MU nhận thông tin cập nhật lớn về chấn thương của Sesko 18/11/2025 11:39

(PLO)- MU nhận được thông tin cập nhật lớn về chấn thương của Sesko khi ngày trở lại được ấn định.

Benjamin Sesko buộc phải rời sân vì chấn thương trong trận hòa 2-2 của Manchester United với Tottenham Hotspur hồi đầu tháng này ở vòng 11 Premier League. Bây giờ, Manchester United nhận thông tin cập nhật lớn về chấn thương của Sesko và "quỷ đỏ" có thể thở phào nhẹ nhõm.



Tuyển thủ người Slovenia Sesko được HLV Ruben Amorim của MU tung vào sân ở phút 59 trong trận hòa 2-2 với Tottenham Hotspur vào ngày 8-11 nhưng anh không thể thi đấu hết trận do chấn thương.

Những lo ngại ban đầu cho rằng Sesko có thể phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài, nhưng theo tờ Manchester Evening News (Anh), các báo cáo gần đây cho thấy chấn thương của Sesko có thể không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu.

Sky Sports (anh) hiện đã cập nhật tình hình sức khỏe của Sesko, thậm chí còn hé lộ ngày trở lại tiềm năng. Sesko dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu "tối đa" một tháng sau chấn thương trong trận gặp Spurs. Tiền đạo này không ra sân cho tuyển Slovenia trong đợt tập trung tháng 11 này và dự kiến ​​sẽ không trở lại trong trận đấu Monday Night Football của MU với Everton ở vòng 12 Premier League vào ngày 24-11.

Sesko dính chấn thương được cho là không nghiêm trọng. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, có vẻ như Sesko đã tránh được chấn thương nghiêm trọng và có thể trở lại đội hình của Manchester United trong vòng vài tuần tới. Nếu thời gian hồi phục dự kiến ​​là một tháng sau chấn thương là chính xác, Sesko có thể trở lại thi đấu trong trận đấu với Wolves vào ngày 8-12.

Lịch trình này có thể khiến Sesko phải ngồi ngoài trong các trận đấu Ngoại hạng Anh của MU với Everton, Crystal Palace và West Ham. Nếu Sesko không kịp bình phục cho trận đấu với Wolves, anh cũng có nguy cơ vắng mặt trong trận đấu trên sân nhà Old Trafford với Bournemouth vào ngày 15-12.

HLV Ruben Amorim được hỏi về chấn thương của Sesko sau trận hòa giữa MU và Tottenham, trận đấu mà Quỷ đỏ giành được một điểm nhờ bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ của Casemiro. "Chúng tôi phải kiểm tra, anh ấy (Sesko) bị thương ở đầu gối. Chúng tôi phải xem xét", Amorim nói vào ngày 8-11.

HLV Ruben Amorim của Manchester United nói thêm: "Vì chấn thương ở đầu gối nên chúng tôi không bao giờ biết được mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào. Chúng tôi cần Benjamin Sesko trên sân để trở thành một đội bóng tốt hơn".

Với việc Sesko vắng mặt, MU sẽ có Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Amad Diallo và Joshua Zirkzee là những lựa chọn hàng công cho trận đấu với Everton vào tuần tới. MU hiện đang đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Premier League và chỉ kém một điểm so với nhóm dự Champions League.