U-22 Indonesia chốt danh sách dự SEA Games 33: 3 cầu thủ từng vô địch tại Campuchia 28/11/2025 12:53

Marselino Ferdinan, Ananda Raehan và Muhammad Ferarri sẽ trở lại tranh tài ở SEA Games 33 trong màu áo U-22 Indonesia. Danh sách đội tuyển U-22 Indonesia tham dự SEA Games năm 2025 tại Thái Lan đã được công bố. U-22 Indonesia do HLV Indra Sjafri dẫn dắt sẽ gồm 23 cầu thủ.

Đội tuyển U-22 Indonesia có lực lượng rất mạnh với nhiều tên tuổi lớn và nhiều cầu thủ nước ngoài. Điều thú vị là ba cầu thủ Indonesia giành HCV tại SEA Games năm 2023 tại Campuchia đã được điền tên vào đội U-22 Indonesia tham dự SEA Games năm 2025.

Ba cầu thủ được nhắc đến là Muhammad Ferrari, Ananda Raehan và Marselino Ferdinandan. Cả ba đều đủ điều kiện về độ tuổi để tham dự SEA Games diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan. Ananda Raehan và Marselino Ferdinan hiện đều 21 tuổi. Trong khi đó, Muhammad Ferarri vừa bước sang tuổi 22.

U-22 Indonesia đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33. ẢNH: BOLA

Ferdinan, Raehan, Ferarri đã đưa Indonesia vô địch SEA Games

Anandra Raehan, Muhammad Ferarri và Marselino Ferdinandan là những cầu thủ chủ chốt của U-22 Indonesia tại SEA Games 2025. Thành công của Garuda Muda khi giành chức vô địch SEA Games tại Campuchia không thể tách rời vai trò của ba cầu thủ này.

Muhammad Ferrari là trụ cột chủ chốt ở hàng thủ bên cạnh Rizky Ridho và Komang Teguh. Ananda Raehan là cầu thủ không thể thay thế ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong khi đó, vai trò của Marselino Ferdinandan rất rõ ràng. Lino có khả năng trở thành cầu thủ chủ chốt trong việc tạo cơ hội và tấn công cho đội tuyển U-22 Indonesia tại SEA Games.

Ai là trụ cột trong đội hình U-22 Indonesia?

Tuy nhiên, Ananda Raehan, Muhammad Ferarri và Marselino Ferdinandan hiện đang đối mặt với một tình huống khác. Nhiều khả năng cả ba sẽ không còn giữ vai trò quan trọng trong đội tuyển U-22 Indonesia tham dự SEA Games 33.

HLV Indra Sjafri dường như có một hàng thủ chắc chắn. Kakang Rudianto, Kadek Arel và Dion Markx sẽ tạo thành bộ ba trung vệ. Tuy nhiên, Muhammad Ferrari có thể là một phần của bộ ba này.

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, Ananda Raehan phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, anh phải đối mặt với hai cầu thủ cũng mạnh không kém: Ivar Jenner và Rivaldo Pakpahan.

Marselino Ferdinandan đang đối mặt với một tình huống còn khó khăn hơn. Anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo. Trong khi đó, các cầu thủ khác đã sẵn sàng trở thành trụ cột trên hàng công của đội tuyển U-22 Indonesia.