có tham vọng bảo vệ huy chương vàng SEA Games. Ảnh: CCT.

Trong hệ thống vận hành của Indonesia, vai trò của Jenner sẽ đặc biệt quan trọng. Với tư cách đội trưởng kiêm nhạc trưởng tuyến giữa, anh chính là cầu nối giúp lối chơi trở nên mạch lạc, liên kết hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công. Ngoài ra, những điều chỉnh chiến thuật bất ngờ, vốn là điểm mạnh của HLV Indra, có thể tạo ra sự khác biệt khi thế trận bước vào giai đoạn căng thẳng.

Trận đấu với Philippines là thử thách lớn của U-22 Indonesia tại SEA Games 2025 với tham vọng bảo vệ huy chương vàng của họ. Cuộc chiến thực sự bắt đầu từ đây, và kết quả của trận mở màn hoàn toàn có thể định hình hành trình tiếp theo của cả hai đội.