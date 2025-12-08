1 ngày trước khai mạc SEA Games 33: Hoa hậu Thế giới có mặt, vắng đoàn Campuchia 08/12/2025 12:44

(PLO)- Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Atthakorn Sirilathayakorn, đã tiết lộ những điểm nhấn đáng chú ý của lễ khai mạc SEA Games 33 vào ngày 9-12, nhưng hiện vẫn không có trưởng đoàn thể thao Campuchia.

Lễ khai mạc SEA Games 33 nổi bật là chủ đề “Chúng ta là một”. Buổi lễ được xây dựng như một không gian nghệ thuật hoành tráng, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, trình diễn sân khấu và công nghệ hiện đại, đồng thời tôn vinh tài năng của các nghệ sĩ Thái Lan có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Theo ông Atthakorn, mục tiêu của lễ khai mạc không chỉ là tạo dấu ấn cho kỳ đại hội, mà còn nhằm khẳng định tiềm năng sáng tạo và năng lực tổ chức sự kiện đẳng cấp của người Thái trên trường khu vực và thế giới.

Ông cho biết toàn bộ chương trình được thiết kế như “một sân khấu lớn thể hiện năng lực của thế hệ trẻ Thái Lan”. Mỗi phần trình diễn là một sự hòa trộn giữa nghệ thuật trình diễn, âm nhạc từ dàn nhạc giao hưởng đến T-POP, cùng thiết kế hình ảnh tiên tiến. Hệ thống công nghệ sân khấu hiện đại, hiệu ứng ánh sáng - âm thanh quy mô lớn và kỹ thuật đa phương tiện sẽ đưa lễ khai mạc lên một tầm cao mới, hướng đến mục tiêu thiết lập chuẩn mực mới cho các kỳ SEA Games tương lai.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn kiểm tra tiến độ công việc cho Lễ khai mạc SEA Games 33. Ảnh: SSP.

Trọng tâm của lễ khai mạc xoay quanh thông điệp “Chúng ta là một”, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của khu vực Đông Nam Á. Chủ đề này mang hàm ý “Cùng nhau – Chiến thắng – Cội nguồn”, nhắc lại dấu mốc khi Thái Lan lần đầu tiên đăng cai SEA Games cách nay 66 năm. Vì vậy, kỳ SEA Games lần thứ 33 cũng được xem như hành trình trở về với cội rễ, mở ra một chương mới trong lịch sử đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Toàn bộ chương trình sẽ gồm năm màn trình diễn chính, tái hiện hành trình lịch sử của SEA Games, khơi dậy tinh thần thể thao, tôn vinh sự đa dạng văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia. Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu để mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Đặc biệt, nghệ sĩ K-Pop người Thái BamBam sẽ góp mặt với một phần trình diễn riêng được chuẩn bị đặc biệt cho buổi lễ, hứa hẹn là tâm điểm thu hút khán giả trong và ngoài nước. Lễ khai mạc còn quy tụ nhiều vận động viên nổi bật, nghệ sĩ, hoa hậu, nhà sáng tạo và các nhân vật danh tiếng của Thái Lan.

Hoa hậu Thế giới Opal Suchata của Thái Lan sẽ tham gia trong Lễ khai mạc SEA Games. Ảnh: SSP.

Ban tổ chức cũng công bố danh sách 11 hoa hậu và người đẹp của TPN được chọn để dẫn đầu các đoàn thể thao. Đáng chú ý nhất là Antonia Posiv, Opal Suchata và Trung tá cảnh sát Atitiya Benjapak – người được gọi bằng biệt danh “Thuyền trưởng Mèo”, là người cầm bảng dẫn các đoàn vận động viên từ 11 nước bước vào sân vận động.

Buổi lễ sẽ khép lại bằng nghi thức thắp đuốc mới, một biểu tượng kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn đáng nhớ của SEA Games 33, đồng thời thể hiện niềm tự hào và khát vọng vươn tầm của Thái Lan.

Về công tác chuẩn bị, ông Thana Chaiprasit – Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan – cho biết mọi cuộc họp đã diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ việc đoàn Campuchia không tham dự vì chưa có mặt tại Thái Lan. Những cuộc họp chuyên môn sẽ tiếp tục được tổ chức để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Tổng duyệt cho Lễ khai mạc SEA Games 33 ngày 9-12. Ảnh: SSP.

Theo ông Thana, khoảng 200 vận động viên từ mỗi quốc gia sẽ tham gia lễ khai mạc, riêng Thái Lan dự kiến có 400-500 người. Brunei sẽ dẫn đầu đoàn diễu hành và Thái Lan sẽ khép lại đội hình.

Ông cũng thừa nhận đã có một số vấn đề liên quan đến địa điểm thi đấu, như sân petanque và sân cầu lông bị rò nước mùa mưa. Tuy nhiên, ban tổ chức đang phối hợp chặt chẽ để khắc phục hoàn toàn trước ngày 9-12. Ông tin tưởng rằng mọi trở ngại sẽ sớm được giải quyết và SEA Games 33 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu đậm cho bạn bè khu vực.