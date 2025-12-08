Nóng: Liên đoàn bóng đá Malaysia xác nhận gửi đơn kháng cáo lên CAS 08/12/2025 10:57

Tờ New Straits Times (Malaysia) cho biết, trong một tuyên bố hôm nay 8-12, quyền chủ tịch liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Yusoff Mahadi cho biết nhóm pháp lý của FAM đã được gia hạn 10 ngày để chuẩn bị và nộp toàn bộ lập luận bằng văn bản lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), với thời hạn chót là ngày 18-12.

Ông Yusoff cho biết: "FAM cam kết xử lý quy trình này một cách chuyên nghiệp và minh bạch, tôn trọng mọi thủ tục pháp lý đã được thiết lập. Những diễn biến tiếp theo sẽ được công bố trong thời gian tới."

Động thái này là diễn biến mới nhất trong một câu chuyện dài đã chi phối bóng đá Malaysia kể từ khi liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phát hiện những bất thường trong hồ sơ đăng ký của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia, bao gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Liên đoàn bóng đá Malaysia quyết theo đuổi vụ việc đến cùng. ẢNH: NST

Ngày 26-9, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ vì sai phạm hồ sơ nhập tịch. Đơn kháng cáo trước đó của FAM gửi lên FIFA đã bị bác bỏ và án phạt được giữ nguyên, khiến CAS trở thành giải pháp cuối cùng để cứu vãn uy tín của bóng đá Malaysia.

Tuyên bố hôm nay của FAM cũng nhằm làm rõ thông tin sau báo cáo tuần trước rằng, người phát ngôn của CAS tuyên bố không nhận được đơn kháng cáo nào từ Malaysia, gây ra sự chỉ trích và bối rối của công chúng về việc liệu FAM có thực hiện bất kỳ hành động nào hay không.