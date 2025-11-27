Amorim đáp trả bình luận của Mourinho về sự ngu ngốc 27/11/2025 12:39

(PLO)- Bình luận về sự ngu ngốc của Jose Mourinho lại được khơi dậy khi Ruben Amorim đáp trả sự chỉ trích về hệ thống chiến thuật của ông tại Manchester United.

Jose Mourinho đã nói rõ quan điểm của mình về những HLV chỉ trung thành với một chiến thuật, và Ruben Amorim đáp trả lại những lời chỉ trích nhắm vào ông sau trận thua 1-0 của Manchester United trước Everton. Tờ Mirror (Anh) bình luận, Amorim đáp trả bình luận của Mourinho về sự ngu ngốc.

Jose Mourinho trước đây từng tuyên bố rằng việc bám chặt vào ý tưởng của mình rồi thất bại là "ngu ngốc" giữa những lời chỉ trích nhắm vào HLV Ruben Amorim của Manchester United. Chuỗi năm trận bất bại của Manchester United đã chấm dứt vào thứ Hai khi Everton giành chiến thắng 1-0, tuy nhiên, vị chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã bác bỏ những lời đồn đoán rằng ông "bị ám ảnh" với chiến thuật của mình.

Đội bóng 10 người Everton đã gây sốc khi đánh bại đội chủ nhà MU dù phải thi đấu hơn một giờ đồng hồ với thế bất lợi về quân số. Thất bại này đồng nghĩa với việc MU bỏ lỡ cơ hội lọt vào top bốn Premier League.

Mourinho đã nói về sự ngu ngốc của những người cứ bám víu vào niềm tin một cách bướng bỉnh dù gặp thất bại. ẢNH: EPA

Amorim lại hứng chịu chỉ trích sau khi họ không tận dụng được lợi thế của việc có thêm người. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phải đối mặt với sự chỉ trích vì kiên trì với hệ thống của mình, bất chấp những giai đoạn khó khăn trong 12 tháng tại Old Trafford.

Trong khi đó, Jose Mourinho trở lại Bồ Đào Nha đầu năm nay khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Benfica. HLV huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha đã nói về thời đại các HLV hiện nay không thể đa dạng hóa hệ thống của mình khi gặp khó khăn.

"Chúng ta đang sống trong một thế hệ mà các HLV cố gắng làm những điều không hiệu quả và họ thất bại", Jose Mourinho chia sẻ trên tờ The Athletic (Anh), "Nhưng họ nói, "tôi sẽ chết cùng với ý tưởng của mình". Bạn tôi ơi, nếu bạn chết vì ý tưởng của mình, thì bạn thật ngu ngốc".

Chuỗi năm trận bất bại với 3 thắng và 2 hòa giúp MU leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh và giảm bớt áp lực cho Amorim. Trong suốt hành trình của mình, MU đã đánh bại đối thủ đáng gờm Liverpool ngay tại Anfield để khẳng định thêm rằng họ không phải là những kẻ dễ bắt nạt.

MU đã chứng minh rằng họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ ở Ngoại hạng Anh, nhưng thường gặp khó khăn trước các đội bóng yếu hơn. Amorim đã bị soi xét rất kỹ lưỡng trước mùa giải này sau khi không thể vực dậy đội bóng sau sự sa sút ở mùa giải trước, khi ông kế nhiệm HLV Erik ten Hag.

Nhiều cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng đã nhắm vào Amorim trong suốt nhiệm kỳ của ông tại Premier League vì không chịu thay đổi hệ thống chiến thuật không hiệu quả tại MU, bao gồm cả những huyền thoại của MU là Gary Neville và Wayne Rooney.

Amorim đã phải bảo vệ quyết định và chiến thuật của mình trước những lời chỉ trích từ các huyền thoại của "quỷ đỏ", đồng thời bác bỏ những tuyên bố cho rằng ông không muốn thay đổi sau thất bại 0-1 của MU trước Everton.

Amorim đáp trả Mourinho. ẢNH: EPA

Amorim nói: "Chúng tôi đã làm điều đó trước Liverpool, không phải với Bryan Mbeumo, mà là với Cunha. Và đó là một lựa chọn mà chúng tôi có, và ngày nay, tôi nghĩ không chỉ ở giải Ngoại hạng Anh mà còn ở giải Bồ Đào Nha, ở tất cả các giải đấu, đều có sự khác biệt lớn về cách thức tổ chức.

Chúng ta có thể nói đó là đội hình 4-4-2, nhưng năm phút sau lại là 4-3-3 hoặc 3-4-3. Và do đó, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng tôi quá tập trung vào một điều gì đó. Tôi chỉ bắt đầu với nền tảng cơ bản, nhưng rõ ràng là chúng tôi có thể sử dụng nó trong tương lai. Và chúng tôi đã nghĩ đến điều đó với Bryan Mbeumo chơi ở vị trí trung tâm vì anh ấy rất mạnh trong các pha chuyển đổi.

Tôi nghĩ đó là vị trí tốt nhất cho Mbeumo (đá cánh) vì anh ấy thích ẩn mình, không thích bị mọi người nhìn chằm chằm. Mbeumo có thể tấn công, trở nên nguy hiểm hơn ở một trong hai cánh, bên phải hoặc bên trái, thay vì chơi tiền đạo, nhưng đó là một lựa chọn tốt, do đó tôi sẽ có thể sử dụng nó trong tương lai như tôi đã từng làm nhiều lần ở Sporting".

Những bình luận của Amorim chắc chắn sẽ làm Mourinho hài lòng, người rõ ràng cảm thấy rằng những nhà quản lý giỏi nhất cần phải thích nghi và thay đổi khi mọi việc trở nên khó khăn, thay vì cố chấp giữ khư khư một sơ đồ không hiệu quả.

Vị huấn luyện viên 40 tuổi của Manchester United trước đó đã khẳng định lại rằng hệ thống của ông không phải là vấn đề. Amorim nói: "Điều đó là bình thường và bạn không thể chạy trốn kết quả để rồi lại mang gánh nặng từ mùa giải trước, nhưng với tôi, mùa giải trước không quan trọng.

Chúng tôi đã có sáu trận đấu mùa này và thua ba. Chúng tôi phải nhìn lại những trận đấu đã thua. Nếu chúng tôi thua Arsenal do hệ thống, thì việc của bạn là đưa ra ý kiến. Trong trận đấu với Man City và Brentford, cách chúng tôi để thủng lưới và tạo ra cơ hội chẳng liên quan gì đến hệ thống. Nếu nhìn lại những trận đấu chúng tôi không thắng, mọi người sẽ có những ý kiến ​​khác nhau, và điều đó không sao cả".