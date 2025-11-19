FAM dùng từ "điều chỉnh hành chính" để đổ lỗi cho sai phạm nhập tịch 19/11/2025 10:53

(PLO)- FAM thừa nhận nhân viên đã thực hiện "điều chỉnh hành chính" đối với giấy khai sinh của cầu thủ nhập tịch Malaysia, FIFA cho biết.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tiết lộ rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận một số thành viên trong ban thư ký đã thực hiện "điều chỉnh hành chính" đối với giấy khai sinh nước ngoài, những thay đổi được thực hiện trong thời gian chờ đợi xác nhận chính thức từ chính quyền Malaysia.

Theo FIFA, FAM khẳng định những thay đổi này được thực hiện mà không có sự hiểu biết hoặc chấp thuận của ủy ban điều hành hoặc tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman. FAM cũng khẳng định rằng bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia có liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ này không hề biết về bất kỳ hành vi giả mạo nào.

Ủy ban kháng cáo FIFA cho biết trong phán quyết bằng văn bản duy trì lệnh trừng phạt đối với cả FAM và các cầu thủ. Quyết định bằng văn bản bao gồm tuyên bố của Noor Azman, người hiện đã bị đình chỉ công tác.

Ông Datuk Noor Azman Rahman cho biết: "Tôi thừa nhận rằng các thành viên trong ban quản lý của FAM đã xử lý và định dạng lại một số bản sao giấy khai sinh và các tài liệu hỗ trợ trong khi tập hợp đầy đủ hồ sơ đủ điều kiện.

Điều này bao gồm việc thay đổi nội dung trong các chứng chỉ do các người đại diện cung cấp. Các bước này mang tính chất hành chính và không bao giờ nhằm mục đích thay thế các bản sao có chứng thực hoặc bất kỳ quy trình xác minh chính thức nào".

FAM đổ lỗi cho nhân viên "điều chỉnh hành chính" dẫn đến sai phạm. ẢNH: NST

FAM lập luận với ủy ban kháng cáo rằng Điều 22 của bộ luật kỷ luật của FIFA - điều khoản bao gồm hành vi làm giả giấy tờ và gian lận - là tùy ý khiến FAM phải chịu trách nhiệm. Báo cáo của FAM còn khẳng định hành vi này là riêng lẻ, trái phép và không phải là một phần của bất kỳ chính sách rộng hơn hay nỗ lực cố ý nào nhằm gian lận có hệ thống.

FIFA trích dẫn lời FAM cho biết: "Không có kế hoạch tổ chức nào nhằm tạo ra dòng dõi hoặc lách luật về điều kiện tham gia (đội tuyển Malaysia của các cầu thủ nhập tịch".

FAM cũng chỉ ra những gì họ mô tả là "sự hợp tác chủ động" với FIFA và các cơ quan chức năng trong nước, nhấn mạnh rằng họ đã tự nguyện nộp các cuộc kiểm tra tư cách, tìm kiếm xác minh tình trạng dân sự và hợp tác với các nhà điều tra trong suốt quá trình. Những hành động này, theo lập luận, thể hiện sự minh bạch hơn là sự lừa dối về mặt thể chế.

FAM và bảy cầu thủ nhập tịch đã bị phạt vào tháng 9 sau khi FIFA kết luận rằng các tài liệu giả mạo đã được sử dụng để chứng minh tư cách của các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu vòng loại Asian Cup của Malaysia với Việt Nam vào ngày 10-6.

Theo luật của FIFA, cầu thủ có thể đại diện cho một quốc gia nếu cha mẹ hoặc ông bà sinh ra ở đó. FIFA sau đó cho biết mặc dù FAM đã nộp các tài liệu khẳng định ông bà của các cầu thủ là người Malaysia, nhưng cuộc điều tra của họ đã phát hiện ra hồ sơ gốc cho thấy ông bà thực sự sinh ra ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ phải chịu mức phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Các cầu thủ tham gia là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Vào ngày 3-11, FIFA thông báo rằng đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ hoàn toàn, đồng thời cảnh báo rằng Malaysia có thể phải đối mặt với việc bị trừ điểm trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 đang diễn ra. Sau khi nhận được quyết định đầy đủ bằng văn bản vào hôm qua 18-11 từ FIFA, FAM xác nhận họ sẽ đưa vấn đề này lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).