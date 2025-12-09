Người đại diện gợi ý về khả năng Wharton gia nhập MU 09/12/2025 07:01

(PLO)- Người đại diện gợi ý về khả năng Wharton gia nhập MU khi chia sẻ chi tiết về từng bước đi của ngôi sao Crystal Palace này.

MU đã được động viên trong thương vụ chiêu mộ Adam Wharton khi người đại diện của ngôi sao CLB Crystal Palace này tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng. Có khả năng Wharton gia nhập MU nếu "quỷ đỏ" giành vé dự Champions League mùa tới.

Manchester United đã đưa ngôi sao người Anh của Crystal Palace Adam Wharton vào danh sách chuyển nhượng hàng đầu khi họ muốn bổ sung một tiền vệ mới vào đội hình của HLV Ruben Amorim. Adam Wharton đang có kế hoạch thi đấu tại Champions League khi Manchester United cũng lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ này với mức giá khủng.

Ngôi sao của Crystal Palace và đội tuyển Anh hiện đang đứng đầu danh sách rút gọn của "Quỷ Đỏ" thành Manchester. Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào cho Wharton cũng có giá không hề rẻ. Wharton, 21 tuổi, dự kiến ​​sẽ có giá khoảng 70 triệu bảng nếu anh rời Crystal Palace trong tương lai gần.

Nói về tương lai của tiền vệ Adam Wharton, người đại diện của Wharton là James Featherstone đã xác nhận tiền vệ người Anh này có tham vọng chơi ở cấp độ cao nhất và đã có kế hoạch để đưa anh đến đó.

Khả năng Adam Wharton gia nhập MU vào mùa hè sang năm là có. ẢNH: EPA

Chia sẻ với talkSPORT, James Featherstone cho biết: “Khi Adam Wharton còn ở Blackburn, chúng tôi đã ngồi lại, nói về việc phấn đấu trở thành ngôi sao và chơi cho đội tuyển Anh. Vậy làm sao để đạt được điều đó? Cá nhân tôi nghĩ để chơi cho đội tuyển Anh, bạn phải chơi ở Champions League. Và để chơi ở Champions League, bạn phải chơi cho một trong những đội bóng hàng đầu ở một trong những giải đấu hàng đầu.

Tôi nghĩ cú nhảy vọt lên một đội bóng Champions League có thể khiến bạn lạc lối. Vì thế, kế hoạch sau đó của chúng tôi là để Adam Wharton chơi cho một đội bóng ở Premier League. Chúng tôi đã có kế hoạch. Adam Wharton mới 21 tuổi. Thỉnh thoảng tôi phải tự nhắc nhở mình về điều đó. Kế hoạch không nhất thiết phải đạt được vào hôm qua, hôm nay hay khoảnh khắc này.

Adam Wharton có những mục tiêu và mục đích riêng trong trận đấu, trong mùa giải. Cậu ấy phải hoàn thành tốt phần việc của mình, và phần còn lại sẽ tự lo liệu một cách rất bài bản, bình tĩnh để cuối cùng gia tăng giá trị và phát huy tối đa khả năng của mình".

Wharton đã tỏa sáng rực rỡ tại Crystal Palace kể từ khi chuyển đến từ Blackburn Rovers năm ngoái. Kể từ đó, anh đã có 62 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Eagles, góp công lớn giúp đội bóng giành chức vô địch FA Cup và giành một suất dự cúp châu Âu.

Wharton cũng có ba lần khoác áo tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel. Tiền vệ này vẫn còn ba năm rưỡi hợp đồng với đội chủ sân Selhurst Park. Adam Wharton không phải là tiền vệ duy nhất mà MU nhắm đến. Carlos Baleba của Brighton, cũng như ngôi sao Conor Gallagher của Atletico Madrid, cũng là những lựa chọn cho Quỷ đỏ.

Nếu bất kỳ ai trong bộ ba này đến Old Trafford trong tương lai gần, điều đó có thể mở ra khả năng Kobbie Mainoo sẽ ra đi. Cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ Manchester United này được cho là muốn rời Old Trafford vào tháng 1 sau khi không còn được trọng dụng dưới thời HLV Ruben Amorim.