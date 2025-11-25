Pep Guardiola: 'Tôi xấu hổ và cảm thấy tội lỗi' 25/11/2025 10:59

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Man City đã xin lỗi người quay phim: "Tôi xấu hổ và cảm thấy tội lỗi"

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola đã xin lỗi về sự cố với người quay phim sau trận Man City thua Newcastle với tỉ số 1-2 ở vòng 12 Premier League trên sân khách - "Tôi xấu hổ và cảm thấy tội lỗi".

Pep Guardiola thừa nhận ông cảm thấy xấu hổ và tội lỗi sau khi tham gia vào cuộc trao đổi căng thẳng với một người quay phim sau trận thua 1-2 của Manchester City trước Newcastle United vào thứ Bảy tuần trước.

Khoảnh khắc này được ghi lại khi HLV của Man City được nhìn thấy đang nhấc tai nghe của người quay phim nhà đài Sky Sports và nói chuyện trực tiếp với anh ta. Vào thời điểm đó, máy quay đang chụp ảnh Guardiola, người đang có mặt trên sân sau trận đấu tại St James' Park.

Pep Guardiola đến sân để gặp đội trưởng Bruno Guimaraes của Newcastle, một việc ông thường làm để trò chuyện với các cầu thủ đối phương. Cuộc trò chuyện giữa hai người khá căng thẳng, cả hai đều có cử chỉ lớn tiếng với nhau trước khi rời đi.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola giải thích rằng cuộc thảo luận xoay quanh cuộc đụng độ giữa Guimaraes và thủ môn Gianluigi Donnarumma của Man City, đồng thời khen ngợi khả năng của tiền vệ này.

HLV Pep Guardiola xấu hổ và cảm thấy tội lỗi. ẢNH: EPA

HLV Pep Guardiola xin lỗi

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đã tiếp cận trọng tài Sam Barrott, trong khi tiền vệ Joelinton của Newcastle được nhìn thấy đang đưa ra những bình luận. Ngay sau đó, sự cố giữa Pep Guardiola với một người quay phim đã xảy ra.

Người ta không biết ông đã nói gì, nhưng Guardiola đã được nhìn thấy nói thẳng vào tai người quay phim và sau đó ông đã bày tỏ sự hối hận.

"Tôi đã xin lỗi rồi", HLV Pep Guardiola của Man City nói, ""Tôi cảm thấy xấu hổ, tội lỗi khi có hành động như vậy. Tôi không thích nó. Tôi đã xin lỗi người quay phim ngay sau khi sự việc xảy ra".

"Tôi là chính tôi. Sau 1.000 trận đấu, tôi không hoàn hảo; tôi vẫn mắc sai lầm. Điều rõ ràng là tôi sẽ bảo vệ đội bóng và CLB của mình, chắc chắn là vậy", ông thầy người Tây Ban Nha thừa nhận, "Lý do rất đơn giản: Tôi muốn bảo vệ đội bóng và CLB của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì theo kinh nghiệm của tôi, để vô địch Ngoại hạng Anh, bạn phải giành được 100 điểm, 98 điểm, nếu không bạn sẽ không thể vô địch. Điều đó là chắc chắn".

Pep Guardiola đổ lỗi cho trọng tài

Thất bại trước Newcastle là thất bại thứ tư của Man City sau 12 trận đấu tại Premier League mùa này và khiến họ kém đội đầu bảng Arsenal bảy điểm. HLV Pep Guardiola tỏ ra thất vọng với một số quyết định của trọng tài và cho biết ông sẽ thảo luận thêm về những quyết định này tại cuộc họp báo trước trận đấu vào cuối tuần với Leeds United.

"Trọng tài đã can thiệp trong 95 phút, 98 phút, ông ấy đã can thiệp", Pep Guardiola tuyên bố, "Chúng ta sẽ nói chuyện vào thứ Sáu nhé?".

Pep Guardiola tin rằng thủ môn Donnarumma có thể đã bị phạm lỗi khi Harvey Barnes ghi bàn thắng thứ hai cho Newcastle. Đó là lý do Pep Guardiola không hài lòng với quyết định của trọng tài.

Thói quen tiếp cận đối thủ của Man City

Trước trận đấu tại Champions League với Bayer Leverkusen, khi được hỏi tại sao ông luôn tiếp cận các cầu thủ đối phương sau trận đấu, Pep Guardiola đã đưa ra một lời giải thích khác.

"Tôi thích điều đó. Tôi là người dễ xúc động, tôi thích nói chuyện và cử động tay, cánh tay, mọi thứ", Pep Guardiola nói, "Chúng tôi đã biết Bruno Guimaraes nhiều năm rồi, và sau mỗi trận đấu, ngay cả ở Etihad, chúng tôi luôn nói chuyện trong đường hầm hoặc bất cứ nơi nào. Tôi không biết tại sao, nhưng chúng tôi luôn gặp nhau, và tôi luôn có mối quan hệ tốt với anh ấy".

Man City bất bại ở đấu trường châu Âu mùa này sau bốn trận đấu và đang có vị thế tốt để tiến vào vòng tiếp theo trước chuyến làm khách của Bayer Leverkusen tới Etihad.

Tuy nhiên, Man City vẫn không có Rodri, người mà Pep Guardiola tin rằng chưa sẵn sàng ra sân vì vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước gặp phải ở mùa giải trước. Mateo Kovacic là cầu thủ còn lại vắng mặt trong đội hình Man City.