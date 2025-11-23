Phẫn nộ với quyết định của trọng tài trong trận Man City thua Newcastle 23/11/2025 12:01

(PLO)- Premier League tung góc nhìn mới khi người hâm mộ phẫn nộ với quyết định của trọng tài trong trận Man City thua Newcastle 1-2 ở vòng 12 Premier League

Harvey Barnes đưa Newcastle vươn dẫn trước Manchester City 2-1 trong cuộc đụng độ tại St James' Park ở vòng 12 Premier League, mặc dù nhiều người hâm mộ tin rằng đã có lỗi việt vị trong pha bóng này. Fan phẫn nộ với quyết định của trọng tài công nhận bàn thắng quyết định của Newcastle.

Giải Ngoại hạng Anh buộc phải làm rõ lý do tại sao bàn thắng thứ hai của Harvey Barnes cho Newcastle trước Manchester City lại được công nhận. Barnes đã sút tung nóc lưới trong hiệp hai, nâng tỷ số lên 2-1 cho Newcastle trước khi VAR phải tạm dừng trận đấu trong một thời gian dài.

Sau hiệp một không bàn thắng tại sân St James' Park, trận đấu chứng kiến ​​những bàn thắng liên tiếp từ cả hai đội, với Barnes mở tỉ số 1-0 cho Newcastle ở phút 63, trước khi cú sút bị đổi hướng của Ruben Dias giúp đội khách Man City gỡ hòa 1-1 năm phút sau đó.

Barnes sau đó có bàn thắng thứ hai, đưa Chích Chòe vươn lên dẫn trước một lần nữa ở phút 70, nhưng bàn thắng của anh đã phải chờ khá lâu để trọng tài VAR kiểm tra hai yếu tố. Bàn thắng đến khi Nick Woltemade đánh đầu về phía cột dọc xa cho Bruno Guimaraes, nhưng cú sút của Guimaraes chạm xà ngang.

Fan phẫn nộ với quyết định của trọng tài công nhận bàn thắng quyết định của Newcastle. ẢNH: MIRROR

Bóng rơi đúng chỗ Barnes, anh khống chế tốt trước khi đưa bóng vào lưới từ cự ly gần. Trong lúc Barnes ăn mừng, các cầu thủ Man City đã phàn nàn với trọng tài, cho rằng trọng tài không nên công nhận bàn thắng vì Guimaraes đã việt vị sau cú đánh đầu chuyền bóng của Woltemade.

Đó cũng là ý kiến ​​của cựu hậu vệ Newcastle Jonathan Woodgate. "Tôi nghĩ Guimaraes đã việt vị sau pha đánh đầu của Woltemade", Woodgate nói. Một người hâm mộ viết trên mạng xã hội: "Chuyện gì đã xảy ra với các vạch kẻ đường biên của VAR vậy? Bruno Guimaraes chắc chắn đã việt vị rồi!"

Nhưng cuối cùng trọng tài đã chỉ tay vào vòng tròn ở giữa sân, tạo nên màn ăn mừng tại St James' Park. Sau trận đấu gây tranh cãi, Trung tâm trận đấu Premier League đã đưa ra giải thích về việc công nhận bàn thắng của Newcastle.

Nội dung bài viết như sau: "Việc trọng tài công nhận bàn thắng đã được VAR kiểm tra và xác nhận – khi cả Guimaraes và Barnes đều không ở vị trí việt vị trong tình huống này".

Bài đăng có hình ảnh cho thấy trung vệ Dias của Man City thực sự đã đứng trước Guimaraes của Newcastle bằng vai. Đây là một quyết định cực kỳ quan trọng, khi Newcastle đã vượt qua áp lực cuối trận để đánh bại Man City với tỷ số 2-1.

Kết quả này khiến Man City tụt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Arsenal bốn điểm, đội sẽ đối đầu Tottenham trong trận derby Bắc London vào lúc 23 giờ 30 đêm nay 23-11. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trước Man City của HLV Newcastle Eddie Howe.