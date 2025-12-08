Dalot gửi thông điệp thất vọng tới MU 08/12/2025 12:25

Diogo Dalot gửi thông điệp thất vọng tới MU sau trận hòa 1-1 của với West Ham ở vòng 15 Premier League ngay trên sân nhà Old Trafford hồi tuần trước và muốn các đồng đội của mình sử dụng sự tức giận để biến thành chiến thắng.

Hậu vệ Diogo Dalot của Manchester United đã kêu gọi các đồng đội của mình hãy biến "sự tức giận sau khi không thể thắng West Ham thành động lực" để tiếp thêm sức mạnh cho những màn trình diễn tiếp theo. Sau trận hòa của Manchester United trước West Ham, Dalot đã bày tỏ sự thất vọng và thúc giục các đồng đội "phải ám ảnh hơn" với việc giành chiến thắng.

Dalot ghi bàn mở tỷ số ở phút 58 trước West Ham. Tuy nhiên, đội khách đã gỡ hòa 1-1, giành lại một điểm từ một quả phạt góc ở những phút cuối trận. Cơ hội chiến thắng bị bỏ lỡ này đã ngăn cản MU vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Sau trận đấu, Amorim của MU tỏ ra cáu kỉnh trong buổi họp báo, nói rằng ông cảm thấy "tức giận và thất vọng".

Bây giờ, phát biểu với các phóng viên, Dalot cũng không giấu nổi sự thất vọng. "Chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi không thể để thủng lưới, chúng tôi phải kiểm soát trận đấu tốt hơn. Lẽ ra chúng tôi nên làm như những gì đã làm trong 60 phút đầu, và cố gắng ghi bàn thứ hai. Chúng tôi đã làm chủ được trận đấu ở đó", hậu vệ người Bồ Đào Nha nói.

Dalot gửi thông điệp thất vọng tới MU sau trận hòa West Ham 1-1. ẢNH: EPA

Thảo luận về cuộc trò chuyện của toàn đội sau trận đấu, Dalot chia sẻ: "Chỉ là cảm giác đó, chúng tôi không thể từ bỏ mục tiêu ghi bàn, ra sân để ghi bàn thứ hai, kiểm soát bóng nhiều hơn nữa. Và khi mất bóng, chúng tôi phải ở vị trí tốt để không bị phản công. Bởi vì chúng tôi biết cách duy nhất để tạo ra nguy hiểm là bóng hai, chuyển trạng thái hoặc các tình huống cố định".

Khi được hỏi về sự thiếu ổn định của MU, Diogo Dalot trả lời: "Trước hết, tôi không nghĩ họ (West Ham) ở trình độ kém đến vậy. Rõ ràng, họ có hàng phòng ngự thấp hơn và bạn thấy việc xâm nhập vòng cấm trong 60 phút khó khăn như thế nào. Nhưng ngay khi tìm được cách ghi bàn, chúng tôi cần tiếp tục làm điều tương tự vì đó là điều giúp chúng tôi kiểm soát trận đấu.

Tôi nghĩ chúng tôi chiếm ưu thế và có thể tránh bị thủng lưới từ một hoặc hai pha chuyển đổi trạng thái của họ. Nhưng cuối cùng, họ đã ghi được bàn thắng, không quá khó để tạo ra cơ hội và đưa bóng vào lưới. Nhưng sau đó, khi trận đấu chỉ còn 30 phút, chúng tôi cần phải chiến đấu để giành chiến thắng".

Dalot tiếp tục: "Luôn luôn như thế này, chúng tôi cần phải có một chuỗi kết quả tốt. Ngay cả sau khi thắng ba hoặc bốn trận liên tiếp, mọi người vẫn kỳ vọng bạn thắng năm, sáu hoặc bảy trận. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần tập trung vào một trận đấu, một chiến thắng duy nhất. Chúng tôi đã có cơ hội tốt để tiến gần hơn đến vị trí dẫn đầu và tôi nghĩ điều đó càng khiến chúng tôi đau đầu hơn".

Suy ngẫm về việc MU bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ năm Premier League, Dalot tiếp tục: "Đó là điều chúng tôi phải suy nghĩ và phải xem xét. Bởi vì, trong những khoảnh khắc này, nếu chúng tôi thể hiện tốt, có lẽ chúng tôi sẽ ở một vị trí khác và chúng tôi sẽ nói về những điều khác. Nhưng đó cũng là một phần của bóng đá. Nhưng đồng thời, chúng tôi có cơ hội để cải thiện. Và, như tôi đã nói, đó chỉ là một cảm giác thất vọng".

Dalot dường như đã đặt câu hỏi cho các đồng đội khi anh ám chỉ rằng màn trình diễn dưới mức trung bình của toàn đội, anh nói: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chứng minh trong mùa giải này rằng chúng tôi có thể là một đội rất giỏi và chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ ai. Sau đó, đó là điều chúng tôi cần phải tự mình phát huy.

Đôi khi, đó không phải là phẩm chất bóng đá. Nó phải đến từ bên trong. Nó phải đến từ sự tức giận và động lực mà bạn có mỗi ngày để giành chiến thắng trong các trận bóng đá và sống cuộc sống như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải ám ảnh hơn một chút về việc chơi cho CLB này, giành chiến thắng trong các trận đấu và giành danh hiệu cho CLB này.

Nhưng đó là một quá trình. Tôi sẽ không nói về chuyện "chúng tôi cần thời gian". Tôi nghĩ chúng tôi phải thắng ngay lập tức vì đó là điều CLB yêu cầu. Đó là lý do tại sao đôi khi chúng tôi còn đau đớn hơn khi có những cơ hội như thế này mà không thắng".

Dalot bị loại khỏi đội hình xuất phát để nhường chỗ cho Patrick Dorgu trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11, và phải ngồi dự bị khi Everton làm khách trên sân Old Trafford. Khi được hỏi về lựa chọn hậu vệ cánh trái, HLV Ruben Amorim ngụ ý rằng cả hai cầu thủ đều không thể hiện được phong độ trên sân tập trong những ngày thi đấu.

Tuy nhiên, Dalot đã để lại dấu ấn khi trở lại đội hình của MU trong trận đấu với Crystal Palace, trước khi tiếp tục ghi bàn vào lưới West Ham. Khi được hỏi về nhận xét của Amorim, Dalot trả lời: "Tôi nghĩ đó là điều gì đó nói chung. Ông ấy có thể đang nói về tôi, nhưng tôi nghĩ ông ấy cũng có thể đang nói về tất cả mọi người trong CLB. Chúng tôi luôn phải tìm cách cải thiện bản thân, để chơi ổn định hơn.

Chúng tôi đang ở trong một đội bóng mà bạn vẫn chơi tốt như trận đấu gần nhất của mình. Vì vậy, bạn chỉ cần biết rằng đây là một dạng áp lực đối với một CLB lớn như Manchester United. May mắn thay, tôi đã ở đây đủ lâu để hiểu cách thức hoạt động của nó và tìm ra cách giúp đỡ đội bóng. Tôi nghĩ đó là mục tiêu của tất cả mọi người".



Vào lúc 3 giờ sáng mai 9-12, Manchester United sẽ đối đầu với đội chưa thắng trận nào ở mùa này là Wolves trên sân khách ở vòng 15 Premier League. Nếu đánh bại Wolves, Manchester United sẽ từ vị trí thứ 12 vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League.