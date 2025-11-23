Màn ra mắt thảm họa của Pogba 23/11/2025 12:50

(PLO)- Paul Pogba vừa có màn ra mắt thảm họa tại AS Monaco và cựu ngôi sao của Manchester United này hiện đã lên tiếng về việc lần đầu tiên ra sân thi đấu kể từ sau án phạt treo giò vì sử dụng doping.

Cựu sao của Manchester United Paul Pogba đã có sự trở lại được mong đợi từ lâu với bóng đá chuyên nghiệp vào đêm qua và rạng sáng nay 23-11, vào sân thay người ở phút cuối cho AS Monaco trong trận thua 4-1 trước Rennes tại Ligue 1. Hiện Pogba đã lên tiếng sau màn ra mắt thảm họa tại AS Monaco.

Cựu tiền vệ MU và Juventus Paul Pogba, cuối cùng đã có trận ra mắt tại AS Monaco, mặc dù anh đã bị đẩy vào tình huống ác mộng khi đội nhà đang bị dẫn trước 4-0. Pogba đã không thi đấu chính thức trong hai năm qua, sau án treo giò bốn năm vì doping, sau đó được giảm xuống còn 18 tháng sau khi kháng cáo.

Sau 811 ngày vắng mặt, Pogba có màn ra mắt ngắn ngủi nhưng chắc chắn đầy ấn tượng với chỉ vỏn vẹn 10 phút vào sân thi đấu. Đáng buồn thay, AS Monaco đã bị Rennes hủy diệt 4-0 khi Pogba vào sân.

Cựu tiền đạo của Arsenal, Mika Biereth ghi bàn danh dự cho AS Monaco vào thời gian bù giờ, nhưng các pha lập công trước đó của Abdelhamid Ait Boudlal, Mahdi Camara, Breel Embolo và Ludovic Bias đã giúp Rennes nắm chắc 3 điểm trong tay.

Pogba có màn ra mắt thảm họa khi AS Monaco để thua Rennes 1-4. ẢNH: AFP

Về màn trình diễn của Pogba, anh đã chạm bóng 17 lần và hoàn thành 14 đường chuyền sau 15 lần thực hiện. Về mặt phòng ngự, Pogba có hai lần thu hồi bóng và một lần đánh chặn. Nhà vô địch World Cup 2014 người Pháp hiện đã tiết lộ cảm xúc của mình khi trở lại thi đấu sau hơn hai năm vắng bóng vì án treo giò và các vấn đề về thể lực sau đó.

Phát biểu với giới truyền thông tại khu vực hỗn hợp sau trận đấu, theo RMC Sport đưa tin, Paul Pogba cho biết: "Tôi thất vọng khi thua trận này. Đây là sự trở lại của Paul Pogba, nhưng tôi chơi cho AS Monaco, và tôi không thích thua cuộc. Một mặt, tôi rất vui, nhưng mặt khác, tôi thất vọng với kết quả và những gì chúng tôi đã thể hiện trên sân.

"Sự đón tiếp của các fan làm tôi xúc động. Nhìn đám đông đứng dậy và vỗ tay, tôi không ngờ điều đó lại xảy ra. Xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ đã đích thân ủng hộ tôi. Cảm giác thật tuyệt, tôi muốn mang đến nguồn năng lượng tích cực, không để thủng lưới, tận hưởng bản thân, đã lâu lắm rồi. Tôi nhẹ nhõm khi được trở lại chơi bóng đá, điều tôi yêu thích nhất trên đời. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để lấy lại thể lực sung mãn".

Trong khi đó, HLV Sebastien Pocognoli của AS Monaco đã úp mở về khả năng trở lại của Pogba trong cuộc họp báo trước trận đấu. HLV Sebastien Pocognoli nói: "Chúng tôi có một buổi tập hôm nay (thứ Sáu) nên chúng ta hãy chờ xem. Nếu mọi việc suôn sẻ, Paul Pogba có thể tham gia. Pogba đã có một loạt buổi tập và phản hồi rất tích cực. Cậu ấy đã có thể thử thách bản thân trong điều kiện thi đấu thực tế. Có những dấu hiệu tốt".

Có lẽ đây không phải là sự trở lại như Paul Pogba mong đợi vì đội nhà thua quá đậm, nhưng việc được ra sân thi đấu chắc chắn sẽ là một cột mốc vô cùng quan trọng với tiền vệ người Pháp. Pogba hiện đang hy vọng sẽ tiếp tục ra sân trong những tuần tới và cũng sẽ góp mặt tại Champions League lần đầu tiên sau hơn ba năm rưỡi.

AS Monaco sẽ đối đầu với đội bóng đến từ Síp Pafos vào giữa tuần sau. Đội bóng của Pogba sau đó sẽ đối đầu với đương kim vô địch Ligue 1 Paris Saint-Germain vào cuối tuần. Sau khi ký hợp đồng với AS Monaco theo dạng cầu thủ tự do vào tháng 6 năm 2025, Pogba đã được lên kế hoạch tập luyện riêng để đạt được thể lực tốt nhất. Pogba từng được dự kiến ​​sẽ trở lại trong trận đấu với Paris FC vào đầu tháng 11, nhưng một chấn thương nhẹ đã khiến sự trở lại của anh bị trì hoãn.