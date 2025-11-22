Greenwood đưa ra bình luận điên rồ về Ronaldo 22/11/2025 12:22

Mason Greenwood đang có phong độ tốt tại Marseille mùa này và cựu tiền đạo của Manchester United đã dành thời gian để nói về phong độ hiện tại của mình tại Ligue 1. Bên cạnh đó, Greenwood đưa ra bình luận điên rồ về Ronaldo, người được mệnh danh là "người ngoài hành tinh".

Cựu tiền đạo Manchester United, Mason Greenwood, đã có một cuộc phỏng vấn hiếm hoi tại Pháp, nơi anh dành những lời khen ngợi cho huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldo. Cầu thủ 24 tuổi này đã phát biểu trước trận đấu giữa Marseille và Nice tại Ligue 1, nơi Marseille giành chiến thắng với tỉ số 5-1, trong đó Greenwood ghi 2 bàn.

Kể từ khi chuyển đến từ MU vào mùa hè năm 2024, Greenwood đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ tại CLB thuộc TP cảng nước Pháp. Thương vụ này giúp MU bỏ túi 26,7 triệu bảng Anh, đồng thời bao gồm điều khoản bán lại Greenwood cho phép "quỷ đỏ" được hưởng một nửa số tiền mà Marseille có thể nhận được trong tương lai từ anh.

Với kỳ chuyển nhượng tháng 1 và mùa hè đang đến gần, các CLB quan tâm đến tiền đạo Greenwood chắc chắn sẽ rất ấn tượng với màn trình diễn của anh, đặc biệt là sau màn trình diễn xuất sắc trước Nice. Greenwood đã ghi hai bàn trong chiến thắng vang dội 5-1 trên sân khách, giúp Marseille vượt qua PSG và tạm vươn lên dẫn đầu Ligue 1.

Greenwood đưa ra bình luận điên rồ về Ronaldo trong cuộc phỏng vấn tại Pháp. ẢNH: AFP

Hai bàn thắng này nâng tổng số bàn thắng của Greenwood trong mùa giải lên con số 10, đưa anh lên vị trí dẫn đầu cho danh hiệu Chiếc giày vàng (vua phá lưới) Ligue 1, trước Joaquin Panichelli của Strasbourg.

Trong buổi trò chuyện với Ligue 1 Plus trước trận đấu với Nice, Mason Greenwood đã được hỏi về kỹ năng của mình. Khi được hỏi về pha xử lý bóng hay nhất của mình trên sân, Greenwood trả lời: "Cú stepover”.

Khi người phỏng vấn nhắc đến siêu sao người Brazil Ronaldo, Mason Greenwood cho biết: "Tôi đã xem Ronaldo thi đấu rất nhiều khi tôi còn trẻ, anh ấy thường làm điều đó với thủ môn, điều đó thật điên rồ".

Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, Greenwood đã chia sẻ một kỹ thuật anh sử dụng để giữ bình tĩnh khi đối mặt với các cơ hội ghi bàn.

"Đêm trước trận đấu, tôi nằm trên giường và hình dung mọi thứ trong đầu, những khoảnh khắc trên sân cỏ", Mason Greenwood nói, "Và khi tôi ra sân khởi động, tôi thích hình dung, có thể nếu tôi ở trong những tình huống nhất định, tôi sẽ làm điều này hoặc làm điều kia, vì vậy khi cần đến nó thì đó thực sự là bản năng thứ hai của tôi, tôi có thể làm ngay lập tức".



Mason Greenwood cũng thảo luận về lợi ích của việc thuận cả hai chân khi đối mặt với các hậu vệ đối phương. Anh nói: "Đôi khi hậu vệ muốn đẩy bạn bạn về một hướng để chuyển sang phía yếu hơn (chân không thuận) hoặc sang phía khác, tôi thích điều đó bởi tôi thuận cả hai chân. Vì nếu anh ta chỉ cho tôi hoặc muốn đẩy tôi, tôi sẽ tận dụng cơ hội vì tôi có thể sút sang phía bên phải. Hoặc nếu đối phương muốn hướng tôi sang bên trái, tôi cũng có thể tận dụng cơ hội đó ở bên trái".