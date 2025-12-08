Vì sao Sir Alex Ferguson gặp thần đồng của MU? 08/12/2025 11:44

(PLO)- JJ Gabriel đã gặp HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson khi Manchester United chiến đấu để giữ chân cầu thủ tuổi teen này trước sự quan tâm từ nhiều CLB lớn khác.

HLV huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson đã chụp ảnh cùng JJ Gabriel sau những đồn đoán gần đây về tương lai lâu dài của thần đồng MU đầy triển vọng này. Thần đồng của MU đã chia sẻ một bức ảnh chụp cùng Sir Alex Ferguson tại Old Trafford.

Ngôi sao tuổi teen JJ Gabriel chia sẻ về vinh dự được gặp vị HLV huyền thoại người Scotland, người đã có mặt trong trận hòa 1-1 của Manchester United trên sân nhà Old Trafford với West Ham ở vòng 15 Premier League.

Gabriel, người mới tròn 15 tuổi vào tháng 10, đã tạo nên tiếng vang ở đội U-18 MU. Anh đã ghi 10 bàn sau 10 trận cho đội U-18 "quỷ đỏ" thành Manchester mùa này, bao gồm cả cú hat-trick vào lưới Derby và Liverpool.

Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi phong độ của Gabriel đã làm dấy lên những tin đồn về việc anh sẽ rời Old Trafford. Barcelona được đồn đoán về vụ chuyển nhượng có thể giúp Gabriel hợp tác với Marcus Rashford, cầu thủ được cho mượn từ MU và có thể sẽ chuyển đến Barcelona thi đấu chính thức vào mùa hè tới.

JJ Gabriel đã đăng bức ảnh anh chụp cùng huyền thoại Sir Alex Ferguson lên Instagram. ẢNH: INSTAGRAM JJ GABRIEL

Tuy nhiên, cho đến nay, những nỗ lực của giám đốc bóng đá MU Jason Wilcox đã thuyết phục được Gabriel ở lại Old Trafford. Gabriel được cho là sẽ từ chối lời mời đến Barca, ít nhất là vào lúc này, và người hâm mộ "quỷ đỏ" đã được khích lệ bởi bức ảnh Gabriel chụp cùng Ferguson.

"Anh (Gabriel) ở lại với chúng tôi, đừng đi đâu cả. Anh chắc chắn sẽ sớm được "thăng chức" lên đội một thôi", một người hâm mộ MU bình luận dưới bài đăng trên Instagram của Gabriel chụp ảnh cùng Ferguson. "Hy vọng là ông chủ đã thuyết phục anh ở lại. Tương lai của anh là ở đây", một người khác viết.

Gabriel và đội ngũ của anh cũng được cho là đã nói chuyện riêng với HLV Ruben Amorim. HLV trưởng của Manchester United đã từng mời cầu thủ trẻ này đến tập luyện cùng đội một và đã công khai khen ngợi anh.

"Giống như mọi người, tôi biết JJ Gabriel là một chàng trai thực sự tài năng, và mọi người đều chú ý đến cậu ấy trên mạng xã hội", HLV Ruben Amorim cho biết, "Bạn có thể thấy đội U-21 Manchester United đã có một trận đấu, còn chúng tôi thì có ít cầu thủ hơn. Vì vậy, tôi cố gắng chọn những tài năng trẻ để tập luyện cùng đội 1.

Không chỉ để tôi thấy trước tương lai, mà còn để các em cảm nhận được ý nghĩa của việc được vào đội một, những khó khăn khi đối đầu với các hậu vệ của chúng tôi, những khó khăn trong quá trình tập luyện, và tốc độ. Nếu chúng tôi có thể tận dụng mọi buổi tập để chỉ cho các em những gì các em cần làm để có mặt ở đây, điều đó rất quan trọng, không chỉ với JJ Gabriel, mà còn với tất cả mọi người."

Gabriel và Ferguson đã chứng kiến ​​MU không thể thắng West Ham. Diogo Dalot đã đưa MU vươn lên dẫn 1-0 sau hiệp một không bàn thắng, nhưng Soungoutou Magassa đã gỡ hòa cho đội khách vào cuối trận.

"Tôi nghĩ màn trình diễn tổng thể chưa hoàn hảo", HLV Ruben Amorim của MU nói với Match of the Day, "Chúng tôi đã có những khoảnh khắc của riêng mình, nhưng đã mất kiểm soát trong một vài phút ở hiệp một và hiệp hai, đặc biệt là sau bàn thắng. Rõ ràng chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng và chúng tôi đã có cơ hội kết thúc trận đấu với cơ hội của Cunha".