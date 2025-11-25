5 trận đấu tiếp theo tại Premier League ảnh hưởng đến Arsenal, Chelsea và Man City 25/11/2025 07:29

Arsenal hiện đang ở vị trí thuận lợi để chấm dứt thời gian dài chờ đợi danh hiệu Premier League sau khi họ đánh bại Tottenham 4-1 ở vòng 12, nhưng vẫn có thể có một số diễn biến bất ngờ trước thềm Giáng sinh. 5 trận đấu tiếp theo tại Premier League của Arsenal, Chelsea và Man City sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch.

Arsenal hiện là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Pháo thủ đã nới rộng khoảng cách lên sáu điểm so với đội nhì bảng Chelsea trên bảng xếp hạng Premier League sau khi đánh bại đối thủ cùng thành phố Tottenham Hotspur tại Sân vận động Emirates.

Cú hat-trick của Eberechi Eze cùng bàn thắng của Leandro Trossard đã tạo nên một ngày thi đấu đáng nhớ cho đội bóng của HLV Mikel Arteta. Đây cũng là một cuối tuần hiệu quả cho Chelsea, đội giành được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau khi dễ dàng vượt qua đội mới lên hạng Burnley 2-0.

Trong khi hai đối thủ cùng thành phố London có những chiến thắng tuyệt vời, thì Manchester City lại không được như vậy. Đội bóng của HLV Pep Guardiola bị Newcastle đánh bại 2-1 tại St James' Park. Man City vẫn giữ vị trí thứ ba nhưng giờ đã kém đội đầu bảng Arsenal bảy điểm. Nhưng cuộc đua vô địch vẫn còn sớm và chắc chắn sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước.

5 trận đấu tiếp theo tại Premier League của Arsenal, Chelsea và Man City sẽ khiến cuộc đua vô địch vô cùng hấp dẫn. ẢNH: MIRROR

Sau đây là những gì sẽ diễn ra với ba đội đứng đầu tại Giải Ngoại hạng Anh trong vài tuần tới:

Arsenal

Sau khi đánh bại Spurs, Arsenal phải đối mặt với một thử thách lớn khác vào cuối tuần tới khi họ làm khách trên sân của đội nhì bảng Chelsea trong trận derby London khác. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, ý nghĩ về chức vô địch Premier League có thể thực sự bắt đầu xuất hiện trong tâm trí các cầu thủ Arsenal.

Chỉ ba ngày sau, Arsenal tiếp đón Brentford trên sân nhà Emirates. Chuyến làm khách tiếp theo của "pháo thủ" là đến Villa Park để đối đầu với Aston Villa và cựu HLV của họ là Unai Emery. Wolves đang gặp khó khăn là đối thủ tiếp theo của Arsenal vào giữa tháng 12, trước chuyến đi đầu tiên của thầy trò HLV Arteta đến Sân vận động Hill Dickinson để đối đầu với Everton.

Năm trận đấu tiếp theo của Arsenal:

Chelsea (sân khách) - Chủ Nhật, ngày 30-11 (giờ Anh)

Brentford (sân nhà) - Thứ Tư, ngày 3-12

Aston Villa (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 6-12

Wolves (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 13-12

Everton (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 20-12

2. Chelsea

Với phong độ hiện tại của Arsenal, việc Chelsea giành chiến thắng trước Arsenal vào cuối tuần tới sẽ là một lời khẳng định thực sự và đó chính là điều mà HLV Enzo Maresca của The Blues đang nghĩ đến. Sau đó, Chelsea sẽ hướng sự chú ý đến trận đấu với Leeds tại Elland Road trong trận đấu đầu tiên của họ vào tháng 12.

Một trận đấu sân khách khác sẽ diễn ra sau đó, khi Bournemouth sẽ tiếp đón The Blues vào cuối tuần sau. Chỉ bảy ngày trước khi đối đầu với Arsenal, Everton sẽ đóng một vai trò khác trong cuộc đua vô địch tiềm năng khi họ hành quân đến Stamford Bridge vào ngày 13-12.

Sau khi đánh bại Manchester City, Newcastle cũng sẽ muốn có tiếng nói của mình ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch khi họ chào đón Chelsea đến St James' Park ngay trước Giáng sinh.

Năm trận đấu tiếp theo của Chelsea:

Arsenal (sân nhà) - Chủ Nhật, ngày 30-11

Leeds (sân khách) - Thứ Tư, ngày 3-12

Bournemouth (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 6-12

Everton (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 13-12

Newcastle (sân khách) - Thứ Bảy, ngày 20-12

3. Man City

Mặc dù đang ở thế yếu, Manchester City chắc chắn có khả năng giành được nhiều chiến thắng liên tiếp và xét đến lịch thi đấu sắp tới của họ trước Giáng sinh, bạn sẽ đặt cược vào khả năng họ làm được điều đó.

Leeds đang gặp khó khăn sẽ phải đến sân vận động Etihad vào cuối tuần tới. Sau đó Man City có chuyến làm khách đến Craven Cottage gặp Fulham. Đội bóng mới thăng hạng Sunderland sẽ đến Manchester chỉ vài ngày sau đó. Bộ đôi đến từ London là Crystal Palace và West Ham sẽ khép lại năm trận đấu tiếp theo của Man City tại Ngoại hạng Anh.

Năm trận đấu tiếp theo của Man City:

Leeds (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 29-11

Fulham (sân khách) - Thứ Ba ngày 2-12

Sunderland (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 6-12

Crystal Palace (sân khách) - Chủ Nhật, ngày 14-12

West Ham (sân nhà) - Thứ Bảy, ngày 20-12