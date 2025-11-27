Klopp đưa ra gợi ý về việc trở lại dẫn dắt Liverpool 27/11/2025 07:29

Chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Uli Hoeness tin rằng Jurgen Klopp sẽ sớm trở lại công việc huấn luyện, sau khi chiến lược gia người Đức dường như để ngỏ khả năng trở lại Liverpool. Klopp đưa ra gợi ý về việc trở lại dẫn dắt Liverpool.

Bất chấp việc Jurgen Klopp khẳng định hiện tại ông không có kế hoạch trở lại công việc huấn luyện, cựu HLV người Đức của Liverpool này vẫn được đồn đoán sẽ trở lại. Sau chín năm thành công tại Anfield, kết thúc vào mùa giải 2023 - 2024, Klopp đã đảm nhận vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của tập đoàn Red Bull vào tháng 1 năm 2025.

Ngoài ra, tháng trước, Klopp tham gia vào một nhóm chuyên gia của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFL) nhằm mục đích nâng cao chất lượng bóng đá quốc gia. Klopp gần đây cũng công bố ý định trở thành chuyên gia bình luận tại World Cup 2026 ở Canada, Mexico và Mỹ, ký hợp đồng với Magenta TV.

Mặc dù hé lộ khả năng trở lại sân cỏ, Klopp cũng không quá mặn mà với việc trở lại băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Uli Hoeness tin rằng Klopp sẽ sớm trở lại với công việc quản lý, đồng thời bày tỏ sự nghi ngờ về cam kết lâu dài của chiến lược gia người Đức với tập đoàn Red Bull.

Jurgen Klopp luôn dành tình cảm đặc biệt cho Liverpool. ẢNH: Press Association

"Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng Jurgen Klopp là một "trọng tài" đi khắp đất nước, đến New York, và phụ trách các đội bóng khác nhau", Hoeness nói với OMR Podcast, "Và tôi không nghĩ đó sẽ là một dự án tốt về lâu dài. Tôi cũng không nghĩ Klopp sẽ làm điều đó mãi mãi, tôi không thể tưởng tượng được.

Tôi luôn ngưỡng mộ Jurgen Klopp với tư cách là một HLV luôn có mặt trên sân cỏ, người phát triển đội bóng, người đưa đội bóng tiến lên bằng cá tính của mình. Tôi không thấy Jurgen Klopp ở đâu khác ngoài sân cỏ".

Tháng trước, Klopp đã làm dấy lên tin đồn khi ông từ chối bác bỏ hoàn toàn khả năng trở lại dẫn dắt Liverpool, với những đồn đoán ngày càng gia tăng trong những tuần gần đây trong bối cảnh Liverpool đang gặp khó khăn dưới thời HLV Arne Slot.

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ huấn luyện một đội bóng nào khác ở Anh", Jurgen Klopp tiết lộ trên podcast "Nhật ký của một CEO", "Vậy nghĩa là nếu là Liverpool thì đúng rồi. Về mặt lý thuyết, điều đó là có thể".

Tuy nhiên, trong cùng cuộc phỏng vấn, Klopp nhấn mạnh ông không khao khát công việc trở lại làm HLV và vẫn hài lòng với vị trí của mình tại Red Bull Group vào lúc này. Ngoài ra, Klopp cũng tiết lộ về việc từ chối lời đề nghị của Manchester United trước khi gia nhập Liverpool, khi ông đưa ra đánh giá về quyết định tái ký hợp đồng với cả Paul Pogba và Cristiano Ronaldo của "quỷ đỏ" thành Manchester.

HLV Jurgen Klopp đưa ra gợi ý về việc trở lại dẫn dắt Liverpool. ẢNH: YOUTUBE

"Thật khó khăn, chúng tôi không ở trong một không gian riêng tư, nhưng có một số lý do mà tôi không thích những người trong cuộc trò chuyện đó", Jurgen Klopp giải thích lý do từ chối dẫn dắt Manchester United, "Manchester United đã lớn tiếng "chúng tôi có tất cả những cầu thủ chúng tôi muốn, chúng tôi có cầu thủ này, chúng tôi có cầu thủ kia" và tôi đã ngồi đó tự hỏi "hả?".

Nó không giống dự án của tôi, thời điểm không thích hợp, nhưng trên hết, đó không phải là dự án của tôi. Tôi không muốn đưa Paul Pogba trở lại (Manchester United), Pogba là một cầu thủ xuất sắc, nhưng những điều này thường không hiệu quả.

Hoặc Cristiano Ronaldo, chúng ta đều biết anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng với Lionel Messi. Việc đưa anh ấy trở lại chẳng bao giờ giúp ích được gì, vào thời điểm năm 2013, không phải là về Cristiano Ronaldo, có thể là Paul Pogba, tôi không chắc nhưng ý tưởng là, "chúng ta tập hợp những cầu thủ giỏi nhất lại với nhau rồi hãy ra sân".

Họ nói hoàn toàn không phải về bóng đá, sau đó tôi ngồi đó như thể dự án đó không dành cho tôi. Rồi dự án bóng đá thuần túy xuất hiện và một cuộc nói chuyện thú vị với Mike Gordon (chủ tịch tập đoàn sở hữu Liverpool là Fenway Sports Group) cũng rất quan trọng. Tôi muốn trở thành bạn của Mike Gordon, anh ấy là một người rất tốt. Sau đó, mọi thứ trở nên khá đặc biệt".