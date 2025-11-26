Bàn thắng gây tranh cãi của Chelsea khiến fan phẫn nộ 26/11/2025 12:33

Bàn thắng gây tranh cãi của Chelsea trước Barcelona tại Champions League vào sáng nay 26-11 đã được công nhận mặc dù có rất nhiều lời kêu gọi phất cờ báo việt vị đối với Marc Cucurella. Nhiều fan đã phẫn nộ khi bàn thắng mở tỉ số ở phút 27 của Chelsea được công nhận. Đó là tiền đề để Chelsea có chiến thắng "hủy diệt" 3-0 trước Barcelona.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố một bức ảnh tĩnh từ máy quét việt vị bán tự động để chứng minh Marc Cucurella đã đứng ở vị trí không việt vị khi kiến ​​tạo bàn thắng mở tỷ số của Chelsea trước Barcelona.

Hậu vệ người Tây Ban Nha nhận được đường chuyền xuyên tuyến sau quả phạt góc và có vẻ như anh ở vị trí việt vị, trước khi chuyền bóng vào vòng cấm. Pedro Neto đã bật bóng về phía khung thành, trước khi Jules Kounde chạm bóng cuối cùng và bàn thắng đầu tiên của trận đấu được ghi nhận là một pha phản lưới nhà của Kounde.

Các pha quay lại cho thấy Cucurella rõ ràng ở tư thế việt vị, nhưng một góc nhìn khác từ UEFA lại cho thấy anh đứng ngay trên hàng phòng ngự cuối cùng. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ sửng sốt khi một người nói: "Tại sao Cucurella lại không việt vị???". Một người khác bày tỏ sự ngạc nhiên: "Cucurella không việt vị khoảng 5 yard sao?".

UEFA đã công bố góc nhìn khác về bàn thắng gây tranh cãi của Chelsea trong trận "hủy diệt" Barcelona 3-0 ở Champions League. ẢNH: UEFA

Chelsea đã có được lợi thế dẫn trước và họ tận dụng lợi thế này cho đến hết hiệp một. Barcelona, ​​đội đã vào bán kết Champions League mùa trước, phải rất vất vả mới có thể gây khó khăn cho đội bóng Ngoại hạng Anh.

Trước giờ nghỉ, đội bóng Tây Ban Nha cũng chỉ còn 10 người trên sân khi đội trưởng Ronald Araujo của Barcelona nhận thẻ vàng thứ hai trong trận ở phút 44. The Blues đã chứng kiến ​​hai pha lập công bị trọng tài từ chối. Pha đầu tiên do lỗi để bóng chạm tay của Enzo Fernandez khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Chelsea đã trải qua một mùa giải châu Âu khá thất thường cho đến nay, thắng cả hai trận sân nhà nhưng lại thi đấu kém cỏi trên sân khách. Họ đã bị Bayern Munich đánh bại và phải lội ngược dòng để hòa Qarabag.

Barcelona là đội khách thường xuyên nhất đến sân Stamford Bridge của Chelsea làm khách trong kỷ nguyên Champions League. Họ hành quân đến Tây London với hỏa lực là Lamine Yamal và Robert Lewandowski, nhưng Chelsea đã kiểm soát khá tốt trong 45 phút đầu tiên.

Chelsea đã thắng tám trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường và vươn lên vị trí thứ hai tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần qua. Mùa giải trước, Enzo Maresca đã dẫn dắt The Blues đến chức vô địch Europa Conference League. Giờ đây, Chelsea đang hướng đến mục tiêu tạo dấu ấn tại Champions League sau chức vô địch FIFA Club World Cup vào mùa hè vừa qua.