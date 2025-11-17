'Tôi phải rời Man City vì không hạnh phúc' 17/11/2025 07:29

(PLO)- "Tôi phải rời Man City, không có ý nghĩa gì khi ở lại một CLB nếu bạn không hạnh phúc", đó là câu nói của ai?

Ederson rời Man City để đến Fenerbahce vào mùa hè vừa qua, sau tám năm gắn bó với đội chủ sân Etihad. Thủ môn người Brazil này thừa nhận anh đã cố gắng rời CLB vô địch Premier League 4 lần liên tiếp một năm trước đó. "Tôi phải rời Man City khi không hạnh phúc", Ederson cho biết.

Ederson thừa nhận anh chia tay Manchester City vào mùa hè này vì khao khát một thử thách mới và trước đó anh đã cố gắng tìm cách rời khỏi Etihad. Thủ môn người Brazil kết thúc 8 năm giữ vị trí thủ môn số 1 của Manchester City khi chuyển đến Fenerbahce với giá 12 triệu bảng Anh vào mùa hè, trong khi đội bóng của Pep Guardiola đầu tư 26 triệu bảng Anh để chiêu mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma làm người kế nhiệm.

Có nhiều đồn đoán xung quanh việc liệu Ederson ra đi có phải là do Man City muốn tận dụng cơ hội Paris Saint-Germain bán Donnarumma, hay chính mong muốn ra đi của Ederson đã mở đường cho sự xuất hiện của thủ môn người Ý tại Etihad.

Ederson, 32 tuổi, hiện đã xác nhận lý do anh quyết định rời Man City sau 372 lần ra sân cho CLB. Đáng chú ý, Ederson đổ lỗi cho màn trình diễn không ổn định của mình trong mùa giải trước tại Man City là do anh muốn ra đi nhưng không được đáp ứng.

Ederson cho biết, "Tôi phải rời Man City...". ẢNH: EPA

"Mùa giải trước, tôi đã cố gắng rời Man City nhưng không thành công", Ederson nói, "Tôi nghĩ điều đó ảnh hưởng một chút đến phong độ của tôi trong suốt mùa giải. Tôi đã gặp năm chấn thương và không đạt được phong độ tốt nhất.

Tôi nói với gia đình rằng, nếu cả nhà đồng ý, tôi sẽ nói chuyện với Man City về việc ra đi. Tôi cần sự thay đổi này. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi ở một CLB lớn, chiến thắng mà bạn không hạnh phúc. Điều đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tôi theo cách tương tự".

Khả năng chơi bóng bằng chân xuất sắc của Ederson đã tạo nên một cuộc cách mạng trong vai trò thủ môn tại giải Premier League, mặc dù vị trí của anh tại Man City ngày càng bấp bênh trong những mùa giải gần đây. Stefan Ortega đôi khi được HLV Pep Guardiola chọn để thay thế Ederson bắt chính cho Man City ở mùa giải trước.

Man City đã trả 27 triệu bảng Anh để ký lại hợp đồng với James Trafford vào tháng 7, với dự đoán thủ môn người Anh này sẽ cạnh tranh với Ederson cho vị trí số 1 trong khung gỗ, nhưng thủ môn người Brazil đã bày tỏ rõ mong muốn ra đi.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Donnarumma tại Man City vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè khiến anh ngay lập tức trở thành sự lựa chọn hàng đầu của HLV Pep Guardiola, làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của Trafford.

"Mọi chu kỳ đều có lúc kết thúc, cầu thủ đến rồi đi, nhưng CLB thì vẫn luôn tồn tại", Ederson nói, "Tôi đã có tám năm tuyệt vời khoác áo Man City và giành được 18 danh hiệu, nhưng tôi cần sự thay đổi này và một sự thay đổi về bối cảnh.

Khi Fenerbahce đến, tôi đã đón nhận nó. Tôi vẫn giữ nguyên tinh thần đó, tôi tiếp tục tập luyện ngoài sân cỏ, giống như tôi đã từng làm ở Man City với HLV thể lực của mình. Tôi vẫn giữ được tinh thần chiến thắng như hồi còn ở Man City và Benfica, và tôi cũng muốn giành chiến thắng ở Fenerbahce".