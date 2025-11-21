MU đưa ra lời đề nghị chiêu mộ ngôi sao của Barcelona 21/11/2025 11:31

MU có một số vị trí mà họ muốn tăng cường trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm sau. Bây giờ, MU đưa ra lời đề nghị chiêu mộ ngôi sao của Barcelona, đó là một thủ môn người Đức.

Manchester United được cho là đã gửi lời đề nghị chiêu mộ ngôi sao Marc-Andre ter Stegen của Barcelona, ​​với lời đề nghị mượn thủ môn người Đức vào tháng 1. Thủ môn này đã trải qua một mùa giải khó khăn ở CLB xứ Catalonia.

Marc-Andre ter Stegen đã bị Joan Garcia, bản hợp đồng vào mùa hè, đẩy xuống vị trí thấp hơn sau khi chuyển đến Barca từ Espanyol. Điều đó dẫn đến việc Ter Stegen phải phẫu thuật vì vấn đề lưng mãn tính và phải ngồi ngoài kể từ đó. Thủ môn 33 tuổi này đang trong quá trình hồi phục chấn thương trước thềm World Cup 2026 mùa hè năm sau.

Và có vẻ như MU có thể cung cấp cho anh một giải pháp. Tháng trước, có thông tin tại Tây Ban Nha cho biết ban lãnh đạo MU đã liên hệ để ký hợp đồng với Ter Stegen, trong khi tờ El Desmarque tiết lộ thêm rằng cầu thủ người Đức đã nhận được "một số lời đề nghị", bao gồm từ MU và Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ.

MU đưa ra lời đề nghị chiêu mộ ngôi sao của Barcelona Ter Stegen. ẢNH: EPA

Tất cả các CLB quan tâm đến Ter Stegen đều đang theo dõi sát sao quá trình hồi phục của anh trước bất kỳ động thái nào. Ter Stegen được Barcelona chiêu mộ từ Borussia Monchengladbach vào năm 2014 và đã có 422 lần ra sân cho CLB, ​​giành sáu chức vô địch La Liga, sáu cúp Tây Ban Nha và một Champions League.

"Tôi biết mình sẽ ở lại Barcelona vào năm sau", tuyển thủ Đức Ter Stegen chia sẻ về tương lai của mình vào mùa hè, "Chưa ai nói chuyện với tôi về điều này, và luôn khó để bình luận về mọi thứ. Tôi biết mình sẽ ở lại Barcelona vào năm sau".

Trong khi đó, HLV trưởng của Barcelona, ​​Hansi Flick, gần đây đã tiết lộ rằng sự cố giao tiếp là nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện tại của Ter Stegen. Phát biểu với Sport Bild, HLV người Đức Hansi Flick nói: "Mọi chuyện có phải lúc nào cũng suôn sẻ về mặt giao tiếp không? Tôi nghĩ mình còn nhiều điều cần cải thiện. Ter Stegen là một thủ môn hàng đầu và nhận được sự ủng hộ từ tất cả chúng tôi".

"Chúng tôi có một thủ môn trẻ tài năng như Joan García, người đang ở đẳng cấp rất cao, và tất cả chúng tôi đã cùng nhau quyết định rằng đây sẽ là tương lai của Barcelona. Vì vậy, cách tiếp cận của chúng tôi đã rất rõ ràng”, HLV Hansi Flick của Barcelona nói thêm, "Điều quan trọng với tôi là Marc Ter Stegen và CLB đã xích lại gần nhau hơn và thực sự tìm kiếm sự giao tiếp.

Đối với tôi, điều quan trọng là Marc Ter Stegen trở lại ngay bây giờ. Cậu ấy là một thủ môn hàng đầu và đang nhận được tất cả sự hỗ trợ từ chúng tôi để có thể chơi bóng đúng với đẳng cấp của mình".

Bất kỳ động thái nào từ Manchester United trong vụ chuyển nhượng Ter Stegen cũng sẽ rất đáng chú ý khi xét đến phong độ ấn tượng của Senne Lammens tại Old Trafford kể từ khi chuyển đến từ Royal Antwerp vào mùa hè.