Antony tiết lộ lời đề nghị chuyển nhượng gây sốc trước khi rời MU 19/11/2025 11:44

Manchester United đã bán Antony cho Real Betis với giá chưa bằng một phần tư số tiền 86 triệu bảng Anh mà họ trả cho Ajax để ký hợp đồng với ngôi sao người Brazil này vào năm 2023, nhưng Antony có thể chuyển đến một đội bóng lớn khác ở châu Âu. Antony tiết lộ lời đề nghị chuyển nhượng gây sốc trước khi anh rời đội chủ sân Old Trafford.

Theo đó, Antony khẳng định Bayern Munich muốn chiêu mộ anh từ Manchester United vào mùa hè này nhưng anh đã từ chối. Cầu thủ người Brazil cho biết anh thậm chí còn nhận được cuộc gọi từ HLV Vincent Kompany của "hùm xám" nước Đức vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng trái tim anh đã hướng về một CLB khác.

Sau khi được đưa vào "đội hình" năm cầu thủ bị ruồng bỏ của MU, Antony đã nhận được nhiều lời đề nghị từ châu Âu và Saudi Arabia. Tuy nhiên, sau nửa mùa giải được cho mượn thành công tại Real Betis mùa trước, cầu thủ chạy cánh người Brazil này đã kiên trì chờ đợi cơ hội trở lại Seville.

Antony, 25 tuổi, cuối cùng đã đạt được điều mình mong muốn khi chỉ còn vài giờ nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng sầm lại, khi MU và Real Betis đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 25 triệu euro (21,7 triệu bảng Anh). Tuy nhiên, Antony, người mà MU đã chi ra số tiền khổng lồ 86 triệu bảng Anh vào tháng 8 năm 2022 chiêu mộ anh từ Ajax, tuyên bố đã có cơ hội ký hợp đồng với gã khổng lồ bóng đá Đức Bayern Munich.

Antony tiết lộ lời đề nghị chuyển nhượng gây sốc từ Bayern Munich. ẢNH: EPA

"Này anh bạn, tôi sẽ thành thật với anh ngay bây giờ, điều đó thực sự khiến tôi sốc", Antony nói với tờ Globo Esporte của Brazil khi được hỏi về sự quan tâm của nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich, "Chúng ta đang nói về một gã khổng lồ toàn cầu, Bayern Munich, nơi có một HLV với bề dày lịch sử như vậy.

HLV Vincent Kompany gọi cho tôi và chúng tôi đã trò chuyện. Anh ấy rất lịch sự với tôi, nói rằng anh ấy luôn rất thích cách tôi chơi bóng, và lúc đó là 23 giờ tối (ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè), hơn 23 giờ một chút”.

Tuy nhiên, cầu thủ 16 lần khoác áo đội tuyển Brazil này cho biết anh đặt gia đình lên hàng đầu và từ chối chuyển đến Munich. "Dù muốn hay không, điều đó thực sự ảnh hưởng đến tôi bởi sự vĩ đại của Bayern Munich, sự vĩ đại của HLV và cách ông ấy tiếp cận tôi, cách ông ấy nói chuyện với tôi", Antony nói tiếp, "Nhưng điều khiến tôi trăn trở nhất là tôi có một gia đình, anh bạn ạ.

Vấn đề là tôi phải chăm lo cho các con. Lorenzo (con trai Antony) yêu nơi này, yêu thành phố này (Seville). Khi chúng tôi đi nghỉ ở Brazil, mà chẳng biết gì cả, thằng bé luôn hỏi: "Bố ơi, khi nào mình về Tây Ban Nha?"".

Nghĩ lại về việc rời MU, cầu thủ 25 tuổi này không hề có ác cảm, anh đang hạnh phúc khi được chơi bóng ở La Liga. "Tôi không hề oán giận hay giận dữ với bất kỳ ai ở đó", Antony khẳng định, "Đây là một trải nghiệm học tập tuyệt vời giúp tôi biết cách chiến đấu bằng vũ khí phù hợp và bằng sự khôn ngoan khi đối mặt với những tình huống nhất định, vì đó là một phần của cuộc sống, là một phần của quá trình.

Tôi cũng rất biết ơn Manchester United vì tôi không chỉ trải qua những khoảnh khắc tồi tệ mà còn có những khoảnh khắc tuyệt vời ở đó, với những người tôi gặp, họ cũng rất tuyệt vời. Giờ đây, tôi đang ở Real Betis, Manchester United là một trải nghiệm rất tuyệt vời và tôi rất hạnh phúc khi được ở đây, tại Tây Ban Nha".