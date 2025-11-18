Mbappe đòi bồi thường 211 triệu bảng Anh, bị kiện ngược số tiền 158 triệu bảng 18/11/2025 11:17

(PLO)- Mối thù cay đắng giữa Kylian Mbappe với PSG đã dẫn đến việc phải ra tòa khi Mbappe đòi bồi thường thiệt hại 211 triệu bảng Anh và bị PSG kiện ngược lại với số tiền 158 triệu bảng Anh.

Chi tiết của vụ án gây sốc này hiện đã được tiết lộ. Theo đó, ngôi sao của Real Madrid Kylian Mbappe đòi bồi thường hơn 200 triệu bảng Anh trong vụ tranh chấp giữa anh và CLB cũ Paris Saint-Germain (PSG). Bây giờ, hai bên đã nhờ đến tòa án để giải quyết tình hình.

Phía siêu sao người Pháp Mbappe cũng đã đưa ra một phản biện mạnh mẽ sau phiên điều trần diễn ra hôm 17-11 (giờ quốc tế). Mbappe rời đội chủ sân Parc des Princes và gia nhập Real Madrid khi hợp đồng của anh hết hạn vào tháng 6 năm 2024.

Điều đó khiến PSG mất đi khoản phí chuyển nhượng khổng lồ, làm chủ sở hữu của PSG Nasser Al-Khelaifi vô cùng tức giận. Nhưng hãng truyền thông Pháp Le Parisien đưa tin rằng Mbappe đang yêu cầu PSG bồi thường thiệt hại lên tới 211 triệu bảng Anh trong cuộc tranh cãi này.

Mbappe cáo buộc PSG không phân loại lại hợp đồng có thời hạn của anh thành hợp đồng dài hạn, đồng thời không trả gần 50 triệu bảng Anh tiền lương và tiền thưởng. Nhưng PSG đã kiện ngược Mbappe với số tiền 158 triệu bảng Anh sau khi vẫn khăng khăng rằng họ đã bị lừa vì anh hứa sẽ không ra đi với tư cách là cầu thủ tự do.

Mbappe yêu cầu PSG trả 211 triệu bảng Anh. ẢNH: ALAMY

Đội bóng lớn của Pháp, nhà đương kim vô địch Champions League cũng xác nhận có lời đề nghị trị giá hơn 260 triệu bảng Anh hỏi mua Mbappe từ Saudi Pro League 12 tháng trước khi cựu cầu thủ AS Monaco rời PSG, nhưng anh đã từ chối.

Sau đó, Mbappe từ chối ký hợp đồng gia hạn, khiến PSG bất lực nhìn đội trưởng tuyển Pháp này quyết định gia nhập Real Madrid với tư cách cầu thủ tự do. Nhà vô địch World Cup Mbappe cũng cáo buộc đội bóng thành Paris "quấy rối" vào đầu năm nay, ép anh ký các điều khoản mới thay vì để anh hết hạn hợp đồng.

Kylian Mbappe đã ghi được 256 bàn thắng trong 308 lần ra sân cho PSG. Anh cũng đã có 110 pha kiến ​​tạo và nâng cao chức vô địch Ligue 1 sáu lần trong suốt thời gian thi đấu tại đội chủ sân Parc des Princes.

Kylian Mbappe đã ghi được 18 bàn trong 16 lần ra sân cho Real Madrid mùa này, và anh chỉ không ghi được bàn thắng nào trong hai trận đấu tại La Liga. Nhưng cầu thủ 26 tuổi người Pháp đã khiến Los Blancos lo ngại về chấn thương trước chuyến làm khách tới Elche vào Chủ Nhật.

Kylian Mbappe đã rời trại huấn luyện của đội tuyển Pháp sau khi gặp vấn đề về mắt cá chân vào tuần trước. Mbappe rút khỏi đội tuyển sau khi ghi cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Ukraine, qua đó giúp tuyển Pháp giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.