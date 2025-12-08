Bóng đá nữ SEA Games 33: Việt Nam - Philippines (18 giờ 30 ngày 8-12) Tuyển Việt Nam không nên nhìn nhận “mình ở bảng tử thần” 08/12/2025 11:59

Lúc 18 giờ 30 ngày 8-12, tuyển Việt Nam đá trận thứ hai bảng B gặp Philippines. Giới chuyên môn có chung nhận định về cách nhìn nhận “bảng B tử thần” nên để Philippines và Myanmar nói. Còn nhiệm vụ của các cô gái vàng Việt Nam là vượt qua tất cả để bảo vệ ngôi hậu lần thứ 5 liên tiếp và lần thứ 9 tổng cộng trong lịch sử SEA Games.

Đơn giản Việt Nam có thành tích giàu nhất SEA Games, gần nhất là 4 lần vô địch liên tiếp, cộng thêm cho sức mạnh tuyệt đối này là hồi tháng 7, giải AFF Cup nữ tại Việt Nam, chủ nhà cũng lên ngôi vô địch.

Tay săn bàn Sarina Bolden từng ghi bàn vào lưới tuyển New Zealand giúp Philippines có trận thắng duy nhất tại World Cup 2023. Ảnh:Inq

Chính vì thế, tuyển nữ Việt Nam không được phép sợ hãi bất cứ một đội nào ở SEA Games 33 này. Thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ một nhiệm vụ duy nhất chứng minh mình là “bà lớn” nhất khu vực, dù nằm ở bảng đấu gay cấn với Myanmar và Philippines. Vấn đề của Huỳnh Như và đồng đội là chứng minh sức mạnh của mình trên sân.

Hiện tại, Philippines vẫn giữ lực lượng mạnh, và cái thua Myanmar chỉ là khoảnh khắc của tình huống. Nhìn vào danh sách Philippines tham dự SEA Games 33 này có những ngôi sao như Hali Long, Jessica Cowart, Sarina Bolden, Chandler McDaniel... đây là những gương mặt kỳ cựu từng tham dự World Cup 2023.

Các cô gái tuyển Việt Nam đối mặt Philippines trong thế "lưng dựa tường" vì đội này đã thua Myanmar trận đầu. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Mark Torcaso (người Úc) của Philippines cho biết: “Tôi không đặt nặng thành tích tại SEA Games 33 này, mà trọng tâm là Asian Cup 2026. Chúng tôi muốn có tấm vé World Cup 2027 (Brazil). Tại SEA Games 33 tôi sẽ tung đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ ra sân để trui luyện cho Asian Cup 2026. Giải Đông Nam Á là sân chơi lý tưởng cho các tài năng trẻ Philippines học hỏi kinh nghiệm nhằm hướng đến các đấu trường lớn hơn"..

Tương tự, HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam cũng tranh thủ cho những cầu thủ trẻ ra sân để trui rèn như ở trận đầu thắng Malaysia 7-0. Ông Chung cũng “ủ mưu” như đồng nghiệp Mark Torcaso là hướng đến một đội hình trẻ hóa nhưng giàu kinh nghiệm ở sân chơi Asian Cup 2026. Nhưng nhiệm vụ của HLV Mai Đức Chung lớn hơn, là vừa trẻ hóa lại vừa phải bảo vệ ngôi hậu cho tuyển nữ Việt Nam.

Dự đoán: Việt Nam thắng một bàn cách biệt.