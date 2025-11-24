MU bất bại là chưa đủ 24/11/2025 12:53

Ruben Amorim gửi lời cảnh báo tới các ngôi sao MU khi ông thừa nhận về đội hình của mình - một năm sau trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha khẳng định MU bất bại là chưa đủ.

Ruben Amorim đã cảnh báo các ngôi sao Manchester United rằng họ "còn lâu mới hoàn hảo" mặc dù chuỗi 5 trận bất bại cho thấy đội hình này đã có bước chuyển mình. Thứ Hai đánh dấu tròn một năm kể từ ngày Amorim đảm nhiệm trận đấu đầu tiên với tư cách là HLV trưởng của Manchester United, trận hòa 1-1 trên sân khách trước Ipswich Town.

Bây giờ, trước cuộc gặp tại Old Trafford với Everton ở vòng 12 Premier League vào lúc 3 giờ sáng mai 25-11, HLV Amorim nhận thức rõ rằng MU vẫn còn một chặng đường dài phía trước để khôi phục vị thế là một đội bóng lớn ở tốp đầu của Giải Ngoại hạng Anh.

"Tôi nghĩ chúng tôi đang tốt hơn, tôi nghĩ chúng tôi đang ở thời điểm tốt hơn", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Tôi nghĩ chúng tôi tập luyện với cường độ cao hơn, tôi nghĩ chúng tôi đang làm mọi việc theo cách tốt hơn, nhưng chúng tôi chưa hoàn hảo. Và khi tôi xem các buổi tập, khi tôi xem các trận đấu, chúng tôi vẫn chưa hoàn hảo.

Chúng tôi có thể hoàn hảo về vị trí, cường độ, tất cả những điều này, và chúng tôi cần phải rèn luyện điều đó trong quá trình tập luyện. Thành thật mà nói, chúng tôi chơi tốt hơn nhưng vẫn chưa hoàn hảo, và chúng tôi cần phải làm được điều đó, đặc biệt là để giành chiến thắng ở giải đấu này. Chúng tôi cần phải hoàn hảo trong mọi thứ, cần một chút may mắn, cố gắng vươn lên đầu bảng, vì vậy chúng tôi vẫn chưa có được môi trường hoàn hảo".

HLV Ruben Amorim khẳng định việc MU bất bại là chưa đủ. ẢNH: EPA

Trận hòa kịch tính 2-2 trên sân khách của MU trước Tottenham Hotspur trước kỳ nghỉ quốc tế có nghĩa là Amorim và các cầu thủ của ông chưa phải chịu thất bại nào kể từ ngày 27-9 trên sân khách trước Brentford. Ngược lại, MU chỉ giành được hai trong số sáu điểm có thể có trong hai trận đấu gần nhất.

"Chúng tôi cần phải nghĩ đến việc bất bại trong sáu trận đấu, nhưng như vậy vẫn chưa đủ', Amorim nói thêm, "Tôi đã rất thất vọng sau hai trận đấu gần đây, đặc biệt là trận cuối cùng. Vì vậy, với chúng tôi, điều đó là không đủ, ở CLB này, điều đó không quan trọng vào lúc này, bất bại thôi là chưa đủ. Bất bại không phải là tất cả".

Ruben Amorim đã thách thức Manuel Ugarte, khẳng định tiền vệ người Uruguay này phải cải thiện thành tích tập luyện để thay đổi phong độ kém cỏi của mình. Ugarte, cầu thủ được MU ký hợp đồng trị giá 50,5 triệu bảng vào tháng 8 năm 2024, trước khi Amorim đến, đang trải qua thời điểm tồi tệ. Anh chỉ được thi đấu tổng cộng 27 phút trong ba trận đấu gần nhất. Amorim đã công khai thừa nhận tiền vệ của mình đang gặp khó khăn.

"Bạn ở đây lâu hơn tôi và bạn có thể cảm nhận được rằng có rất nhiều cầu thủ giỏi đến đây và đôi khi họ gặp khó khăn", Amorim nói, "Manuel Ugarte đang gặp khó khăn lúc này, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng giúp đỡ các cầu thủ của mình và một lần nữa, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Bạn đã thấy điều đó cách đây năm tuần, môi trường hoàn toàn khác, vì vậy tôi biết Ugarte đang gặp khó khăn vào lúc này. Công việc của tôi là cố gắng giúp anh ấy cảm thấy như một cầu thủ, giống như tôi đã cảm thấy khi anh ấy còn là cầu thủ của Sporting chẳng hạn. Nhưng đây là một thế giới khác và anh ấy cần phải thích nghi và cải thiện, đặc biệt là trong tập luyện".

Amorim đã gửi lời cảnh báo Ugarte. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Chỉ có năm cầu thủ MU được Amorim cho ít phút thi đấu hơn Ugarte trong mùa giải này: Tyler Fredricson (45 phút), Joshua Zirkzee (90), Ayden Heaven (92), Noussair Mazraoui (203) và Kobbie Mainoo (228).

Sự hồi sinh của Casemiro, cùng với quyết định của Amorim giữ Bruno Fernandes ở một vị trí lùi sâu hơn, có nghĩa là cơ hội của Ugarte phần lớn đã cạn kiệt. Ugarte càng thêm khó khăn khi MU đang lên kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ vào mùa hè tới với Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba và Joao Gomes đều nằm trong tầm ngắm.

"Thật khó để nói rằng chúng tôi đang xem xét việc ký hợp đồng với các cầu thủ ở hàng tiền vệ ngay bây giờ, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể bổ sung trong tương lai", HLV Amorim thừa nhận, "Tôi không biết khi nào... đôi khi vấn đề không phải là chất lượng cầu thủ, mà là đặc điểm của cầu thủ.

Và chúng tôi có thể cải thiện một số khía cạnh trong CLB của mình. Nhưng tôi hài lòng với những cầu thủ hiện tại và tôi nghĩ họ còn nhiều điều để cống hiến. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi là nghĩ đến họ, chứ không phải những cầu thủ khác không còn ở đây".