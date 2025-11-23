Rắc rối tiếp theo của bóng đá Malaysia 23/11/2025 11:42

(PLO)- Vụ bê bối của bóng đá Malaysia: Chính phủ đang chờ kết quả điều tra trước khi có bước đi tiếp theo, bà Yeoh nói.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cho biết chính phủ sẽ chờ cuộc điều tra độc lập do cựu chánh án Tun Md Raus Sharif dẫn đầu hoàn tất trước khi quyết định bất kỳ hành động nào tiếp theo liên quan đến việc đăng ký bảy cầu thủ di sản của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Bà Hannah Yeoh cho biết Nội các Malaysia đã tổ chức các cuộc thảo luận về vấn đề này, đồng tình với phát biểu trước đó của Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

"Tôi đồng ý 100% với những gì Thủ tướng nói - hãy để cuộc điều tra hoàn tất trước. Sau khi Md Raus hoàn tất cuộc điều tra, tôi sẽ xem xét báo cáo và sau đó chúng tôi sẽ hành động theo đó. Chúng tôi là những bên liên quan đầu tư tiền vào bóng đá Malaysia và chúng tôi chắc chắn muốn tìm hiểu điều gì thực sự đã xảy ra và làm thế nào để tránh việc này xảy ra lần nữa", bà Hannah Yeoh phát biểu với các phóng viên sau khi tham dự Bữa tối Gala kỷ niệm 100 năm thành lập Hiệp hội cầu lông Penang tại Trung tâm hội nghị Setia Spice ở Bayan Lepas vào tối ngày 22-11.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao của Malaysia Hannah Yeoh khẳng định chính phủ sẽ chờ cuộc điều tra độc lập FAM trước khi có bước đi tiếp theo. ẢNH: NSTP

Vào ngày 21-11, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim cho biết sẽ không có sự che đậy nào trong vụ bê bối liên quan đến việc FAM đăng ký bảy cầu thủ di sản bị FIFA trừng phạt, mô tả đây là vấn đề lớn phải được xử lý thông qua các thủ tục thích hợp.

FAM đã bổ nhiệm Md Raus làm chủ tịch của một ủy ban độc lập để điều tra các vấn đề về giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ gốc Malaysia bị cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA xử phạt.

Vào ngày 3-11, ủy ban kháng cáo của FIFA đã giữ nguyên hình phạt mà ủy ban kỷ luật áp dụng đối với FAM và bảy cầu thủ di sản vì các hành vi vi phạm liên quan đến việc làm giả tài liệu theo Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA.

FAM bị yêu cầu nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF. Bảy cầu thủ di sản, bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cũng bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. Trong khi đó, FAM tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS)