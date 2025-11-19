MU lên kế hoạch chiêu mộ Gomes 19/11/2025 12:14

Mục tiêu tiếp theo của HLV MU Ruben Amorim là tăng cường sức mạnh toàn diện ở hàng tiền vệ, sau khi đã chi 200 triệu bảng Anh làm mới hàng công. Bây giờ, MU lên kế hoạch chiêu mộ Gomes, giữa lúc Wolves có thỏa thuận ngầm về việc không bán các ngôi sao của mình.

HLV Ruben Amorim của Manchester United sẽ tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ vào tháng 1 để củng cố hy vọng tham dự Champions League của "quỷ đỏ" vào năm sau. MU đang bất bại trong năm trận đấu tại Premier League, thành tích tốt nhất của họ dưới thời Amorim kể từ khi ông được bổ nhiệm cách đây 12 tháng.

Và người hâm mộ tại Old Trafford thực sự tin tưởng rằng họ có thể trở lại lại đấu châu Âu vào mùa giải tới. Sau khi chi 200 triệu bảng để tái thiết hàng công đang sa sút của CLB và tìm được thủ môn số 1 mới là Senne Lammens, mục tiêu tiếp theo của MU là bổ sung chất lượng cho hàng tiền vệ. Casemiro và Bruno Fernandes là lựa chọn ưu tiên của HLV Amorim lúc này, nhưng tương lai lâu dài của cầu thủ người Brazil vẫn còn là một dấu hỏi, trong khi cũng có những đồn đoán rằng tuyển thủ Uruguay Manuel Ugarte có thể bị bán để giúp MU gây quỹ chuyển nhượng.

MU lên kế hoạch chiêu mộ Gomes của Wolves. ẢNH: WOLVES

Cũng có những câu hỏi về tương lai của Kobbie Mainoo, khi Amorim không chắc chắn về vị trí tốt nhất của ngôi sao trẻ người Anh. Mainoo đã thấy hy vọng được tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh tan biến do thiếu thời gian thi đấu tại MU.

Tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest và đội tuyển Anh đang được MU quan tâm, nhưng Liverpool và Manchester City cũng đang để mắt đến cầu thủ này. Trong khi đó, Carlos Baleba của Brighton vẫn là mục tiêu dài hạn của MU. Tuy nhiên, cả hai đều có giá chuyển nhượng hơn 100 triệu bảng Anh.

Bây giờ, Joao Gomes của Wolves đã nổi lên như một phương án thay thế của MU. Tân binh của MU Matheus Cunha từng là đồng đội của Gomes tại Wolves. Cunha đã ca ngợi Gomes là "không thể tin được". Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Gomes được các lãnh đạo MU theo dõi sát sao trong 18 tháng qua. Đáng chú ý, Gomes có thể được bán với giá rẻ hơn nhiều so với bộ đôi trị giá 100 triệu bảng Anh đã đề cập ở trên. Gomes hiện có giá khoảng 44 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, bất kỳ thương vụ nào với mức giá đó có thể phải chờ đến mùa hè. Wolves hiện đang dậm chân ở cuối bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chưa giành được chiến thắng nào trong mùa giải này và chỉ có vỏn vẹn hai điểm. Tân HLV Rob Edwards đã được bổ nhiệm và Wolves cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để trụ hạng.

Điều đó bao gồm một thỏa thuận ngầm với HLV Rob Edwards và Wolves về việc không bán các ngôi sao của họ vào tháng 1 để có cơ hội tốt nhất trụ lại Premeir League. Và điều đó có nghĩa là Wolves sẽ giữ chân cựu ngôi sao Flamengo Joao Gomes đến hết mùa này.

Tất nhiên, nó có thể thay đổi nếu Manchester United đưa ra lời đề nghị có giá trị vượt xa mức định giá của Wolves dành cho Gomes. Nhưng con số đó cần phải cao hơn nhiều so với mức giá được đưa ra là 44 triệu bảng Anh.

Về phần Gomes, anh còn phải cân nhắc World Cup với Brazil vào mùa hè tới và biết rằng mình cần được thi đấu thường xuyên ở Ngoại hạng Anh để có cơ hội tốt nhất góp mặt trong đội hình của Carlo Ancelotti. Joao Gomes đã làm được điều đó ở Wolves nhưng không chắc sẽ được ra sân thường xuyên nếu gia nhập Manchester United vào tháng 1 sang năm.