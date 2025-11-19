Haaland chấm dứt một trong những thảm họa lớn nhất trong sự nghiệp 19/11/2025 07:29

(PLO)- Erling Haaland chấm dứt một trong những thảm họa lớn nhất trong bóng đá chuyên nghiệp, đó là gì?

Một số huyền thoại bóng đá không bao giờ có cơ hội chơi tại một vòng chung kết World Cup, nhưng may mắn thay tiền đạo Erling Haaland của Man City sẽ không là một trong số họ sau khi tuyển Na Uy của anh đặt vé đến Bắc Mỹ vào năm sau. Haaland chấm dứt một trong những thảm họa lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ là không được tham dự World Cup.

Cho đến nay, đây vẫn là một trong những thảm họa lớn nhất trong sự nghiệp của một siêu sao bóng đá. Nó được so sánh với việc một cầu thủ tài năng như Steven Gerrard chưa bao giờ giành được chức vô địch Premier League. Hoặc George Best chưa bao giờ thể hiện được tài năng của mình tại World Cup.

Ngay cả những cầu thủ như Eric Cantona, Neville Southall, Ryan Giggs hay Alfredo Di Stefano cũng không làm được điều đó. Erling Haaland cũng mang trong mình cái mác đó. Nhưng Haaland cuối cùng cũng có cơ hội được trình diễn trên sân khấu vĩ đại nhất.

Và World Cup 2026 vào mùa hè sang năm tại Mỹ, Mexico và Canada sẽ càng hấp dẫn nhờ sự góp mặt của Haaland. Haaland là tiền đạo nguy hiểm nhất bóng đá thế giới hiện tại. Và dựa trên những màn trình diễn trên sân cỏ, Haaland hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại.

Haaland chấm dứt một trong những thảm họa lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ là không được tham dự World Cup. ẢNH: EPA

Mọi cầu thủ đều mơ ước được chơi ở World Cup và Haaland cũng không ngoại lệ. Giờ đây, giấc mơ của Haaland đã thành hiện thực. Siêu sao của Manchester City Haaland đã ghi 16 bàn sau tám trận ở vòng loại World Cup 2026 cho tuyển Na Uy. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 trên mọi châu lục.

Ở một mức độ nào đó, Haaland đã trở thành nạn nhân của việc là... người Na Uy. Na Uy mới tham dự ba kỳ World Cup trong lịch sử, và kỳ World Cup tiếp theo sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của họ kể từ Euro 2000. Haaland thậm chí còn chưa chào đời trước khi vòng chung kết đó diễn ra. Nhưng một khi Haaland được biết đến là một tài năng phi thường của một quốc gia bóng đá tầm thường, gánh nặng thay đổi lịch sử tuyển Na Uy đã đè nặng lên anh.

"Tôi rất vui, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn", Erling Haaland chia sẻ khi Na Uy giành được vé dự vòng chung kết World Cup 2026 sau trận cuối cùng thắng Ý 4-1, "Có rất nhiều áp lực và tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng thật thú vị".

Điều không hề thú vị là các hậu vệ phải đối mặt với thử thách ngăn cản Haaland ở vòng bảng World Cup vào mùa hè tới. Erling Haaland đã ghi được 55 bàn thắng sau 48 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Na Uy.

Haaland là cầu thủ đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ ghi được 50 bàn thắng trong chưa đầy 50 lần khoác áo đội tuyển và đã hơn 12 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng Haaland không ghi được bàn thắng nào cho đội tuyển quốc gia.

Nếu tính cả các trận đấu cho Manchester City mùa này, Erling Haaland đã ghi được 32 bàn thắng sau 20 lần ra sân. Hãy dành chút thời gian để chiêm nghiệm những con số này. Tất cả những người yêu mến bóng đá đã không được chứng kiến ​​Haaland ra sân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng may mắn thay, công lý cuối cùng đã chiến thắng khi Haaland chấm dứt một trong những thảm họa lớn nhất trong sự nghiệp bóng đá của một cầu thủ.