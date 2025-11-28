Man City nhận được cảnh báo về Pep Guardiola: 'Tình huống cả hai đều thua' 28/11/2025 07:29

Danny Mills cảnh báo CLB cũ Manchester City về tác động tai hại có thể xảy ra một khi HLV Pep Guardiola cuối cùng quyết định rời Etihad. Lãnh đạo Man City nhận được cảnh báo về Pep Guardiola: "Tình huống cả hai bên đều thua".

Manchester City được cho biết việc Pep Guardiola rời Etihad sẽ giống như khi Sir Alex Ferguson từ chức HLV trưởng của Manchester United. Fergie đã nghỉ hưu vào năm 2013 sau khi giành được chức vô địch Premier League cuối cùng.

Nhưng sự ra đi của Fergie trùng hợp với sự suy thoái nghiêm trọng của MU. Kể từ khi Fergie rời đi, MU vẫn chưa thể đăng quang chức vô địch Anh hay tiến gần đến chức vô địch Champions League. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola còn hợp đồng với Man City đến năm 2027 và sẽ hoàn thành một thập kỷ cống hiến trước khi mùa giải tới bắt đầu.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết ông không có kế hoạch từ chức và có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò này đến năm 2035. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Manchester City biết rằng Pep Guardiola sẽ kết thúc nhiệm kỳ đáng kinh ngạc của mình vào một thời điểm nào đó. Và cựu hậu vệ của Man City, Danny Mills cho rằng tác động của việc Pep Guardiola rời Man City sẽ tương tự như việc MU mất HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Man City nhận được cảnh báo về Pep Guardiola rằng rất khó để tìm người thay thế ông thầy người Tây Ban Nha. ẢNH: EPA

"Sẽ rất khó để thay thế Pep Guardiola tại Manchester City", Danny Mills chia sẻ, "Ông ấy đã mang đến một phong cách chơi bóng và huấn luyện độc đáo, điều đã ăn sâu vào CLB trong gần một thập kỷ. Các ông chủ của Manchester City sẽ phải cân nhắc liệu họ có muốn duy trì phong cách đó hay không, hay chuyển sang tư duy "chiến thắng bằng mọi giá" và thay đổi hoàn toàn thương hiệu.

Cho đến vài mùa giải trước, tôi đã đề xuất Mikel Arteta là ứng cử viên tiềm năng thay thế Pep Guardiola, nhưng điều đó rõ ràng sẽ không xảy ra bây giờ, xét đến những gì ông ấy đã đạt được và xây dựng tại Arsenal. Mọi chuyện phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm Pep Guardiola rời Man City và ai sẽ là người có thể thay thế ông ấy. Tôi nghĩ không có nhiều HLV muốn đến đó, bởi có thể coi đây là tình huống không có lợi cho bất kỳ ai kế nhiệm Pep Guardiola.

Khi David Moyes thay thế Sir Alex Ferguson tại Manchester United, ông ấy không bao giờ có thể lặp lại thành công như trong quá khứ, nhưng kỳ vọng vẫn còn đó. Rất khó có ai có thể vượt qua được những thành tựu của Pep Guardiola, vì vậy sẽ rất khó khăn cho Man City và HLV kế nhiệm".