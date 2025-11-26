5 tiền đạo số 9 xuất sắc nhất lịch sử bóng đá 26/11/2025 10:01

(PLO)- Trong suốt lịch sử bóng đá, nhiều huyền thoại mặc áo số 9 đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ thế giới.

Chiếc áo số 9 trong thế giới bóng đá luôn đồng nghĩa với những tiền đạo mang tính biểu tượng, sở hữu những phẩm chất của cỗ máy ghi bàn, thủ lĩnh hàng công và những cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một cú chạm bóng. Vậy ai là số 9 xuất sắc nhất lịch sử bóng đá?

Trong suốt lịch sử, nhiều huyền thoại đã mặc số áo này và để lại dấu ấn khó quên trong thế giới bóng đá. Dưới đây là năm cầu thủ mặc áo số 9 xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa trên tính nhất quán khi mặc áo số 9, số bàn thắng ghi được, danh hiệu của đội và giải thưởng cá nhân.

5. Alfredo Di Stefano – Cầu thủ toàn năng của Real Madrid

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với Real Madrid, Alfredo Di Stefano đã trở thành một trong những cầu thủ bóng đá toàn diện nhất từ ​​trước đến nay. Mặc dù chỉ tham gia bóng đá khi 27 tuổi, ông vẫn đạt được những thành tựu phi thường.

Di Stefano đã ghi được 300 bàn thắng, giành được hai Quả bóng vàng, năm Cúp châu Âu và tám danh hiệu La Liga. Phong cách chơi bóng đầy năng lượng, bao quát mọi khu vực trên sân với tầm nhìn và kỹ thuật tuyệt vời, khiến Di Stefano trở thành một cầu thủ đa năng đã định hình nên kỷ nguyên vàng của Los Blancos.

Alfredo Di Stefano là một trong những cầu thủ bóng đá toàn diện nhất từ ​​trước đến nay. ẢNH: AFP

4. Bobby Charlton – Biểu tượng của đội tuyển Anh và Manchester United

Sir Bobby Charlton không chỉ là huyền thoại người Anh mà còn là biểu tượng cho sự hồi sinh của Manchester United sau thảm họa Munich. Ông đã vô địch World Cup 1966, giành ba chức vô địch Anh và dẫn dắt Manchester United đến chức vô địch châu Âu năm 1968.

Mặc dù bắt đầu sự nghiệp với vị trí tiền vệ cánh trước khi chuyển sang vị trí tiền vệ tấn công, Charlton vẫn được biết đến là một số 9 hiệu quả và thanh lịch. Danh tiếng của ông thậm chí còn khiến các trọng tài Ngoại hạng Anh gọi ông là "Cầu thủ mẫu mực ". Sự cống hiến của ông cho CLB và nước Anh đã khiến ông trở thành một nhân vật trường tồn trong lịch sử bóng đá Anh.

3. Luis Suarez – Cầu thủ gây tranh cãi nhưng có tài năng không thể chối cãi

Nổi tiếng với những tranh cãi, nhưng tài năng của Suarez là không thể phủ nhận. Luis Suarez đã chơi gần 800 trận và ghi gần 600 bàn thắng trong suốt sự nghiệp. Từ Groningen đến Inter Miami, tiền đạo người Uruguay luôn là mối đe dọa chết người trước khung thành.

Đỉnh cao thành công của Suarez đến với Barcelona, ​​khi anh trở thành trục chính của bộ ba MSN huyền thoại cùng Lionel Messi và Neymar. Ngoài ra, Suarez suýt chút nữa dẫn dắt Liverpool đến chức vô địch Premier League, trước khi cuối cùng đạt được thành công lớn ở La Liga và các giải đấu khác.

2. Alan Shearer – Vua ghi bàn Ngoại hạng Anh

Với 260 bàn thắng, Alan Shearer nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Anh bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng của mình tại Southampton trước khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Blackburn Rovers năm 1995.

Năm 1996, Shearer gia nhập CLB thời thơ ấu của mình, Newcastle United, và ngay lập tức nhận được chiếc áo số 9 sau khi Les Ferdinand nhường lại. Alan Shearer sau này trở thành huyền thoại của Newcastle, được biết đến là một tiền đạo kinh điển, mạnh mẽ, hiệu quả và có tác động lớn đến CLB và bóng đá Anh.

Ronaldo Nazario – R9, Số 9 xuất sắc nhất mọi thời đại

Ronaldo người Brazil được xem là số 9 xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. ẢNH: PESEDIT

Không có số 9 nào mang tính biểu tượng hơn Ronaldo Nazario. Được biết đến với biệt danh trìu mến "R9" hay "người ngoài hành tinh", Ronaldo bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng từ khi còn rất trẻ, ghi 44 bàn sau 47 lần ra sân cho Cruzeiro, trước khi chinh phục châu Âu cùng PSV, Barcelona, ​​​​Inter Milan và Real Madrid.

Ronaldo đã giành được hai Quả bóng vàng, vô địch hai kỳ World Cup (1994 và 2002) và một danh hiệu La Liga, với tổng cộng 309 bàn thắng trong 482 trận đấu. Mặc dù sự nghiệp của "Rô béo" bị ảnh hưởng bởi những chấn thương nghiêm trọng, huyền thoại bóng đá người Brazil này đã để lại di sản là tiền đạo toàn diện nhất, kết hợp tốc độ, khả năng rê bóng, sức mạnh và sự sắc bén mà ít cầu thủ nào có được.