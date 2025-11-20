Greenwood từ chối triệu tập lên đội tuyển quốc gia 20/11/2025 10:55

(PLO)- Việc Mason Greenwood từ chối triệu tập lên đội tuyển quốc gia nói lên rất nhiều điều sau kết quả của Jamaica.

Ngôi sao của Marseille Mason Greenwood rất muốn trở lại thi đấu trong màu áo tuyển, nhưng Greenwood từ chối triệu tập lên đội tuyển Jamaica và nó cho thấy đây là quyết định đúng đắn của cựu sao Manchester United này.

Quyết định từ chối lệnh triệu tập lên đội tuyển quốc gia Jamaica của Mason Greenwood đã được chứng minh là đúng khi Jamaica không thể giành quyền tham dự World Cup 2026 vào mùa hè năm sau.

HLV Steve McClaren hy vọng cựu tiền đạo MU và tuyển Anh Greenwood sẽ chọn khoác áo Jamaica sau khi anh được tiết lộ đã nộp giấy tờ để thay đổi lòng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tuần trước, nhiều nguồn tin cho rằng Greenwood, 24 tuổi, lại "ám ảnh" với việc khoác áo đội tuyển Anh thêm một lần nữa, hơn năm năm sau trận ra mắt Tam sư trong cuộc đối đầu với Iceland.

Mặc dù HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel đã nói rõ rằng Mason Greenwood không nằm trong kế hoạch của ông, nhưng Greenwood vẫn kiên quyết theo đuổi tham vọng trở lại thi đấu quốc tế cùng Tam Sư.

Greenwood từ chối triệu tập lên đội tuyển quốc gia Jamaica. ẢNH: EPA

Giờ đây, quyết định từ chối lời triệu tập vào đội tuyển Jamaica của Greenwood đã trở nên chính đáng sau khi đội tuyển này không thể giành quyền tham dự World Cup sắp tới tại Bắc Mỹ.

Đội bóng có biệt danh Reggae Boyz cần một chiến thắng trước Curacao để đứng đầu bảng đấu vòng loại World Cup khu vực CONCACAF và giành một suất tham dự World Cup, nhưng họ đã không thành công khi kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Nhờ đó, hòn đảo nhỏ Caribe Curacao đã đứng đầu bảng đấu CONCACAF và giành được suất tham dự World Cup 2026, bỏ xa Jamaica với vị trí á quân và một suất tham dự vòng play-off liên lục địa.

Ngay sau đó, cựu trợ lý HLV của MU McClaren, tuyên bố ông từ chức HLV trưởng đội tuyển Jamaica. "Trong 18 tháng qua, tôi đã cống hiến hết mình cho công việc này", McClaren nói sau trận đấu, "Dẫn dắt đội bóng này là một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi.

Nhưng bóng đá là một môn thể thao coi trọng kết quả, và tối nay chúng tôi đã không đạt được mục tiêu, đó là vượt qua vòng loại World Cup. Trách nhiệm của người lãnh đạo là phải tiến lên, chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của đội bóng. Sau khi suy nghĩ sâu sắc và đánh giá trung thực về vị trí hiện tại và hướng đi cần hướng tới, tôi đã quyết định từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia Jamaica".

McClaren tiếp tục: "Đôi khi, điều tốt nhất mà một nhà lãnh đạo có thể làm là nhận ra khi nào cần một giọng nói mới, nguồn năng lượng mới và một góc nhìn khác để đưa đội ngũ này tiến lên. Tôi tin chắc rằng đội ngũ này sẽ thành công vào tháng 3 (năm 2026, vòng play-off liên lục địa tranh vé dự World Cup). Tôi cảm ơn Jamaica. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn khi được dẫn dắt Reggae Boyz, đây thực sự là vinh dự, sự tôn trọng và tình yêu dành cho tất cả mọi người".

Trong khi đó, Mason Greenwood đang có phong độ ấn tượng cho Marseille trong mùa giải này. Tiền đạo Greenwood đã ghi được chín bàn thắng và có bốn pha kiến ​​tạo trong 15 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Mason Greenwood, cầu thủ từng chơi cho Getafe dưới dạng cho mượn, đã chuyển từ Manchester United sang đội bóng Ligue 1 với giá 27 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái và trở thành tâm điểm chú ý dưới sự quản lý của HLV Roberto De Zerbi trong 16 tháng qua.