Hé lộ lý do MU chiêu mộ Sesko, bỏ qua Gyokeres 24/11/2025 07:01

MU đã theo đuổi một số tiền đạo trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua trước khi mua Benjamin Sesko, người mà họ quyết định chọn trước Viktor Gyokeres. MU chiêu mộ Sesko sau khi xem xét dữ liệu phân tích.

Manchester United đã quyết định theo đuổi Benjamin Sesko thay vì Viktor Gyokeres vào mùa hè sau khi dữ liệu cho thấy tiền đạo người Slovenia này phù hợp hơn với họ. "Quỷ đỏ" có sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ vào mùa hè khi họ nâng cấp toàn diện hàng công.

Mối quan hệ thân tình giữa HLV Ruben Amorim của MU với Viktor Gyokeres tại Sporting Lisbon, dẫn đến những liên kết không thể tránh khỏi với MU, nhưng tiền đạo người Thụy Điển đã chuyển đến Arsenal.

Sesko có tốc độ rất cao. ẢNH: EPA

Còn MU chiêu mộ Sesko với giá 74 triệu bảng Anh sau cuộc chiến chuyển nhượng với Newcastle. Và cơ sở dữ liệu về "bộ kỹ năng" của Sesko đã đóng vai trò quan trọng trong quyết định đó, theo The Times (Anh). Việc xem xét các cầu thủ dựa trên dữ liệu là một lĩnh vực mà MU đang đầu tư rất mạnh. MU đã bổ nhiệm Mike Sansoni là giám đốc dữ liệu sau khi Sansoni có 11 năm gắn bó với đội đua Công thức 1 Mercedes.

Sansoni hợp tác chặt chẽ với giám đốc bóng đá của MU Wilcox khi "CLB hoàn toàn dựa trên việc phân tích dữ liệu của các cầu thủ để đạt mục tiêu thành công cả trong và ngoài sân cỏ". MU có thể truy cập vào các mô hình dữ liệu có khả năng liệt kê dữ liệu của hàng chục nghìn cầu thủ.

MU tin rằng họ là một trong những đội bóng hàng đầu trong lĩnh vực đó, và điều này cuối cùng dẫn đến việc ký hợp đồng với Sesko. Kết quả phân tích dữ liệu về cựu tiền đạo của RB Leipzig vẫn chưa được xác định, khi Manchester United tất nhiên không thể chia sẻ.

Sesko mới chỉ ghi được hai bàn cho MU mùa này, trong khi Gyokeres cũng phải chịu những lời chỉ trích tương tự sau khởi đầu chậm chạp với bốn bàn thắng tại Arsenal. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim rất hài lòng với khả năng di chuyển không bóng của Sesko và thái độ quyết tâm tạo dựng dấu ấn của Sesko tại Old Trafford.

Sesko, cũng như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, đều thể hiện mong muốn chỉ gia nhập đội bóng thành Manchester, điều này được coi là một điểm cộng lớn khác. Sesko có thể đã đến St James' Park khi Newcastle cũng quan tâm đến anh nhưng cuối cùng trái tim anh luôn dành cho "quỷ đỏ".

MU chiêu mộ Sesko sau khi phân tích dữ liệu về cầu thủ này. ẢNH: EPA

Amorim thừa nhận Sesko sẽ lo lắng về phong độ của mình, nhưng ông tin tưởng vào tiền đạo này. Amorim nói: "Tôi thoải mái, còn Sesko thì không. Tôi hiểu bóng đá là như thế nào và cậu ấy sẽ gặp khó khăn. Điều đó là bình thường. Cậu ấy chưa có kinh nghiệm ở đây.

Sesko là một đứa trẻ thích kiểm soát mọi thứ và cậu ấy sẽ không thể kiểm soát được tất cả. Sesko có nhiều tiềm năng hơn tôi nghĩ nhưng chúng tôi cần hiểu cách cậu ấy chơi và cũng cần đưa ra ý tưởng của mình. Tôi khá thoải mái với điều đó. Sesko sẽ là tiền đạo của chúng tôi trong thời gian dài, nhưng cậu ấy sẽ gặp phải những khó khăn và những va chạm trong quá trình phát triển. Đó là điều bình thường trong bóng đá".