U-22 Philippines dạy nhà đương kim vô địch Indonesia bài học 08/12/2025 20:17

(PLO)-Nhà đương kim vô địch Indonesia đã bị gãy theo cách rất đau trước Philippines.

Đó là đòn đau mà bóng đá Philippines lại giáng xuống Indonesia lần nữa. U-22 Philippines vừa đánh bại nhà đương kim vô địch bóng đá nam SEA Games với tỉ số 1-0 ở SEA Games 33.

Nói là “một đòn đau nữa” là vì hồi AFF Cup 2024, ngay trận vòng bảng cuối cùng, thầy trò HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia cũng từng bị tuyển Philippines đánh bại 1-0 ngay trên đất Indonesia khiến Indonesia bị loại ngay sau vòng bảng.

Nhà đương kim vô địch Indonesia bị Philippines "dạy" cho bài học. Ảnh:Antara

Ở khu kỹ thuật của HLV Indra Sjafri của U-22 Indonesia, những phó tướng của ông vẫn còn đó với những huyền thoại như Bima Sakti, Yulianto...từng cùng Sjafri vô địch trên đất Campuchia qua trận chung kết kịch tính và nảy lửa với Thái Lan. Nay thì nhà vô địch ra quân ngay trận đầu đã bị Philipines làm nhục.

Lứa cầu thủ U-22 Philippines đã thể hiện nhiều hứa hẹn hồi giải U-23 Đông Nam Á khi họ vào bán kết và thua U-23 Việt Nam 1-2. Đó là tập thể trẻ có lối chơi có triển vọng và nhiều cá nhân kỹ thuật, trong đó đứng đầu là Otu Banatao.

Otu Banata ghi bàn duy nhất trận giúp Philippines đánh bại Indonesia 1-0. Ảnh: Bola

Otu Banatao cũng là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận này giúp Philippines đánh bại nhà đương kim vô địch 1-0 ở phút 45+1.

Những gì HLV Indra Sjafri lo lắng trước giải đấu đã biến thành hiện thực. Khi nhóm HLV chọn 50 cầu thủ để đăng ký danh sách sơ bộ SEA Games là do nhóm HLV người Hà Lan, đứng đầu là Gerald Vanenburg. Sau đó HLV Sjafri lại được quay lại dẫn dắt Indonesia dự SEA Games 33. Lúc này thì nhiều cầu thủ phù hợp với ý đồ chiến thuật của ông đã không có tên trên danh sách sơ bộ ấy và không thể bổ sung được.

Và hôm nay, U-22 Indonesia đã phải trả giá với đội hình chơi thiếu sáng tạo, nhạt nhòa và không có lấy một cá nhân nào tốt. Bộ đôi tiền đạo nhập tịch Rafael Struick và Mauro Zijlstra không có lấy cơ hội nào, trong khi Rivaldo, Ferrari, những gương mặt từng vô địch SEA Games 32 cũng lạc lõng.

Với trận đầu ra quân mọi chuyện có thể chưa nói lên được điều gì, song nhà đương kim vô địch Indonesia thiếu nhiều gương mặt giỏi như Ahan, Hocky Karaka, cùng nhiều cái tên nội khác, thay vào đó họ có quá nhiều gương mặt nhập tịch chơi rất thiếu liền lạc.

Philippines đã dạy nhà đương kim vô địch Indonesia một bài học.