CTicket độc quyền vé cho Fan Meeting huyền thoại T1 tại Việt Nam 07/12/2025 19:19

Sự kiện lịch sử của cộng đồng Esports khi vé được mở bán trên CTicket.vn vào lúc 12 giờ ngày 8-12, dự kiến thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ ngay từ phút đầu mở cổng. Sự kiện đặc biệt này sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21-12-2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Đáng chú ý nhất là ngày 21-12, khi khán giả sẽ lần đầu tiên được chứng kiến một trận showmatch mang tính biểu tượng giữa T1 và các tuyển thủ Việt Nam. Đây được xem là cơ hội hiếm có để người hâm mộ theo dõi những màn phối hợp và đối đầu được mơ ước từ lâu, nay xuất hiện ngay trên sân khấu quê nhà.

Fans hào hứng chờ đón màn trình diễn giữa T1 và các tuyển thủ Việt Nam.

Ban tổ chức công bố tổng số vé phát hành là 13.000, với mức giá trải rộng từ 500.000 đến 5.900.000 đồng. Tất cả các hạng vé đều đi kèm bộ merchandise chính thức. Riêng vé hạng cao nhất ngoài bộ vật phẩm còn mang đến quà tặng đặc biệt và cơ hội được lựa chọn ngẫu nhiên để lên sân khấu giao lưu trực tiếp cùng các tuyển thủ T1, trải nghiệm mà bất kỳ người hâm mộ nào cũng khao khát.

Đại diện đơn vị tổ chức xác nhận CTicket.vn là nền tảng phân phối duy nhất cho toàn bộ chương trình. CTicket được đánh giá cao về khả năng vận hành an toàn, minh bạch và ổn định trước lượng truy cập lớn - yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cộng đồng fan T1 tại Việt Nam tăng trưởng mạnh suốt các mùa giải gần đây.

Cộng đồng fan T1 tại Việt Nam tăng trưởng không ngừng.

Nền tảng này cũng từng đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn như VPBank Presents K-Star Spark in Vietnam 2025, G-Dragon 2025 World Tour, Kim Jaejoong Asia Tour, Daesung 2025 Asia Tour, live concert Đan Trường 30 năm và Michael Learns To Rock… Việc tiếp tục được lựa chọn chứng tỏ CTicket đáp ứng tốt các yêu cầu về công nghệ, kiểm soát vé và khả năng chống vé giả.

Theo ban tổ chức, T1 sẽ mang đội hình thi đấu hiện tại đến Việt Nam, biến buổi fan meeting này thành dấu mốc đáng nhớ của làng Esports nước nhà. Với một sự kiện quy mô lớn và nhu cầu vé dự kiến tăng cao, lựa chọn CTicket làm đơn vị phát hành độc quyền được xem là giải pháp tối ưu để đảm bảo trải nghiệm đặt vé mượt mà và an toàn cho người hâm mộ.