Thời sự sáng 8-12: Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông 08/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 8-12: Vướng mắc pháp lý khiến TP.HCM chưa thể thu phí vỉa hè trở lại; Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông; Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đồng Tháp: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe giường nằm; Điện Kremlin nói về vai trò con rể ông Trump trong tiến trình hòa bình Ukraine...

Thời sự sáng 8-12: Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông

Dự báo từ sáng 8-12, vùng biển phía Đông Nam giữa Biển Đông (gồm khu vực phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) bắt đầu xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển chuyển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm trên có thể đối mặt với dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ ngày 8-12, áp thấp nhiệt đới di chuyển đến khu vực phía Bắc đảo PaLaOan (Philippines), tiếp tục hướng Tây Tây Nam với vận tốc 15 - 20 km/h. Sức gió mạnh nhất duy trì ở cấp 6, giật cấp 8. Khu vực bị ảnh hưởng gồm vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông; cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 3.