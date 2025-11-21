4 thương vụ chuyển nhượng MU có thể thực hiện trong tháng 1 21/11/2025 07:01

MU có thể có một kỳ chuyển nhượng tháng 1 yên bình nhưng không thể loại trừ các giao dịch khi "quỷ đỏ" sẵn sàng chớp lấy cơ hội nếu nó đến. Và tờ Mirror (Anh) đã nói về 4 thương vụ chuyển nhượng MU có thể thực hiện vào đầu năm mới 2026.

Manchester United có thể tận dụng cơ hội trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vào đầu năm 2026, nhưng khó có thể chiêu mộ được những mục tiêu mà họ mong muốn. Có thông tin cho rằng HLV Ruben Amorim nhiều khả năng sẽ tìm kiếm sự bổ sung ở học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ" và chờ đến mùa hè để chi tiền nâng cấp toàn diện hàng tiền vệ, điều mà họ đã làm với hàng công vào mùa hè vừa qua khi lần lượt Cunha, Mbeumo và Sesko gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Nhưng vị chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã bóng gió rằng Cúp bóng đá châu Phi có thể sẽ khiến MU buộc phải tham gia thị trường chuyển nhượng tháng 1. MU sẽ không có Bryan Mbeumo, Amad và Noussair Mazraoui trong một khoảng thời gian mùa đông khi họ phải về tuyển quốc gia tham dự giải vô địch châu Phi (AFCON).

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ gặp vấn đề ở đó với AFCON", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Nhưng chúng tôi đã biết trước. Sau đó, chúng tôi có thể chuẩn bị vào mùa hè, nhưng sẽ có rất nhiều cầu thủ không được ra sân vì chúng tôi chỉ có một trận mỗi tuần.

Vì vậy, việc quản lý tình huống này sẽ rất khó khăn. Nhưng hãy chờ xem khi kỳ chuyển nhượng mở ra, liệu chúng tôi có thể cải thiện đội bóng và cố gắng chuẩn bị cho những gì đã xảy ra hay không. Cho đến lúc đó, chúng tôi phải nắm bắt cơ hội”.

4 thương vụ chuyển nhượng MU có thể thực hiện trong tháng 1, trong đó có Elliot Anderson. ẢNH: AMA

Và theo tờ Mail Online (Anh), MU vẫn để mắt đến bốn cơ hội cụ thể. Elliot Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba là những ngôi sao đang tỏa sáng tại Premier League đều đang trong tầm ngắm của MU, bên cạnh đó là thương vụ có giá rẻ hơn dành cho ngôi sao Joao Gomes của Wolves có thể được "quỷ đỏ" xem xét.

Ngoài 4 ngôi sao ở hàng tiền vệ trên, MU cũng quan tâm đến Antoine Semenyo của Bournemouth, mặc dù Liverpool là ứng cử viên sáng giá nhất cho chữ ký của anh. Semenyo có điều khoản giải phóng hợp đồng là 60 triệu bảng Anh cộng thêm 5 triệu bảng Anh phụ phí, sẽ có hiệu lực vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Marc Guehi có thể là một cơ hội khác mà MU cân nhắc, ngay cả khi Liverpool vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chữ ký của anh. Liverpool từng mua hụt Guehi trong thương vụ chuyển nhượng trị giá 35 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Hậu vệ này còn sáu tháng cuối cùng trong hợp đồng với Crystal Palace, giữa lúc Quỷ Đỏ có thể quan tâm đến một trung vệ. Lý do là vì MU vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Harry Maguire, người cũng sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải.

MU không loại trừ khả năng đẩy nhanh hợp đồng mà họ nhắm cho mùa hè sang năm lên tháng 1 nếu có cơ hội. Tuy nhiên, báo cáo cho biết tiền vệ Baleba vẫn là "mục tiêu hàng đầu" của MU. MU có động thái chiêu mộ ngôi sao người Cameroon này vào mùa hè nhưng việc Brighton đòi mức phí chuyển nhượng vượt quá 100 triệu bảng Anh đã làm họ chùn bước.